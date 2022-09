EXPLAINER : Une plongée approfondie dans les risques pour les câbles sous-marins, les tuyaux

PARIS — Profondément sous l’eau, les tuyaux et les câbles qui transportent l’énergie vitale du monde moderne — l’énergie et l’information — sont hors de vue et en grande partie hors de l’esprit. Jusqu’à ce que quelque chose tourne mal de façon catastrophique. Le sabotage présumé cette semaine des gazoducs qui reliaient la Russie et l’Europe montre à quel point les infrastructures sous-marines vitales mais faiblement protégées sont vulnérables aux attaques, avec des répercussions potentiellement désastreuses pour l’économie mondiale.

On ne sait pas qui a fait exploser des explosions, suffisamment puissantes pour être détectées par des moniteurs de tremblement de terre à travers la mer Baltique, que les gouvernements européens soupçonnent d’être à l’origine de multiples crevaisons dans les pipelines Nord Stream. Les fuites ont libéré des torrents de mousse de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

Le Kremlin a nié toute implication, qualifiant les soupçons de sabotage des pipelines de “prévisibles et stupides”.

Les analystes ont trouvé cela difficile à croire, affirmant que le producteur de gaz russe avait apparemment le plus à gagner à faire grimper les prix du marché avec une telle grève et à punir l’Europe, en créant la peur et l’incertitude, en représailles pour son passage à d’autres fournisseurs de gaz en raison de la L’invasion de l’Ukraine par le Kremlin.

Parce que le sabotage sous-marin est plus difficile à détecter et plus facile à nier que les attaques plus facilement visibles au sol et dans les airs, les explosions semblaient également correspondre au manuel militaire russe pour la « guerre hybride ». C’est l’utilisation d’un éventail de moyens – militaires, non militaires et subterfuges – pour déstabiliser, diviser et faire pression sur les adversaires.

Un aperçu des infrastructures sous-marines qui, selon les analystes militaires et économiques, nécessitent une protection renforcée :

Les réseaux de gaz ne constituent qu’une partie du maillage dense de conduites et de câbles sous-marins du globe qui alimente les économies, garde les maisons au chaud et connecte des milliards de personnes.

Selon TeleGeography, qui suit et cartographie les réseaux de communication vitaux, plus de 1,3 million de kilomètres (807 800 miles) de câbles à fibres optiques – plus qu’assez pour s’étendre jusqu’à la lune et en revenir – traversent les océans et les mers.

Les câbles ont généralement la largeur d’un tuyau d’arrosage. Mais 97 % des communications mondiales, y compris des billions de dollars de transactions financières, y transitent chaque jour.

Sans eux, la vie moderne pourrait soudainement geler, les économies s’effondrer et les gouvernements auraient du mal à communiquer entre eux et avec leurs troupes, a averti le législateur britannique Rishi Sunak dans un rapport de 2017, exposant les risques avant de devenir le chef du Trésor britannique.

Les câbles électriques passent également sous l’eau. La Lituanie a allégué en 2015 qu’un navire de la marine russe avait tenté à plusieurs reprises d’entraver la pose d’un câble électrique sous-marin reliant le pays à la Suède. Le ministre lituanien de l’énergie aurait déclaré qu’il considérait les actions de la Russie comme “hostiles”.

Les explosions du gazoduc ont montré qu’il est possible de frapper les infrastructures des fonds marins et de s’échapper apparemment sans être détecté, même dans la mer Baltique surpeuplée. Relativement peu profonde, avec beaucoup de trafic maritime et des bombes non explosées sur son sol des deux guerres mondiales, la mer est considérée comme un défi pour naviguer sans être détectée.

Même le Kremlin a convenu qu’il semblait peu probable que ce soit l’œuvre d’amateurs.

“Cela ressemble à une attaque terroriste, probablement menée au niveau de l’État”, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Des dizaines de ruptures chaque année de câbles de communication sous-marins, souvent causées par des navires de pêche et des ancres, témoignent de leur fragilité. Leurs emplacements sur le fond marin ne sont pas secrets, ils ne sont pas solidement protégés par le droit international et il ne faut pas une vaste expertise ou des ressources pour les endommager, selon le rapport de Sunak.

“Notre infrastructure est fragile”, a déclaré Torben Ørting Jørgensen, amiral à la retraite de la marine danoise. Les fuites de gaz de la Baltique “ont aiguisé notre attention sur ces vulnérabilités que sont Internet, les câbles électriques ou les conduites de gaz”, a-t-il déclaré.

Des géants de l’Internet tels qu’Amazon, la société mère de Facebook Meta, Google et Microsoft ont été parmi ceux qui ont été à l’origine de la propagation du câblage, avec des participations dans un nombre croissant de câbles sous-marins. Cela évite d’avoir à dépenser l’argent des contribuables pour installer les réseaux. Mais parce que les entreprises privées ne pensent pas à la sécurité nationale aussi largement que les gouvernements, elles n’ont pas été conscientes de la “nouvelle menace agressive” pour les câbles provenant d’endroits comme la Russie, selon le rapport de Sunak.

Après la guerre froide, les nations de l’alliance militaire de l’OTAN ont réduit leurs forces de guerre anti-sous-marine, réduisant les budgets de défense et jugeant la menace russe diminuée.

“La capacité de nombreux pays occidentaux à détecter, suivre, dissuader et contrer de manière fiable les activités sous-marines russes s’est atrophiée”, a déclaré une étude de 2016, “Undersea Warfare in Northern Europe”, dirigée par Kathleen Hicks, désormais n ° 2 dans le Département américain de la Défense.

Le vice-amiral français à la retraite Michel Olhagaray, ancien directeur du centre français des hautes études militaires, a déclaré que les nations occidentales “se sont permises de s’endormir” et qu’elles doivent maintenant se lancer dans une meilleure protection des câbles et des tuyaux sous-marins que la Russie a identifiés comme vitaux. et vulnérable.

Ils “ont certainement pris du retard”, a déclaré Olhagaray à propos des défenses occidentales contre les attaques sous-marines.

“Les fonds marins sont un domaine bien plus important et évident” que l’exploration de l’espace, a-t-il ajouté. “Plutôt que d’aller sur Mars, nous devrions mieux protéger l’infrastructure.”

Les journalistes AP Jan M. Olsen à Copenhague et Kelvin Chan à Londres y ont contribué.