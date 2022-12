EXPLAINER: Quels sont les enjeux de la nouvelle escalade syrienne en Turquie

BEYROUTH (AP) – Après des semaines de frappes aériennes turques meurtrières dans le nord de la Syrie, les forces kurdes et les acteurs internationaux tentent d’évaluer si les menaces d’invasion terrestre d’Ankara sont sérieuses.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde à plusieurs reprises contre une nouvelle incursion terrestre visant à éloigner les groupes kurdes de la frontière turco-syrienne, à la suite de l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul. Les autorités turques ont imputé l’attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et aux Unités de protection du peuple, ou YPG, basées en Syrie. Tous deux ont nié toute implication.

Le 20 novembre, Ankara a lancé un barrage de frappes aériennes, tuant des dizaines de personnes, dont des civils ainsi que des combattants kurdes et des troupes gouvernementales syriennes. Human Rights Watch a averti que les frappes exacerbent une crise humanitaire en perturbant l’électricité, le carburant et l’aide.

Dans l’évolution la plus récente, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, s’est rendu en Turquie cette semaine pour des entretiens sur la situation en Syrie.

Voici un aperçu de ce que les diverses puissances et groupes étrangers impliqués dans le conflit en Syrie ont à gagner ou à perdre :

CE QUE VEUT LA TURQUIE

La Turquie considère les forces kurdes le long de sa frontière avec la Syrie comme une menace et a lancé trois incursions militaires majeures depuis 2016, prenant le contrôle de vastes étendues de territoire.

Erdogan espère relocaliser une grande partie des 3,6 millions de réfugiés syriens en Turquie dans le nord de la Syrie et a commencé à y construire des logements. Le plan pourrait répondre au sentiment anti-réfugiés croissant en Turquie et renforcer le soutien d’Erdogan avant les élections de l’année prochaine, tout en diluant les zones historiquement à majorité kurde en y réinstallant des réfugiés syriens non kurdes.

Erdogan a également annoncé son intention de créer un couloir de sécurité de 30 kilomètres (19 milles) dans les zones actuellement sous contrôle kurde. Une invasion turque planifiée plus tôt cette année a été interrompue au milieu de l’opposition des États-Unis et de la Russie.

LA RÉPONSE KURDE

Des groupes kurdes font pression sur les États-Unis et la Russie, qui ont tous deux des postes militaires dans le nord de la Syrie, pour empêcher à nouveau la Turquie de mettre ses menaces à exécution.

Les Kurdes craignent que l’Occident ne se retire cette fois pour apaiser Ankara en échange de l’approbation de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

“Ce silence face à la brutalité de la Turquie encouragera la Turquie à mener une opération terrestre”, a déclaré Badran Jia Kurd, coprésident adjoint de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie.

Des groupes kurdes, qui se sont battus contre le groupe État islamique aux côtés d’une coalition dirigée par les États-Unis et gardent désormais des milliers de combattants de l’EI capturés et de membres de leur famille, avertissent qu’une escalade turque menacerait les efforts visant à éradiquer le groupe extrémiste.

Ces dernières semaines, des responsables des États-Unis et des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes ont déclaré qu’ils avaient arrêté ou réduit les patrouilles conjointes contre l’EI en raison des frappes aériennes, bien que les patrouilles aient depuis repris.

LE RÔLE DES INSURGÉS SYRIENNES

La soi-disant Armée nationale syrienne, une coalition de groupes d’opposition syriens soutenus par la Turquie et comptant des dizaines de milliers de combattants, fournirait probablement des fantassins pour toute future offensive terrestre. Lors d’incursions précédentes, y compris l’offensive de 2018 sur la ville d’Afrin, la SNA a été accusée d’avoir commis des atrocités contre des Kurdes et d’avoir déplacé des dizaines de milliers de personnes de chez elles.

Plusieurs responsables de la SNA n’ont pas répondu aux appels et aux SMS de l’Associated Press. Un responsable qui a répondu a déclaré que les autorités turques leur avaient ordonné de ne pas parler de plans pour une nouvelle incursion.

LA POSITION DU GOUVERNEMENT SYRIEN ?

Le gouvernement syrien s’est opposé aux incursions turques passées, mais considère également les FDS comme une force sécessionniste et un cheval de Troie pour les États-Unis, qui ont imposé des sanctions paralysantes au gouvernement de Bashar Assad.

Damas et Ankara ont récemment entrepris d’améliorer leurs relations après 11 ans de tension déclenchée par le soutien de la Turquie aux combattants de l’opposition dans la guerre civile en Syrie. Damas est resté relativement silencieux sur le meurtre de soldats syriens lors des récentes frappes turques.

LES ÉTATS-UNIS SERONT-ILS IMPLIQUÉS ?

Les États-Unis maintiennent une petite présence militaire dans le nord de la Syrie, où leur fort soutien aux FDS a exaspéré la Turquie.

Cependant, les États-Unis ont d’abord peu parlé publiquement des frappes aériennes turques, ne s’exprimant avec plus de force qu’après qu’elles se sont dangereusement rapprochées des troupes américaines et ont entraîné l’arrêt temporaire des patrouilles anti-EI. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a exprimé la semaine dernière une «forte opposition» à une nouvelle offensive.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis avaient des assurances pour les Kurdes qui craignaient que les États-Unis ne les abandonnent pour persuader la Turquie d’un accord avec l’OTAN, un haut responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat a seulement déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement dans la politique américaine dans la région.

LA RUSSIE VA-T-ELLE NÉGOCIER UN ACCORD ?

La Russie est l’allié le plus proche du gouvernement syrien. Son implication dans le conflit syrien a contribué à renverser la vapeur en faveur d’Assad.

Bien que la Turquie et la Russie soutiennent des parties rivales dans le conflit, les deux se sont étroitement coordonnées dans le nord de la Syrie. Ces derniers mois, la Russie a fait pression pour une réconciliation entre Damas et Ankara.

Moscou a exprimé ses inquiétudes concernant les récentes actions militaires de la Turquie dans le nord de la Syrie et a tenté de négocier un accord. Selon la télévision panarabe Al-Mayadeen basée au Liban, le chef des forces russes en Syrie, le lieutenant-général Alexander Chaiko, a récemment suggéré au commandant des FDS Mazloum Abdi que les forces gouvernementales syriennes devraient se déployer dans une bande de sécurité le long de la frontière avec la Turquie. pour éviter une incursion turque.

LES INTÉRÊTS DE L’IRAN

L’Iran, un allié clé du gouvernement Assad, s’est fermement opposé aux plans turcs d’une offensive terrestre plus tôt cette année, mais n’a pas commenté publiquement la possible nouvelle incursion.

Téhéran compte également une importante minorité kurde et a combattu une insurrection séparatiste de bas niveau pendant des décennies. L’Iran a connu des protestations soutenues et une répression meurtrière de la part des forces de sécurité depuis la mort de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays à la mi-septembre.

L’Iran a imputé une grande partie des troubles aux groupes d’opposition kurdes exilés en Irak voisin, accuse ces groupes de nier et a mené des frappes contre eux. Une autre incursion turque en Syrie pourrait fournir un modèle pour une réponse plus large si les troubles au Kurdistan iranien continuent de s’intensifier.

Fraser a rapporté d’Ankara, en Turquie. Les rédacteurs d’Associated Press Andrew Wilks à Istanbul et Ellen Knickmeyer à Washington y ont contribué.

Bassem Mroue et Suzan Fraser, The Associated Press