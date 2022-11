EXPLAINER: Sports au Qatar alors que le pays accueille la Coupe du monde 2022

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le Qatar accueillera la Coupe du monde de football 2022, mais le football n’est pas le seul sport pratiqué dans le pays arabe du Golfe.

Des activités traditionnelles aux compétitions mondiales, le Qatar s’est de plus en plus présenté comme un hôte de sports de toutes sortes.

Voici un aperçu de certains d’entre eux :

SPORTS TRADITIONNELS

Les Qataris apprécient les sports traditionnels de la péninsule arabique, en particulier la fauconnerie. À Doha, la capitale du Qatar, il y a même un hôpital pour les oiseaux dans le souk Waqif traditionnel de la ville. Les faucons représentent à la fois un symbole de statut cheikh et un lien avec le passé bédouin du Qatar. Les faucons participent à des concours de beauté et à des courses. Les courses de chameaux restent également populaires, les compétitions ayant lieu pendant les mois les plus frais de la fin de l’automne et de l’hiver. Le cricket est également populaire, en particulier parmi les Indiens et d’autres personnes d’Asie du Sud-Est qui constituent la majorité des emplois de construction de cols bleus du pays. Gardez à l’esprit que les travailleurs étrangers sont plus nombreux que les citoyens du pays, avec un seul Qatari pour environ 10 expatriés.

LE SPORT MONDIAL AU SHEIKHDOM

Comme d’autres pays arabes du Golfe, le Qatar a de plus en plus amené des événements sportifs mondiaux dans le pays. L’un des premiers et des plus anciens est son tournoi de tennis annuel Qatar Open. Le Qatar Masters est un tournoi de golf européen. Il accueille également la Diamond League d’athlétisme, ainsi que des compétitions de beach-volley, de handball, de motocross et d’autres sports. Le pays a accueilli son premier Grand Prix du Qatar pour la Formule 1 l’année dernière et a accueilli les Jeux asiatiques. La couronne, cependant, est la Coupe du Monde de la FIFA, décernée au Qatar en 2010. Déjà, le Qatar a accueilli la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

FOOTBALL ET QATAR

Les historiens qatariens pensent que le football est arrivé dans le pays en 1948 lorsque les travailleurs du pétrole sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale pour y démarrer la production. La première équipe de football du pays s’est formée en 1950. La Qatar Football Association, créée en 1960, a rejoint la FIFA 10 ans plus tard en 1970. Sa ligue nationale a commencé peu de temps après. Aujourd’hui, la Qatar Stars League est la meilleure ligue de football du pays. Douze équipes s’affrontent pour son championnat. Al Sadd Sports Club reste son meilleur club avec le plus de championnats remportés, y compris celui de l’année dernière. Il y a un certain nombre de Qataris en compétition, mais aussi des ressortissants étrangers de pays comme l’Algérie, le Brésil et le Maroc. Des entraîneurs étrangers y dirigent également des clubs. En ce qui concerne les apparitions majeures, l’équipe nationale du Qatar a participé aux Jeux olympiques en 1984 et 1992. Elle participera à la Coupe du monde pour la première fois lors du tournoi de cette année en tant qu’hôte.

ASPIRATIONS FUTURES

L’accueil de la Coupe du monde a propulsé le Qatar sur la scène sportive mondiale plus que tout autre événement. Le Qatar accueillera la Coupe d’Asie de 2023 après que la Chine a renoncé aux droits d’organisation du tournoi de football, et accueillera également les Jeux asiatiques de 2030. Doha a également des projets futurs. La capitale qatarie a postulé à deux reprises pour participer aux concours de candidature aux Jeux d’été sans figurer sur la liste des candidats du Comité international olympique. Le Qatar avait pensé à essayer d’accueillir les jeux d’été de 2032, bien que Brisbane, en Australie, ait déjà été sélectionnée comme hôte préféré. Cela ne signifie pas que le Qatar cessera d’essayer. Cependant, une chose se dresse sur son chemin : la chaleur. En été, la température dépasse quotidiennement les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) avec une humidité élevée. C’est pourquoi cette Coupe du monde se joue en novembre et décembre pour éviter ce niveau de chaleur. Le CIO préfère organiser les Jeux olympiques d’été en juillet et août, mettant probablement le Qatar hors course. Cependant, Doha a accueilli les championnats du monde d’athlétisme 2019 en septembre et octobre – avec une participation clairsemée et certains athlètes s’effondrant à cause de la chaleur.

Jon Gambrell, Associated Press