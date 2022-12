EXPLAINER: Quels sont les enjeux de la nouvelle escalade syrienne en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde à plusieurs reprises contre une nouvelle incursion terrestre visant à éloigner les groupes kurdes de la frontière turco-syrienne, à la suite de l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul. Les autorités turques ont imputé l’attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et aux Unités de protection du peuple, ou YPG, basées en Syrie. Tous deux ont nié toute implication.

BEYROUTH – Après des semaines de frappes aériennes turques meurtrières dans le nord de la Syrie, les forces kurdes et les acteurs internationaux tentent d’évaluer si les menaces d’invasion terrestre d’Ankara sont sérieuses.

Le 20 novembre, Ankara a lancé un barrage de frappes aériennes, tuant des dizaines de personnes, dont des civils ainsi que des combattants kurdes et des troupes gouvernementales syriennes. Human Rights Watch a averti que les frappes exacerbent une crise humanitaire en perturbant l’électricité, le carburant et l’aide.

Dans l’évolution la plus récente, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, s’est rendu en Turquie cette semaine pour des entretiens sur la situation en Syrie.

Voici un aperçu de ce que les diverses puissances et groupes étrangers impliqués dans le conflit en Syrie ont à gagner ou à perdre :

La Turquie considère les forces kurdes le long de sa frontière avec la Syrie comme une menace et a lancé trois incursions militaires majeures depuis 2016, prenant le contrôle de vastes étendues de territoire.

Erdogan espère relocaliser une grande partie des 3,6 millions de réfugiés syriens en Turquie dans le nord de la Syrie et a commencé à y construire des logements. Le plan pourrait répondre au sentiment anti-réfugiés croissant en Turquie et renforcer le soutien d’Erdogan avant les élections de l’année prochaine, tout en diluant les zones historiquement à majorité kurde en y réinstallant des réfugiés syriens non kurdes.