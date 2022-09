Les affrontements frontaliers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont tué environ 100 soldats des deux côtés lors de la plus grande flambée de combats entre les adversaires de longue date en près de deux ans, alimentant les craintes d’hostilités encore plus importantes.

Voici un aperçu du conflit qui dure depuis des décennies entre les deux voisins et des derniers affrontements.

DE QUOI S’AGIT-IL?

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés dans un conflit sur le Haut-Karabakh pendant plus de trois décennies.

La région montagneuse fait partie de l’Azerbaïdjan, mais est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Le territoire du sud du Caucase couvre une superficie d’environ 4 400 kilomètres carrés (1 700 milles carrés), soit environ la taille de l’État américain du Delaware.

Pendant l’ère soviétique, la région majoritairement peuplée d’Arméniens avait un statut autonome au sein de l’Azerbaïdjan. Les tensions qui couvaient depuis longtemps entre les Arméniens chrétiens et la plupart des Azéris musulmans, alimentées par les souvenirs du massacre de 1,5 million d’Arméniens par les Turcs ottomans musulmans en 1915, ont débordé alors que l’Union soviétique s’effilochait dans ses dernières années.

Les combats ont éclaté en 1988 lorsque la région a tenté de rejoindre l’Arménie, et après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les hostilités se sont transformées en une véritable guerre, tuant environ 30 000 personnes et en déplaçant environ 1 million.

Lorsque la guerre s’est terminée par un cessez-le-feu en 1994, les forces arméniennes ont non seulement tenu le Haut-Karabakh lui-même, mais également de vastes zones à l’extérieur des frontières du territoire.

Les efforts de médiation internationale au cours des décennies suivantes n’ont pas abouti à un règlement diplomatique.

LA GUERRE 2020

Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan a lancé une opération appelée “Iron Fist” pour reprendre le contrôle du Haut-Karabakh.

La Turquie, membre de l’OTAN, qui entretient des liens ethniques, culturels et historiques étroits avec l’Azerbaïdjan, lui a offert un soutien solide.

En six semaines de combats impliquant de l’artillerie lourde, des roquettes et des drones qui ont tué plus de 6 700 personnes, les troupes azéries ont chassé les forces arméniennes des zones qu’elles contrôlaient en dehors de la région séparatiste et ont également saisi de larges pans du Haut-Karabakh proprement dit.

Un accord de paix négocié par la Russie le 10 novembre a permis à l’Azerbaïdjan de reprendre le contrôle des zones occupées par les forces arméniennes en dehors du Haut-Karabakh pendant près de trois décennies, y compris la région de Lachin, qui détient la route principale menant du Haut-Karabakh à l’Arménie. Les forces arméniennes ont également accepté de céder le contrôle de sections importantes du Haut-Karabakh.

La Russie a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de soldats de la paix dans le cadre de l’accord.

L’accord a déclenché des années de protestations en Arménie, où l’opposition l’a dénoncé comme une trahison des intérêts du pays et a appelé à la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan. Pashinyan a résisté à la pression, défendant l’accord comme le seul moyen d’empêcher l’Azerbaïdjan de s’emparer de tout le Haut-Karabakh.

ET LES NOUVELLES HOSTILITÉS ?

Des affrontements sporadiques entre les forces azéries et arméniennes ont éclaté à plusieurs reprises dans la région, mais les combats qui ont commencé mardi étaient les plus graves depuis l’accord de paix de 2020.

Les deux parties se sont accusées d’avoir déclenché les hostilités, l’Arménie accusant l’Azerbaïdjan d’une attaque non provoquée et Bakou affirmant qu’elle répondait aux bombardements des forces arméniennes.

L’Arménie a déclaré qu’au moins 49 de ses soldats avaient été tués tandis que l’Azerbaïdjan a déclaré en avoir perdu 50.

La Russie a agi rapidement pour aider à négocier la fin des hostilités, mais un cessez-le-feu qu’elle a tenté de négocier n’a pas été respecté et les affrontements se sont poursuivis.

Tard mardi, le président russe Vladimir Poutine a présidé un appel avec les dirigeants des pays appartenant à l’Organisation du Traité de sécurité collective, un groupe dominé par Moscou de plusieurs nations ex-soviétiques dont l’Arménie. Les dirigeants ont convenu d’envoyer une mission d’enquête comprenant de hauts responsables du groupement dans la zone de conflit.

The Associated Press