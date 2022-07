EXPLAINER: Un système météorologique inonde Saint-Louis et le Kentucky

À des centaines de kilomètres l’une de l’autre, mais toujours reliées par le même système météorologique tenace, la ville de Saint-Louis et la campagne des Appalaches montrent à quel point les crues soudaines peuvent être dévastatrices lorsque des tempêtes gonflées déversent d’énormes quantités de pluie sans nulle part où aller.

À Saint-Louis, l’environnement de la ville pavée n’a pas pu absorber les pluies intenses. Au Kentucky, en Virginie et en Virginie-Occidentale, des collines escarpées et un terrain de canaux fluviaux étroits acheminaient l’eau au même endroit.

Bien qu’un seul système de tempête ait déclenché les averses, différentes caractéristiques géographiques ont joué un rôle au milieu, se terminant par le même résultat : les inondations, le deuxième phénomène météorologique le plus meurtrier aux États-Unis. Les inondations tuent environ 98 Américains par an et l’année dernière ont fait 146 morts.

“Des endroits comme Saint-Louis et le Kentucky, même s’ils sont différents, ils sont débordés”, a déclaré le météorologue privé Ryan Maue, ancien scientifique en chef de la National Oceanic and Atmospheric Administration. “Il n’y a tout simplement aucun moyen de déplacer assez rapidement autant d’eau sortant du ciel. Il doit aller quelque part.

BEAUCOUP DE PLUIE

Dans le Missouri et l’Illinois, le premier lot d’averses mardi et mercredi a laissé tomber un pied (30 centimètres) de pluie à certains endroits, jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) dans d’autres avec encore 2 à 4 pouces tombant jeudi. Dans l’est du Kentucky, 8 à 10,5 pouces (20 à 27 centimètres) sont tombés.

“Ce n’est pas seulement la quantité de pluie qui est tombée, mais où elle est tombée, à quel point les gens étaient exposés, à quel point l’infrastructure est proche de l’endroit où les fortes pluies tombent ou de l’endroit où les canaux montent”, a déclaré Kate Abshire, responsable des services d’inondations soudaines au National Weather Services. ‘ Service des ressources en eau.

À Saint-Louis urbanisé, les précipitations qui s’infiltreraient normalement dans le sol comme une éponge se sont accumulées et inondées, a déclaré Abshire. Dans les Appalaches, les habitants de la région, les routes, les bâtiments et les précipitations ont tous été concentrés par des canaux fluviaux inondés, a-t-elle déclaré.

COMMENT ÇA A COMMENCÉ

Tout a commencé avec les mêmes conditions météorologiques – une frontière stationnaire entre différents systèmes de pression “qui traîne entre les plaines centrales et les Appalaches centrales, d’est en ouest”, a déclaré Bob Henson, météorologue et écrivain basé au Colorado. “La même zone frontale qui a déclenché l’inondation de Saint-Louis a également déclenché l’inondation du milieu des Appalaches.”

Ce qui se passe, c’est que de l’air chaud et humide instable, pompé d’un golfe du Mexique chaud au-dessus d’un Texas sec et très chaud, se déplace le long de la frontière et forme des tempêtes, l’une après l’autre. Et ils continuent de frapper le même endroit avec des tempêtes, semblables à une ligne de trains qui roulent sur la voie, ont déclaré les météorologues.

Cela signifie des «taux de précipitations extrêmes» de un, deux et même trois pouces par heure, a déclaré Zack Taylor, météorologue principal au centre de prévision météorologique de la NOAA. “Ces petits épisodes de systèmes de tempête ont roulé le long de la frontière.”

Et la trajectoire de la tempête ne bouge pas beaucoup pour les emmener ailleurs, au lieu de cela, elle “se traîne juste là-bas”, a déclaré Taylor.

RÉCHAUFFEMENT ET AVERSES

Alors que le monde se réchauffe, les scientifiques s’attendent à des averses plus fréquentes et plus intenses – et cet événement correspond à cela, ont déclaré les météorologues. Personne n’a encore fait les études spécifiques nécessaires pour attribuer ces tempêtes au changement climatique. Mais ce ne sont pas les premières grandes inondations de l’année ni même de la saison.

Certains experts craignent que les modèles de prévision météorologique ne suivent pas les précipitations extrêmes et sous-estiment la quantité de pluie qui tombera. Ce fut le cas le mois dernier, lorsque la région de Yellowstone a subi des évacuations massives à cause des inondations, et l’année dernière lorsque la région de New York et du New Jersey a été frappée par les restes de l’ouragan Ida.

L’air plus chaud contient de plus grandes quantités d’eau qu’il peut ensuite déverser. Dans le cas des inondations de Saint-Louis et des Appalaches, l’air venant du nord du golfe du Mexique est un ou deux degrés plus chaud que la normale pour cette période de l’année – et sur le chemin du nord, il passe au-dessus d’un Texas qui bat des records pour chaleur avec Galveston passant 10 nuits consécutives parmi les plus chaudes jamais enregistrées, a déclaré Henson.

Aux deux endroits, les averses persistent et les prévisionnistes voient plus de pluie, parfois abondante, tout au long du week-end et au début de la semaine prochaine.

“Les ingrédients sont certainement là pour des précipitations intenses”, a déclaré Taylor.

