EXPLAINER : Qui gagne ou perd, quelle est la prochaine étape de la crise en Italie

ROME – La décision du Premier ministre italien Mario Draghi de démissionner jeudi, à peine 12 heures après l’éclatement dramatique de sa coalition “d’unité” au Parlement, a été la dernière étape d’un vide politique qui durera probablement des mois avant qu’un nouveau gouvernement ne soit solidement en place pour diriger troisième économie de l’Union européenne.

Jeudi après-midi, la seule certitude était que les Italiens se rendraient aux urnes le 25 septembre, environ six mois plus tôt.

Avant même que la date ne soit fixée, les partis italiens qui se chamaillaient éternellement étaient déjà en marche, certains d’entre eux perdant des piliers de longue date dans leur leadership suite à la décision de trois partenaires clés de la coalition – populiste, de droite et conservateur – de déserter Draghi. En 17 mois à la tête du gouvernement, Draghi était considéré comme un pilier de stabilité sur un continent ravagé par une forte inflation et craignant les pénuries d’énergie alors que la guerre en Ukraine s’éternise.

Les rassemblements, les pétitions et les appels des citoyens, des maires et des lobbyistes pour sauver son gouvernement en péril sont finalement restés lettre morte. Les priorités politiques partisanes ont triomphé de la solidarité dans une nation qui, comme la majeure partie de l’Europe, fait face à un hiver froid qui approche alors qu’elle fait face aux conséquences de sa dépendance au gaz russe.

On ne saura pas comment le fait de ne pas tenir compte des appels des citoyens peut façonner les décisions des électeurs tant que les votes ne seront pas comptés et que les partis en pourparlers en coulisses n’auront pas forgé un nouveau gouvernement.

SI DRAGHI AVAIT AUTANT DE FANS, QU’EST-CE QUI N’A PAS SERVI ?

De nombreuses accusations visaient le Mouvement 5 étoiles, qui est devenu la plus grande force politique du Parlement lors des élections de 2018. Son chef, Giuseppe Conte, recruté par les 5 étoiles pour être premier ministre dans des gouvernements consécutifs, avait rejoint la “coalition d’unité nationale” de son successeur. Mais il a toujours semblé s’irriter de perdre son poste au profit de Draghi, qui a été engagé par le président Sergio Mattarella pour guider la relance économique de l’Italie dans la pandémie. La semaine dernière, les sénateurs 5 étoiles ont boycotté un vote de confiance sur un projet de loi d’allègement des coûts énergétiques.

Mais Draghi n’a pas manqué de démêlés avec d’autres partenaires de la coalition. Pour n’en citer qu’un : le leader de droite de la Ligue, Matteo Salvini, s’est élevé contre un décret gouvernemental exigeant la vaccination contre le COVID-19, un test négatif ou une récente guérison de l’infection pour accéder à des lieux tels que les restaurants, les gymnases et les lieux de travail.

Conte et Salvini, connus pour leurs positions pro-russes, ont finalement approuvé à contrecœur les livraisons d’armes de l’Italie à l’Ukraine. L’ancien premier ministre Silvio Berlusconi, dont le parti conservateur Forza Italia a également déserté la coalition, a prodigué son attention au dirigeant russe Vladimir Poutine, le traitant comme un ami proche dans sa villa balnéaire sarde.

Un petit chef de parti centriste, Carlo Calenda, a tweeté avec ironie : “Ce sera une coïncidence, mais le gouvernement le plus sérieux et le plus pro-atlantique de l’histoire récente est renvoyé par ceux qui ont soutenu les positions pro-Poutine”.

Mattarella, le président italien, a déclaré à la nation jeudi soir que même si les élections anticipées sont toujours un « dernier choix », il ne voyait aucune chance pour un quatrième gouvernement au cours du mandat de cinq ans du Parlement. Il a donc signé un décret dissolvant le Parlement.

Le coup fatal porté au gouvernement de Draghi a été porté lorsque les sénateurs des partis de Conte, Salvini et Berlusconi ont refusé de renouveler leur soutien à Draghi lors d’un vote de confiance que le Premier ministre a sollicité à la 11e heure pour relancer sa coalition.

La constitution italienne stipule que les élections doivent avoir lieu dans les 70 jours suivant le décret mettant fin au Parlement, dont le mandat de cinq ans aurait expiré en mars 2023.

Les sondages d’opinion des derniers mois ont indiqué que le parti d’extrême droite des Frères d’Italie, la seule force importante au Parlement à refuser de rejoindre la coalition de Draghi, pourrait recueillir un peu plus de 20 % en cas d’élection. C’est à peu près le même pourcentage que les sondages donnent au Parti démocrate de centre-gauche. Mais l’ancien Premier ministre Enrico Letta, dont le Parti démocrate a accordé à Draghi ses votes de confiance, avait misé sur une éventuelle alliance électorale avec le Mouvement 5 étoiles – une perspective décidément risquée après que les populistes aient déserté Draghi. Giorgia Meloni, la dirigeante des Frères d’Italie, est alliée depuis des années aux partis de Salvini et de Berlusconi, mais alors que sa popularité a augmenté, leurs partis ont vu leurs fortunes s’effondrer lors des élections locales. Mais avec Salvini impatient depuis des années de devenir Premier ministre, Meloni pourrait faire face à un accord Salvini-Berlusconi pour faire du leader de la Ligue le prochain Premier ministre.

L’effondrement dramatique et rapide de la coalition « d’unité » de Draghi est susceptible de laisser sa marque sur le paysage politique italien. Comme l’a dit l’ancien Premier ministre Matteo Renzi, un maître de la manœuvre politique, qui a contribué à faire tomber le deuxième poste de Premier ministre de Conte, avant même le dépouillement des votes mercredi soir : “Rien ne sera comme les partis politiques”.

Jeudi soir, deux piliers éminents de Forza Italia de Berlusconi, qui sont ministres dans le cabinet de Draghi, ont annoncé qu’ils quittaient le parti. Ils ont accusé le magnat des médias de trahir les tendances pro-européennes et pro-OTAN du parti en se rangeant du côté de l’eurosceptique Salvini et en abandonnant Draghi. Quant aux populistes, le Mouvement 5 étoiles saigne les législateurs depuis des mois. Le plus important à avoir fait défection est le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio, qui a récemment formé un parti pro-OTAN.

