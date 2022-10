EXPLAINER : Qu’est-ce qui est en jeu dans une affaire de commotion cérébrale contre la NCAA ?

La NCAA s’est défendue devant les tribunaux contre une action en justice intentée par la veuve d’un ancien joueur de football universitaire, qui accuse l’instance dirigeante d’être responsable des commotions cérébrales qui ont entraîné la mort de son mari.

Matthew Gee est décédé à 49 ans en 2018 des suites de lésions cérébrales permanentes causées par d’innombrables coups à la tête qu’il a reçus alors qu’il jouait le secondeur pour le sud de la Californie de 1987 à 1991, selon la poursuite pour mort injustifiée déposée par Alana Gee.

La NCAA a réglé un recours collectif pour commotion cérébrale en 2016, payant 70 millions de dollars pour surveiller l’état de santé des anciens athlètes universitaires, 5 millions de dollars pour la recherche médicale et des paiements allant jusqu’à 5 000 $ pour les joueurs individuels réclamant des blessures.

Des centaines de poursuites pour mort injustifiée et blessures corporelles ont été intentées par des footballeurs universitaires contre la NCAA au cours de la dernière décennie, mais Gee’s n’est que le deuxième à être jugé avec des allégations selon lesquelles des coups à la tête ont conduit à une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative du cerveau. .

Un procès en 2018 au Texas a conduit à un règlement rapide après plusieurs jours de témoignages de témoins pour la veuve de Greg Ploetz, qui a joué la défense du Texas à la fin des années 1960.

L’affaire Gee pourrait être la première à atteindre un jury. Le témoignage a commencé le 21 octobre devant un tribunal de Los Angeles.

À QUELS DÉFIS LES DEMANDEURS SONT-ILS RENCONTRÉS ?

Les experts juridiques disent que les avocats d’Alana Gee doivent prouver la cause immédiate, que les blessures à la tête que Matthew Gee a subies alors qu’il jouait au football universitaire étaient directement responsables du CTE qui a conduit à sa mort.

“La question de la causalité a été l’un des principaux défis dans toutes les poursuites pour commotion cérébrale”, a déclaré Gabe Feldman, directeur du programme de droit du sport à Tulane.

Gee n’a pas eu de carrière dans la NFL. Il a suivi un camp d’entraînement avec les Raiders, mais n’a pas fait partie de l’équipe et il a arrêté de jouer au football. Alors que les avocats du plaignant soutiennent que le CTE de Gee est le résultat de commotions cérébrales subies en jouant à l’université, il est difficile de prouver qu’il est définitif.

“Le CTE est évidemment une accumulation d’événements traumatisants dans le cerveau, mais vous ne saurez jamais vraiment quel événement spécifique l’a causé”, a déclaré l’avocat du sport Dan Lust, qui n’est pas impliqué dans l’affaire.

“Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner”, a ajouté Lust. “Les médecins peuvent montrer avec un degré raisonnable de certitude que cela ne serait pas arrivé sans son rôle à l’université.”

Mais la NCAA peut argumenter : “Qu’est-ce qui veut dire que quelque chose d’autre n’a pas causé ces événements”, a déclaré Lust.

L’avocat Mit Winter, basé à Kansas City, a déclaré que les plaignants devaient également convaincre un jury que la NCAA était au courant ou aurait dû être au courant des effets à long terme des blessures à la tête causées par le football et n’a pas averti et protégé les joueurs.

Mais ce n’est qu’à la fin des années 1990 et au début des années 2000 que de nombreuses percées majeures ont été réalisées qui liaient les traumatismes crâniens répétitifs du football au CTE et aux affections à long terme telles que la dépression et la maladie d’Alzheimer.

C’est environ une décennie après que Gee ait joué à l’USC.

LA NCAA EST-ELLE RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES ATHLÈTES ?

La NCAA a fait valoir précédemment qu’en tant qu’organe directeur de milliers d’écoles membres proposant des programmes sportifs, elle joue un rôle de soutien dans la protection du bien-être des athlètes.

“Le devoir appartient aux institutions individuelles, et leurs médecins et entraîneurs sont les mieux placés pour protéger la santé et la sécurité de leurs athlètes”, a déclaré Feldman à propos de la position de la NCAA. “Et cela ne veut pas dire que la NCAA ne se soucie pas de la santé des athlètes, ce qui est souvent la façon dont elle est décrite. L’argument est plus nuancé qu’ils n’ont pas d’obligation légale.

ET SI UN JURY STATUAIT CONTRE LA NCAA ?

L’un des avocats de Gee, Justin Shrader, a déclaré qu’elle réclamait 1,8 million de dollars de dommages-intérêts en fonction de l’espérance de vie de son mari. Il a déclaré que Gee demandait également des dommages-intérêts pour mort injustifiée, perte de la compagnie de son mari et une demande de survie pour Gee.

Les revenus de la NCAA ont dépassé le milliard de dollars l’an dernier. La majeure partie de cet argent est distribuée aux écoles membres, mais l’organisation a également dépensé des centaines de millions en frais juridiques et en paiements de pertes judiciaires liées à ses règles d’amateurisme au cours de la dernière décennie.

Les dommages causés par l’affaire Gee seraient probablement gérables pour la NCAA. Le plus grand problème est ce qui viendrait ensuite.

“Les grandes ramifications sont que vous auriez probablement un flot de poursuites similaires”, a déclaré Winter.

La NFL a été frappée par des poursuites similaires et a finalement accepté un règlement couvrant 20 000 joueurs à la retraite. Il devrait dépasser 1,4 milliard de dollars en versements sur 65 ans.

ET SI UN JURY RÈGNE EN FAVEUR DE LA NCAA ?

Quelle que soit la décision dans cette affaire, ce ne serait pas un précédent contraignant, en particulier en dehors de la Californie.

Pourtant, si la NCAA se défend avec succès contre les affirmations de Gee, elle renforcerait ses arguments à l’avenir.

“Ce serait probablement quelque peu dissuasif car tout avocat compétent trouverait cette décision dans les dossiers et aurait une conversation avec son client et expliquerait que cette affaire n’est pas bonne pour son cas”, a déclaré Lust.

___

AP Writer Brian Melley et AP Sports Writer Beth Harris ont contribué à ce rapport.

Ralph D. Russo, The Associated Press