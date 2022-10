EXPLAINER : Qui se cache derrière l’alliance de gangs la plus puissante d’Haïti ?

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé une résolution qui impose des sanctions à Jimmy Chérizier, chef d’une puissante fédération de gangs en Haïti, accusé de menacer la paix, la sécurité ou la stabilité du pays. Il impose également une interdiction de voyager, un gel des avoirs et un embargo sur les armes à Chérizier et établirait un comité pour désigner d’autres personnes à inscrire sur une liste de sanctions.

La résolution intervient près de deux semaines après que le Premier ministre haïtien Ariel Henry et son cabinet ont demandé le déploiement de troupes étrangères pour aider à mettre fin à l’aggravation de la crise en Haïti, une demande que l’ONU réfléchit toujours.

Chérizier et la fédération qu’il dirige, connue sous le nom de “G9 Family and Allies”, ont bloqué l’entrée d’un principal terminal de carburant dans la capitale de Port-au-Prince pendant plus d’un mois alors que le carburant, l’eau et d’autres fournitures de base se raréfient au milieu une épidémie de choléra. Le gang a déclaré qu’il ne bougerait pas tant qu’Henry ne démissionnerait pas, mais dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux, Chérizier, surnommé “Barbecue”, a appelé le gouvernement à lui accorder l’amnistie ainsi qu’aux membres du G9 et à annuler tous les mandats d’arrêt contre eux. . Le gouvernement n’a pas réagi alors que la police lutte pour contenir les gangs qui sont devenus plus puissants depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Voici un aperçu de la vie et de l’accession au pouvoir de Chérizier :

QUI EST JIMMY CHÉRIZIER, ET POURQUOI EST-IL SURNOMMÉ « BARBECUE » ?

Chérizier est un ancien officier de la Police nationale d’Haïti qui a travaillé avec l’Unité départementale de contrôle des foules, qui est déployée en cas d’émeutes ou de manifestations et a été accusée de force excessive. Il est depuis devenu ce que beaucoup considèrent comme le chef de gang le plus puissant d’Haïti.

Chérizier a déclaré à l’Associated Press dans une interview en 2019 qu’il était né dans la communauté de Port-au-Prince de Delmas, à côté du bidonville de La Saline, l’un des huit enfants dont le père est décédé quand il avait 5 ans. Il a dit que sa mère était un vendeur de rue. qui vendait du poulet frit, et c’est ainsi qu’il a été surnommé “Barbecue”, niant avoir gagné le surnom en raison d’accusations selon lesquelles il aurait mis le feu à des gens.

Chérizier a déclaré à l’AP qu’il s’inspire du défunt dictateur François “Papa Doc” Duvalier, qui a dirigé Haïti avec une brutalité sanglante de 1957 à 1971 et s’est fait déclarer “président à vie”.

COMMENT CHERIZIER EST-IL DEVENU AUSSI PUISSANT ?

La police nationale d’Haïti a limogé Chérizier en décembre 2018 et il fait toujours face à un mandat d’arrêt en cours pour son rôle présumé dans un massacre de 2017.

Les autorités accusent Chérizier d’être devenu un chef de gang de la Base Delmas 6, un quartier pauvre du Bas-Delmas, et d’avoir organisé des massacres à grande échelle survenus dans les bidonvilles voisins de Grand Ravine en 2017, à La Saline en 2018 et à Bel-Air en 2019 , accusations que Chérizier dément.

Au moins neuf civils ont été tués à Grand Ravine, 71 autres personnes ont été tuées, 11 femmes violées et 150 maisons détruites à La Saline et au moins 24 personnes tuées à Bel-Air, selon un rapport publié par la Harvard Law School’s International Human Rights Clinic .

En juin 2020, Chérizier a établi une nouvelle alliance connue sous le nom de “G9 Family and Allies”. Il était à l’origine composé de neuf gangs de Cité Soleil, La Saline et le bas Delmas, mais s’est depuis élargi pour inclure plus d’une douzaine de gangs, selon un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Le G9… est connu en raison de la diversité de ses membres », indique le rapport.

À la mi-2020, l’alliance des gangs a été accusée d’avoir tué au moins 145 personnes à Cité Soleil et violé plusieurs femmes “dans le but de revendiquer des zones détenues par des rivaux liés aux opposants politiques de Moïse”, selon le rapport de Harvard.

“Les résidents pensent qu’ils ont été ciblés pour leurs affiliations politiques, dans le but d’obtenir un soutien électoral pour (Moïse) et son parti”, indique le rapport, ajoutant que “le G9 aurait des liens avec l’administration Moïse et (la Police nationale d’Haïti). ”

Le Réseau national de défense des droits humains d’Haïti a fait écho à ces allégations, déclarant que la police locale a aidé à protéger Chérizier alors même qu’il aurait commis des crimes.

En décembre 2020, le département du Trésor américain a prononcé des sanctions civiles contre Chérizier et d’autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans les massacres, accusant des gangs d’avoir retiré « des victimes, y compris des enfants, de leur domicile pour les exécuter, puis de les avoir traînées dans les rues où leurs corps ont été retrouvés ». brûlé, démembré et donné à manger aux animaux.

Chérizier a nié à plusieurs reprises toute implication dans les massacres, affirmant qu’il est un chef de communauté qui aide les habitants et mène une “révolution armée”, ajoutant qu’il “mettrait des armes entre les mains de chaque enfant si nous le devons”.

“Je ne massacrerais jamais des gens de la même classe sociale que moi”, a-t-il déclaré à l’AP. « Je vis dans le ghetto. Je sais ce qu’est la vie de ghetto.

QUOI DE SUITE POUR CHERIZIER ?

Depuis la mi-septembre, Chérizier et ses alliés ont encerclé un terminal pétrolier clé à Port-au-Prince, refusant de bouger jusqu’à ce que le Premier ministre démissionne. Mais après que le gouvernement haïtien ait demandé le déploiement immédiat de troupes étrangères, Chérizier a annoncé qu’il demandait l’amnistie et la levée de tous les mandats d’arrêt contre lui et ses alliés.

Le gang réclame également des postes au Cabinet, a déclaré le directeur de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration d’Haïti à la radio Magik 9.

Le gouvernement n’a pas répondu publiquement à ces demandes.

Danica Coto, The Associated Press