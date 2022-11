EXPLAINER: Qu’est-ce qui se cache derrière l’impasse de sauvetage en mer des migrants en Italie

MILAN (AP) – Le nouveau gouvernement italien dirigé par l’extrême droite a bloqué l’accès des navires de secours humanitaires à ses ports, ce qui a entraîné une impasse avec des organisations caritatives qui patrouillent dans la meurtrière Méditerranée centrale, sauvant des personnes en difficulté en mer.

Des organisations non gouvernementales, ainsi que des experts des droits de l’homme et du droit international, affirment que les navires sont légalement tenus de secourir les personnes en détresse et que les pays côtiers sont tenus de leur fournir un lieu sûr pour leur débarquement. L’Italie affirme que les pays du pavillon des navires sont responsables de l’embarquement des migrants et que les navires caritatifs encouragent simplement le trafic de personnes.

Voici quelques-uns des problèmes derrière l’impasse:

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT EN MÉDITERRANÉE ?

Deux bateaux de sauvetage caritatifs qui sont entrés dans les eaux italiennes ce week-end ont été dirigés vers le port sicilien de Catane, où les autorités italiennes n’ont autorisé le débarquement que des migrants jugés vulnérables – familles avec enfants, mineurs non accompagnés et personnes nécessitant des soins médicaux.

Ces bateaux refusent maintenant de partir tant que les autres migrants ne sont pas autorisés à descendre également, mais l’Italie ne bouge pas. Un troisième navire caritatif, transportant 89 personnes secourues en mer, a déchargé mardi toutes les personnes qu’il a secourues en Calabre. La raison du traitement différent n’était pas immédiatement apparente. Un quatrième bateau reste dans les eaux internationales pour le 17ème jour avec 234 personnes à bord, ses demandes de port sûr restent sans réponse.

QUE DIT LE GOUVERNEMENT D’EXTRÊME-DROITE ITALIEN SUR LES SAUVETAGES ?

L’Italie affirme qu’elle n’est pas responsable de l’accueil de migrants secourus par des navires de sauvetage caritatifs. Il dit que la responsabilité incombe aux pays dont les navires battent pavillon. Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a décrit les navires comme des “îles” et quiconque s’y trouvant comme relevant de la juridiction des pays du pavillon.

Les groupes humanitaires, les experts juridiques maritimes et les militants des droits de l’homme rejettent tous cette interprétation de la juridiction d’un État du pavillon.

Le nouveau gouvernement italien dirigé par l’extrême droite a ouvert la voie à la fermeture de ses ports aux navires de sauvetage privés en disant aux autorités portuaires que deux des navires – l’Ocean Viking et le Humanity 1 – ne respectaient pas les normes européennes lors des opérations de sauvetage. Piantedosi a affirmé qu’ils n’avaient pas attendu les instructions des autorités de recherche et de sauvetage.

Les groupes ont nié cette affirmation, affirmant avoir suivi les protocoles corrects pour informer les autorités – en Italie, à Malte ou en Libye, selon la zone de recherche et de sauvetage – une fois qu’un bateau en difficulté a été identifié. Souvent, disent-ils, les autorités nationales ne répondent jamais à leurs appels à l’aide.

COMMENT LES GOUVERNEMENTS ITALIENS ANTÉRIEURS ONT-ILS GÉRÉ LES SAUVETAGES EN MER ?

La posture conflictuelle du nouveau gouvernement rappelle les affrontements orchestrés par Matteo Salvini lorsqu’il a été brièvement ministre de l’Intérieur en 2018-2019.

Le refus de Salvini d’ouvrir des ports a obligé les navires à se rendre en France ou en Espagne pour débarquer des migrants, ajoutant jusqu’à trois jours aux voyages des migrants. Un capitaine allemand, Carola Rackete, a défié Salvini et est entré dans un port italien malgré les ordres de ne pas le faire, invoquant une situation d’urgence à bord.

Salvini, qui est ministre des Infrastructures en charge des ports dans le nouveau gouvernement, fait face à un procès pour enlèvement pour avoir refusé de laisser le navire espagnol de sauvetage de migrants Open Arms accoster dans un port italien en 2019. Une autre affaire contre lui a été rejetée.

D’autres gouvernements italiens ont retardé l’arrivée des navires pour obtenir des accords avec d’autres pays de l’Union européenne pour emmener les migrants avant qu’ils n’atterrissent, ou ont mené des inspections qui, selon les groupes caritatifs, cherchent à les empêcher d’effectuer des sauvetages.

QUE DIT LE DROIT INTERNATIONAL ?

L’article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer exige de tout capitaine de navire « qu’il prête assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre ». Les navires caritatifs disent que sauver les migrants des bateaux de contrebande fragiles et inaptes à la navigation, ou dans de nombreux cas directement de l’eau, est leur obligation légale.

Le droit maritime international exige également que les États côtiers mettent en place des services de recherche et de sauvetage adéquats, notamment en coopérant avec d’autres nations de la même région lors des sauvetages.

Les sauvetages ne sont considérés comme terminés qu’après le débarquement des survivants au lieu sûr le plus proche, qui sera attribué par l’autorité maritime chargée de la coordination des recherches et du sauvetage. Mais les ONG affirment que leurs demandes d’un lieu sûr en mer Méditerranée sont de plus en plus retardées, ignorées ou refusées par l’Italie et Malte.

QUEL EST LE PROBLÈME AVEC LA LIBYE ?

La Libye, avec le soutien de l’Europe, est responsable d’une vaste zone de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale depuis 2018. Mais les militants des droits de l’homme et les experts en droit maritime affirment que le pays déchiré par la guerre – actuellement dépourvu de gouvernement central – ne peut pas effectuer de manière adéquate et sûre missions de recherche et de sauvetage. Des passeurs ont également été liés à des membres des garde-côtes libyens chargés des interceptions en mer.

Les agences de l’ONU affirment que la Libye ne peut pas être considérée comme un “lieu sûr” pour le débarquement des personnes secourues en mer, en raison des conditions inhumaines dans les centres de détention où elles sont renvoyées. De nombreux migrants et réfugiés ont raconté avoir enduré d’horribles abus en Libye, notamment des passages à tabac, des viols et des meurtres. Malgré les millions dépensés par l’UE pour améliorer les conditions, peu de choses ont changé.

COMBIEN DE MIGRANTS LES NAVIRES D’ONG ONT-ILS SAUVETÉS ?

L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré que les sauvetages de navires caritatifs ne représentaient que 15% des 88 000 migrants qui ont atteint l’Italie par la mer jusqu’à présent cette année. La plupart sont arrivés seuls ou ont été secourus par les garde-côtes italiens ou d’autres navires de sauvetage nationaux.

Mais beaucoup ne survivent pas à la dangereuse traversée, avec quelque 1 300 migrants morts ou portés disparus en Méditerranée centrale cette année, selon le projet de l’OIM sur les migrants disparus.

Bien que le nombre d’arrivées soit bien inférieur au pic de 2016, lorsque 180 000 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes, le taux de mortalité reste élevé.

Des groupes non gouvernementaux affirment qu’ils sont nécessaires en Méditerranée, la route migratoire connue la plus meurtrière au monde, pour combler le vide de sauvetage laissé par les pays européens qui comptent de plus en plus sur les pays d’Afrique du Nord pour empêcher les migrants de traverser.

___

Brito a contribué depuis Barcelone, en Espagne.

___

Colleen Barry et Renata Brito, Associated Press