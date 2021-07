EXPLICATEUR : Causes des manifestations à Cuba

Le président Joe Biden a publié une déclaration de soutien aux manifestants, déclarant: « Nous sommes aux côtés du peuple cubain et de son appel à la liberté et au soulagement de l’emprise tragique de la pandémie et des décennies de répression et de souffrance économique auxquelles ils ont été soumis par le régime autoritaire de Cuba. Mais les manifestations créent un défi pour lui, avec des ramifications politiques en Floride, un champ de bataille électoral clé qui abrite de nombreux Cubano-Américains qui ont quitté l’île à cause du gouvernement communiste là-bas, ainsi que d’autres personnes qui ont fui les régimes de gauche. en Amérique latine. Les législateurs républicains en particulier font pression pour que l’administration augmente son soutien aux manifestants. Jusqu’à présent, Biden a répondu avec prudence tandis que les responsables poursuivent leur examen de la politique américaine à Cuba. Jusqu’à présent, il n’a pas embrassé l’ouverture politique et économique à Cuba réalisée par l’administration Obama – qui a été largement annulée par l’ancien président Donald Trump