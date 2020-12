Par Guy Faulconbridge et John Chalmers

LONDRES / BRUXELLES, 24 décembre (Reuters) – Près de cinq ans après le début de la crise du Brexit, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu un accord commercial définissant leur relation après le 31 décembre.

Pourquoi est-ce important après tous les rebondissements de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE?

1) ATMOSPHÈRE – La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE le 31 janvier, mais est dans une période de transition de statu quo depuis. L’accord conclu jeudi évite une fin acrimonieuse et économiquement tumultueuse à cette phase le soir du Nouvel An, après quoi l’UE considérera le Royaume-Uni comme un «pays tiers».

2) COMMERCE – Le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE, de sorte que les règles et réglementations sur le commerce de tout, des pièces automobiles au camembert, changeront.

Le commerce bilatéral vaut environ 1 billion de dollars par an.

L’accord est étroit et ne couvre que les marchandises. Même avec un accord, il y aura des perturbations aux frontières en raison de nouveaux contrôles douaniers et de la paperasse. Mais sans un, la perturbation – et la colère des deux côtés – aurait été beaucoup plus grande.

3) ÉCONOMIE – Après que le nouveau coronavirus a détruit des secteurs entiers dans le monde occidental, ni le Royaume-Uni ni les 27 autres membres de l’UE ne voulaient un autre coup dur pour leurs économies. Un accord atténue le coup du Brexit, bien que les économistes préviennent que quitter l’orbite de l’UE nuira toujours à la sixième économie mondiale.

4) DIVERGENCE DU BREXIT? – Un test clé pour les deux côtés de l’accord sera de savoir dans quelle mesure il permet au Royaume-Uni de se dissocier de l’UE – l’essence même du Brexit.

Fondamentalement, il existe deux interprétations rivales du Brexit: pour les partisans de l’UE, le Brexit est un acte de folie économique qui divise l’Occident, tandis que pour les partisans du Brexit, c’est une opportunité de se libérer et de rivaliser.

Le Premier ministre Boris Johnson décrit le Brexit comme une chance de faire de la Grande-Bretagne une économie pleinement indépendante qui serait beaucoup plus agile que ses concurrents, et ne veut donc pas être lié à l’orbite de l’UE et à ses règles pour les années à venir.

Les puissances européennes craignent que Londres veuille le meilleur des deux mondes – un accès préférentiel aux marchés de l’UE, avec l’avantage de fixer ses propres règles. Ils disent que cela saperait un projet qui a cherché à lier les nations d’Europe, ruinées par la Seconde Guerre mondiale, en une puissance commerciale mondiale.

« Hey, c’est [the deal] mieux que là où nous étions il y a cinq ans? Oui, ça l’est. Est-ce assez bon pour nous permettre de devenir Singapour, l’économie en plein essor vraiment dynamique? Non », a déclaré Nigel Farage, militant du Brexit.

5) PAS SEULEMENT DU COMMERCE – L ‘«accord» est en fait un paquet: au centre se trouve un accord commercial mais il y a aussi des accords d’accompagnement sur la pêche, l’application de la loi, le transport, les questions juridiques et les données.

L’application de la loi, par exemple, est importante car les deux parties partagent des détails sur les criminels, les suspects et les passeports. Les données sont importantes pour les entreprises qui stockent les données des citoyens. (Montage par Toby Chopra)