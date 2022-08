EXPLAINER: Sur la Chine, les États-Unis et le climat, l’action, pas la parole est la clé

Les deux derniers accords conclus par le monde pour lutter contre le changement climatique n’ont été conclus qu’après que les États-Unis et la Chine, de loin les deux plus gros pollueurs de carbone, aient conclu des accords entre eux. Maintenant, la dynamique réussie est en danger, la Chine interrompant les négociations sur le climat avec les États-Unis en raison du voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

La mesure dans laquelle cela détournera l’élan – en particulier aux États-Unis où le Congrès a pris des mesures pour réduire les émissions de gaz piégeant la chaleur – dépend de la durée de la rupture, ont déclaré des experts. Mais ils ont dit qu’il y avait de l’espoir que les actions climatiques déjà mises en place dans les deux pays compteront plus que des mots non prononcés.

“L’annonce par la Chine de la suspension des pourparlers sur le changement climatique n’est pas surprenante, mais elle pique vraiment”, a déclaré Joanna Lewis, experte sur la Chine, l’énergie et le climat à l’Université de Georgetown. “J’espère que ce n’est qu’une pause temporaire.”

Le bref avis publié vendredi par le ministère chinois des Affaires étrangères donnait peu de détails et était largement axé sur l’arrêt des réunions militaires et stratégiques.

L’arrêt des pourparlers sur le climat entre les États-Unis et la Chine met en péril les progrès lors d’un sommet mondial sur le climat en novembre, et en particulier la coopération directe sur les questions techniques épineuses liées à la réduction des émissions de méthane, a déclaré Lewis.

L’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a déclaré vendredi : « La suspension de la coopération ne punit pas les États-Unis – elle punit le monde, en particulier le monde en développement. Le coût humain et financier sera catastrophique » si les pays ne peuvent pas mettre de côté leurs différences pour faire face au changement climatique.

ACTION CLIMATIQUE À LA MAISON

Ce n’est pas parce que les deux nations ne se parlent pas du climat qu’elles n’agissent pas, disent les experts.

“Ce que les États-Unis et la Chine doivent réellement faire pour réduire les émissions, c’est prendre des mesures énergiques au niveau national – et je ne pense pas que le principal moteur de l’une ou l’autre des parties en ce moment soit la pression des négociations internationales”, a déclaré Deborah Seligsohn, spécialiste de la politique et de la politique chinoises. énergie à l’Université de Villanova et ancien diplomate américain.

L’analyste de longue date des négociations sur le climat, Alden Meyer, du groupe de réflexion indépendant E3G, a déclaré qu’il y avait une bonne possibilité que les États-Unis et, en réponse, la Chine prennent de grandes mesures pour essayer de limiter les émissions de gaz piégeant la chaleur – même s’ils n’en parlent pas. sur une.

Le Congrès américain est sur le point d’adopter la loi sur la réduction de l’inflation, l’accord conclu par le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer.

Le qualifiant de « projet de loi sur le climat le plus important des États-Unis », Nigel Purvis, PDG de Climate Advisers, a déclaré que son adoption serait plus significative qu’une rupture des pourparlers bilatéraux. “La Chine devra répondre à ce nouveau projet de loi sur le changement climatique qui sortira du Congrès même si les pourparlers sur le climat sont suspendus”, a-t-il déclaré.

En particulier, les promesses d’investissements publics dans le développement et la commercialisation de technologies propres avancées retiendront l’attention de la Chine, selon les experts. C’est parce que la Chine espère dominer les marchés mondiaux de l’énergie propre.

“Il est significatif que sans doute les deux plus grandes actions nationales que les États-Unis et la Chine ont prises contre le changement climatique se sont produites à une époque de rivalité croissante entre les deux pays – il y a peut-être une leçon à tirer de cela”, a déclaré Scott Moore, directeur des programmes chinois et Initiatives stratégiques à l’Université de Pennsylvanie.

Alors que les États-Unis sont sur le point d’adopter leur législation climatique la plus importante cette année, le dirigeant chinois Xi Jinping a annoncé l’objectif du pays de devenir neutre en carbone d’ici 2060 lors d’une réunion des Nations Unies en septembre 2020. Et Xi a promis que la Chine cesserait de construire des centrales au charbon à l’étranger. centrales électriques lors d’une réunion de l’ONU l’année dernière.

Compte tenu de leurs différents systèmes gouvernementaux, “ce qui compte le plus en Chine, ce sont les objectifs de haut niveau, tandis que ce qui compte aux États-Unis, c’est en fait l’adoption d’une législation”, a déclaré Seligsohn de Villanova.

POURPARLERS MONDIAUX SUR LE CLIMAT

Il n’est pas clair si l’annonce de la Chine interrompant les pourparlers s’applique uniquement aux négociateurs de haut niveau John Kerry et Xie Zhenhua, ou à la recherche et à la coopération à tous les niveaux, ce qui serait pire, a déclaré Meyer d’E3G.

Mais il a dit que ce serait un bon signe si les négociations multilatérales, comme le G-20 où les États-Unis et la Chine co-dirigent souvent les pourparlers, se poursuivent.

Historiquement, les accords sur le climat passent souvent par Pékin et Washington.

“Lorsque les États-Unis et la Chine ont trouvé un terrain d’entente, cela a eu tendance à fournir un modèle pour le reste du monde”, a déclaré Purvis.

Un accord conjoint américano-chinois pour lutter contre le changement climatique conclu par Xi et le président de l’époque Barack Obama en 2014 “a vraiment contribué à améliorer l’ambiance et à jeter les bases” de l’accord de Paris de 2015 où presque tous les pays se sont engagés à réduire les émissions de gaz piégeant la chaleur, dit Meyer. Sept ans plus tard, lors des pourparlers sur le climat des Nations Unies à Glasgow, un accord américano-chinois a permis d’aplanir les obstacles à un autre accord international sur le climat.

Jusqu’à récemment, la diplomatie climatique était restée un domaine rare de dialogue et même de collégialité alors que les gouvernements de Biden et de Xi s’affrontaient sur les droits de l’homme, les revendications territoriales de la Chine, les tarifs douaniers et d’autres sujets. Kerry et Xie, tous deux hauts dirigeants de la fonction publique, se sont souvent entretenus par téléphone et sont apparus côte à côte lors d’événements mondiaux.

Perdre cette voie de coopération est un “signal fort” de la Chine, a déclaré Moore de l’Université de Pennsylvanie. “Le climat a été le seul problème pour lequel, des deux côtés, il y a eu une tentative d’isoler et de suivre des voies séparées, à l’abri des tensions plus larges dans la relation”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est peut-être plus possible.”

Les écrivains AP Ellen Knickmeyer à Washington et Frank Jordans à Berlin ont contribué à cet article.

Seth Borenstein et Christina Larson, Associated Press