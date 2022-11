EXPLAINER : Voyager au Qatar pendant la Coupe du Monde de la FIFA

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Quelque 1,2 million de personnes devraient affluer au Qatar lors de la prochaine Coupe du monde de football 2022 qui commence ce mois-ci.

Avec des fans venant du monde entier, atteindre le Qatar sur la péninsule arabique, ainsi que se déplacer une fois sur place, reste une préoccupation. Selon les estimations, jusqu’à un demi-million de personnes pourraient se trouver chaque jour dans le pays au plus fort de la compétition.

Cependant, les fans ont le choix entre plusieurs options de transport avant le tournoi.

Voici un aperçu de comment s’y rendre, où aller et comment se déplacer.

S’ENVOLER POUR LE QATAR

Le Qatar est devenu une plaque tournante pour les voyages Est-Ouest, grâce à son transporteur long-courrier Qatar Airways. Déjà, la compagnie aérienne propose des options de vol, d’hôtel et de billet sur mesure à ses clients. Dubaï, aux Émirats arabes unis, se prépare à ce que son transporteur à bas prix FlyDubai effectue jusqu’à 30 voyages par jour à Doha pour permettre aux spectateurs de regarder un match, puis de retourner aux hôtels de l’émirat. Ceux qui atterriront à l’aéroport international Hamad de Doha, un immense aéroport que le Qatar a construit pour 15 milliards de dollars et ouvert en 2014. L’aéroport prévoit de s’agrandir davantage en 2022 pour accueillir 58 millions de passagers par an. Les passagers passeront les contrôles d’immigration et de douane avant de se rendre dans la ville. Notez que pendant le tournoi, le Qatar ne délivrera pas de visas normaux et ceux qui viennent pour les matchs doivent avoir une carte Hayya émise par le Qatar. La carte vérifie que vous avez un logement pour la durée de votre séjour dans le pays ou que vous voyagerez juste pour le match que vous regardez. La carte Hayya est également requise pour entrer dans les stades. Gardez également à l’esprit que le Qatar n’a qu’une seule frontière terrestre, avec l’Arabie saoudite, si vous envisagez de conduire.

CONSIDÉRATIONS SUR LE CORONAVIRUS

Le Qatar a des règles strictes concernant les voyages et le coronavirus depuis le début de la pandémie, mais elles ont été assouplies à partir du 1er novembre. Le Qatar a abandonné l’exigence d’un test PCR avant votre voyage dans le pays, et a déclaré qu’il n’est plus nécessaire de télécharger son Application de recherche de contacts Ehteraz.

COMMENT SE DÉPLACER AU QATAR

En sortant de l’aéroport, plusieurs options s’offrent à vous pour vous déplacer. La société de transport Mowasalat, propriété de l’État du Qatar, propose des taxis en bordure de rue. Les principales applications de covoiturage comme Uber fonctionnent également au Qatar. Mowasalat propose également un service de bus à l’aéroport. Doha dispose également d’un service de métro récemment construit, qui vous conduira de l’aéroport à la plupart des quartiers de la capitale. Le métro est également relié à un tramway qui circule désormais à Lusail. Vous pouvez louer une voiture à l’aéroport, bien que les officiels exhortent ceux qui viennent au tournoi à prendre les transports en commun. Le jour du match, les transports en commun seront gratuits pour les détenteurs de billets. Gardez à l’esprit que la monnaie riyal du Qatar se négocie entre 1 $ et 3,64 riyals. Il y a 100 dirhams dans chaque riyal.

QUE VOIR AU QATAR

En dehors du tournoi, Doha compte plusieurs sites culturels à visiter. Le musée d’art islamique du Qatar offre à la fois des vues intéressantes à l’intérieur de ses galeries et une vue extérieure sur les toits de la ville. À proximité se trouve le Souq Waqif de Doha, qui propose des vitrines traditionnelles et des cadeaux à vendre, y compris même une section de faucons. Le Musée national du Qatar, conçu par l’architecte français Jean Nouvel, est une interprétation de la rose du désert. La Bibliothèque nationale du Qatar est également réputée pour son design. Le centre commercial Mall of Qatar de Doha compte quelque 500 000 mètres carrés (5,3 millions de pieds carrés) pour faire du shopping. Il existe également des stations balnéaires et des voyagistes proposent également des voyages dans les étendues désertiques du Qatar.

Jon Gambrell, Associated Press