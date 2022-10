EXPLAINER : Quels États ont mis la marijuana sur les bulletins de vote en 2022 ?

La marijuana à des fins récréatives pourrait être légale dans la moitié du pays si la poignée d’États ayant adopté des mesures concernant le cannabis sur les bulletins de vote de novembre les adoptait.

L’Arkansas, le Maryland, le Missouri, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud ont des mesures sur leurs bulletins de vote cet automne pour que les électeurs envisagent de légaliser la marijuana à des fins récréatives. Ils rejoindraient 19 États et le District de Columbia avec du cannabis récréatif.

Une décennie après que le Colorado et Washington ont approuvé le cannabis récréatif, les interdictions sont tombées dans tout le pays : dans les grands États peuplés comme la Californie et New York et dans les petits États ruraux comme le Maine et le Vermont. Les États du Grand Sud n’ont pas légalisé la marijuana à des fins récréatives, pour la plupart, mais beaucoup ont adopté des programmes de cannabis médical.

Voici plus d’informations sur les États qui envisagent de légaliser la marijuana à des fins récréatives :

OÙ LE MOUVEMENT DE LA MARIJUANA VA-T-IL ENSUITE ?

– La Cour suprême de l’Arkansas a ouvert la voie en septembre pour que les électeurs se demandent si les personnes de 21 ans et plus pouvaient consommer de la marijuana à des fins récréatives. Le tribunal a annulé une décision du Conseil des commissaires aux élections, qui a déclaré que la proposition n’expliquait pas l’impact. L’Arkansas a approuvé la marijuana médicale en 2016.

– Les législateurs du Maryland ont voté plus tôt cette année pour poser la question sur le bulletin de vote, demandant aux électeurs si la marijuana devrait être légale pour les 21 ans et plus. L’amendement constitutionnel proposé stipule que la marijuana à des fins récréatives ne serait pas légale avant juillet 2023, avec une période de transition entre le 1er janvier et le 1er juillet.

– L’amendement du Missouri approuverait également le cannabis pour ces 21 ans et plus. Les gens commencent également à l’acheter et à le cultiver pour un usage personnel dès cette année. Les électeurs du Missouri ont approuvé la marijuana à des fins médicales en 2018. La législature dirigée par les républicains du Missouri n’a pas réussi à adopter l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives pendant des années, ce qui a conduit les défenseurs à s’adresser plutôt aux électeurs pour approbation.

– Une initiative de vote du Dakota du Nord a réussi à placer la question de la marijuana récréative devant les électeurs cette année. Cela signifie que si la question est approuvée, les personnes de 21 ans et plus pourraient légalement consommer de la marijuana à la maison ainsi que posséder et cultiver une quantité contrôlée de cannabis. La mesure met également en place des politiques pour réglementer les magasins de détail, les cultivateurs et autres entreprises de marijuana.

– Les électeurs du Dakota du Sud ont adopté un amendement à la légalisation du cannabis en 2020, mais la gouverneure Kristi Noem a soutenu une action en justice le contestant, et la Cour suprême de l’État a jugé qu’il violait la Constitution de l’État. Cette année, les électeurs auront à nouveau la possibilité de peser sur la légalisation de la marijuana récréative pour les 21 ans et plus.

– Les partisans d’une mesure de vote visant à légaliser la marijuana à des fins récréatives dans l’Oklahoma ont obtenu suffisamment de signatures pour faire passer le problème devant les électeurs là-bas, mais pas à temps pour le faire figurer sur le scrutin de novembre. Ils voteront plutôt en mars.

LE CANNABIS EST APPAREMMENT OK PARTOUT MAINTENANT, AU MOINS LA MARIJUANA MÉDICALE. OÙ EST-CE ILLÉGAL ?

Au niveau fédéral, la marijuana est toujours classée comme drogue de l’annexe I, aux côtés de l’héroïne et du LSD, et peut entraîner des sanctions pénales pour possession.

L’Idaho, le Kansas et le Nebraska sont les seuls États à n’avoir mis en place aucun type de programme de marijuana à usage public, qu’il soit médical ou récréatif, selon la Conférence nationale des législatures des États.

QU’EST-CE QUI CHANGE D’AUTRE AVEC LES LOIS SUR LA MARIJUANA ?

En octobre, le président démocrate Joe Biden a annoncé qu’il graciait des milliers de personnes pour des condamnations fédérales pour possession de marijuana.

Il a également demandé au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux et au procureur général des États-Unis de revoir la classification de la marijuana en vertu de la loi fédérale. La Maison Blanche n’a pas fixé de calendrier pour l’examen. Biden a également déclaré qu’il pensait qu’à mesure que les lois fédérales et étatiques sur la marijuana s’assouplissaient, il devrait y avoir des limitations sur le trafic, le marketing et les ventes de mineurs.

Mike Catalini

Mike Catalini, Associated Press