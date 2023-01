EXPLAINER : Qu’est-ce qui attend les cartes politiques instables de l’Ohio ?

COLUMBUS, Ohio (AP) – Les concours électoraux de 2022 ont peut-être été organisés et décidés, mais les cartes politiques de l’Ohio restent loin d’être réglées.

Il était censé être un processus une fois par décennie pour redessiner les districts de la US House et de la Statehouse de l’État, afin de refléter les chiffres de population mis à jour du recensement de 2020. Maintenant, il promet de s’étendre jusqu’en 2023, et probablement plus longtemps.

Alors que la plupart des États américains ont finalement réussi à régler leurs différends cartographiques, l’épreuve prolongée de l’Ohio l’a piégé dans une impasse juridique particulièrement déroutante.

Voici un aperçu de la façon dont l’Ohio est arrivé ici et de ce qui pourrait (ou non) suivre :

___

COMMENT LE NOUVEAU PROCESSUS DE CARTOGRAPHIE A-T-IL FONCTIONNÉ ?

C’était la première fois que l’Ohio essayait de nouvelles façons de dessiner des cartes du Congrès et législatives.

En 2015, les électeurs de l’Ohio cherchaient à éviter le gerrymandering partisan et ont voté à une écrasante majorité pour habiliter une nouvelle commission bipartisane de redécoupage de l’Ohio à dessiner des cartes Statehouse. Ce sont les districts des sénateurs et des représentants de l’État que les électeurs envoient à Colomb.

Selon les nouvelles règles, si les deux partis politiques disaient oui aux nouvelles frontières, les cartes seraient en place pendant une décennie complète. Le soutien du parti unique se traduirait par une carte de quatre ans.

En 2018, un autre amendement constitutionnel réussi a également été très populaire auprès des électeurs. Il a mis en place un nouveau système pour dessiner les districts de l’US House de l’État, c’est-à-dire les districts des représentants que les électeurs envoient à Washington.

La législature de l’État serait la première à tracer les lignes. S’ils échouaient, la commission serait la suivante. En cas d’échec, la législature pourrait tenter une dernière fois. Une majorité des trois cinquièmes du parti minoritaire – dans ce cas, les démocrates – devrait accepter la nouvelle carte pour qu’elle soit en place pendant 10 ans. Sans cela, encore une fois, cela ne durerait que quatre ans.

Il s’est avéré que les incitations apparentes au compromis bipartisan ont échoué et les démocrates n’ont voté pour aucune des cartes finales, qui étaient toutes dessinées par les républicains.

___

QUEL POUVOIR LE NOUVEAU SYSTÈME A-T-IL DONNÉ À LA HAUTE COUR DE L’ÉTAT ?

Les électeurs ont donné à la Cour suprême de l’Ohio une “compétence exclusive et originale” pour trancher les contestations judiciaires, qui comprenaient trois poursuites contre les cartes législatives et deux poursuites contre la carte du Congrès.

Dans une série de 4-3 votes, le tribunal a invalidé toutes les cartes qui leur avaient été envoyées. Le tribunal a déclaré que les cartes avaient indûment profité à un parti : les républicains. Ces cartes comprenaient deux cartes distinctes du Congrès – une approuvée par les législateurs en novembre 2021 et une seconde qui a autorisé la commission de redécoupage en mars 2022 – et cinq ensembles de cartes Statehouse.

___

POURTANT LES ÉLECTIONS DE L’OHIO SE SONT-ELLES PASSÉES DE TOUTE FAÇON ?

C’est exact. Au milieu des affrontements juridiques de l’année écoulée, les tribunaux ont autorisé l’Ohio à aller de l’avant avec les primaires de mai et d’août sous des cartes inconstitutionnelles.

Cet automne, les républicains ont remporté 10 des 15 sièges du Congrès de l’Ohio sous la carte contestée de la Chambre des États-Unis (bien que les démocrates aient remporté plusieurs victoires notables). Les cartes contestées de Statehouse ont donné des supermajorités républicaines encore plus importantes.

Mais les cartes ne sont pas valables au-delà de ce cycle électoral. Il faudra les redessiner.

OK, DONC LES CARTES N’ONT PAS VOLÉ. Y A-T-IL EU DES CONSÉQUENCES ?

C’est l’énigme. Même s’ils ont manqué les délais et bafoué les instructions du tribunal, les républicains ont fait valoir qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour comprendre et interpréter un processus naissant. Les ordonnances du tribunal étaient déraisonnables et contradictoires, ont-ils déclaré.

Les groupes de droit de vote et démocrates qui ont remporté sept tours consécutifs devant les tribunaux ont plaidé pour que les législateurs ou les commissaires soient tenus pour outrage au tribunal.

Finalement, les juges ont hésité. La juge en chef Maureen O’Connor a déclaré à l’Associated Press dans une interview de fin d’année qu’elle craignait que de telles mesures ne créent une crise constitutionnelle.

Fait important, la Cour suprême de l’Ohio n’avait pas d’autres options d’exécution à sa disposition. Le nouveau système ne permettait pas au tribunal d’imposer une carte particulière – disons, une carte privilégiée par les parties poursuivantes ou élaborée par des experts – ni de dessiner la leur.

___

OÙ EN SONT CES CAS MAINTENANT ?

Le différend sur la carte du Congrès de l’Ohio attend maintenant une action devant la Cour suprême des États-Unis, où les dirigeants législatifs républicains ont fait appel pour une révision de leur perte devant un tribunal d’État.

L’affaire pourrait être examinée en conjonction avec l’affaire Moore c. Harper, très suivie, dont les plaidoiries ont eu lieu en décembre. Cette affaire cherche à déterminer si la disposition de la Constitution américaine donnant aux législatures des États le pouvoir d’établir les règles concernant « les heures, les lieux et les modalités » des élections au Congrès signifie que les tribunaux des États peuvent être exclus du processus.

Si l’appel de l’Ohio est rejeté, le président républicain de la Chambre de l’Ohio, Bob Cupp, a déclaré que les législateurs auront alors 30 jours pour adopter une nouvelle carte du Congrès. Mais la décision de la Haute Cour n’est pas attendue avant des mois.

Pendant ce temps, les cartes législatives de l’Ohio ont expiré avec les élections de novembre 2022 – sur ordre d’un tribunal fédéral. La Commission de redécoupage de l’Ohio devra se réunir et créer de nouvelles cartes conformes à la Constitution à temps pour les élections de 2024. La constitution de l’État stipule que le processus ne peut pas commencer avant le 1er juillet de cette année. Les poursuites judiciaires contestant les cartes Statehouse, qui se sont terminées par un match nul cet été, restent ouvertes.

___

LA DYNAMIQUE POLITIQUE DE L’OHIO A-T-ELLE CHANGÉ ?

Oui et non. La Commission de redécoupage de l’Ohio – composée du gouverneur, du secrétaire d’État, de l’auditeur et de quatre législateurs – est restée 5-2 en faveur des républicains après les élections de novembre.

Cupp, acteur clé de la saga du redécoupage, prend sa retraite, mais son successeur sera également républicain.

Mais l’orientation politique de la Cour suprême de l’Ohio a peut-être changé.

O’Connor, un républicain qui était un vote clé sur le terrain, a pris sa retraite samedi en raison de limites d’âge. L’ascension de son successeur, la juge GOP Sharon Kennedy, a laissé un poste vacant au tribunal auquel le gouverneur républicain Mike DeWine a nommé le républicain Joe Deters, procureur de longue date du comté de Hamilton.

Le temps nous dira si Deters se range du côté des trois autres juges républicains du tribunal composé de 7 membres – contrairement à O’Connor – modifiant les résultats des affaires antérieures.

Pour sa part, O’Connor a annoncé son intention de poursuivre les réformes de redécoupage dans la Constitution de l’Ohio, probablement le type de commission indépendante dont elle a parlé dans l’une de ses décisions. Beaucoup d’autres collaborent à des efforts similaires. Le moment de toute campagne électorale n’a pas été déterminé.

Julie Carr Smyth, Associated Press