EXPLAINER: Un regard sur la famine et son bilan alors que la Somalie est en danger

DOLLOW, Somalie (AP) – En quelques semaines, une famine pourrait être déclarée en Somalie, affectant plus de 850 000 personnes dans deux des régions les plus touchées par la sécheresse du pays, ainsi que des milliers de personnes dans des camps de déplacés.

Une telle déclaration de l’ONU et de ses partenaires est rare et témoigne des conséquences désastreuses de la pire sécheresse depuis des décennies dans la Corne de l’Afrique.

Voici un aperçu de la famine et de son bilan.

QUE SIGNIFIE LA FAMINE ?

La famine est le manque extrême de nourriture et un taux de mortalité important dû à la famine ou à la malnutrition pure et simple combinée à des maladies telles que le choléra. Une déclaration signifie que les données montrent que plus d’un cinquième des ménages souffrent de pénuries alimentaires extrêmes, que plus de 30 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que plus de deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour.

Les déclarations officielles de famine par les Nations Unies et leurs partenaires, y compris les experts en sécurité alimentaire, sont rares car les données permettant de répondre aux critères de référence ne peuvent souvent pas être obtenues en raison de conflits, d’infrastructures médiocres ou de politiques. Les gouvernements peuvent se méfier d’être associés à un terme d’une ampleur aussi sinistre.

À QUELLE FRÉQUENCE LA FAMINE SURVIENT-ELLES ?

La dernière grande famine déclarée dans le monde a également eu lieu en Somalie, en 2011. À ce moment-là, selon les experts, la mort d’un quart de million de personnes était bien engagée. La moitié des personnes décédées étaient des enfants de moins de 5 ans. La seule famine déclarée depuis lors concernait deux comtés du Soudan du Sud en 2017.

“Tragiquement, au moment où une famine est déclarée, il est déjà trop tard”, a déclaré le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Mais une déclaration de famine est toujours considérée comme utile pour attirer l’aide et l’attention internationales, même si elle ne comporte aucune obligation contraignante pour l’ONU ou les États membres.

Au moment d’une déclaration de famine, des personnes déjà affaiblies succombent de plus en plus rapidement à la malnutrition et à des maladies telles que le choléra. “Malheureusement, la nature de ces crises est telle qu’elles vont lentement puis vont très vite”, a déclaré Sarah Charles, assistante de l’administrateur du Bureau d’aide humanitaire de l’USAID, à l’Associated Press plus tôt cette année.

QUE PEUT FAIRE LA FAMINE À UNE PERSONNE ?

Une description frappante a été offerte le mois dernier par le PDG du Comité international de secours, David Miliband, dans un avertissement sur la Somalie. “Les enfants souffrant de malnutrition sévère deviennent maigres, faibles et léthargiques”, a-t-il déclaré. «Ils ont une diarrhée presque constante. Leurs muscles s’atrophient alors que tous les systèmes sauf les plus essentiels de leur corps s’arrêtent. En plus des symptômes physiques, ils se retirent émotionnellement, se désengageant du monde qui les entoure. À plus long terme, la malnutrition peut entraîner une faible immunité contre les infections graves, un retard de croissance et une capacité d’apprentissage restreinte.

Lors d’une récente visite de l’AP dans le nord du Kenya, qui est également touché par la sécheresse dans la Corne de l’Afrique, l’expert du Programme alimentaire mondial, Robert Ackatia-Armah, a noté que lorsqu’un enfant passe d’une malnutrition modérée à sévère, son risque de décès est multiplié par neuf.

Cara Anna, l’Associated Press