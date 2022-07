EXPLAINER : Quel est le rôle de la personnalité dans le débat sur l’avortement ?

ATLANTA (AP) – Le concept de «personnalité» est apparu dans les débats depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral à l’avortement. Certains États ont adopté des lois ou des amendements constitutionnels pour introduire la norme, et les défenseurs de l’avortement ont fait pression pour des changements similaires ailleurs.

Mais les différences entre les lois sur la personnalité et les autres restrictions à l’avortement sont parfois mal comprises. Les partisans du droit à l’avortement affirment que les lois sur la personnalité pourraient avoir des conséquences considérables qui pourraient entraver la fécondation in vitro ou exposer les femmes qui se font avorter à des accusations de meurtre. Les partisans de la personnalité disent que déclarer que tous les êtres humains, y compris ceux qui sont dans l’utérus, ont des droits apporte une clarté morale importante et que les changements découlant du concept sont souhaitables.

Voici un aperçu du problème :

QUE SIGNIFIE LA PERSONNALITÉ ?

Dans sa décision Roe v. Wade de 1973 accordant le droit à l’avortement à l’échelle nationale, la majorité de la Cour suprême des États-Unis a conclu que “le mot” personne “, tel qu’utilisé dans le quatorzième amendement, n’inclut pas l’enfant à naître”.

Certains défenseurs de l’avortement disent que c’est faux, arguant que la personnalité comprend les ovules fécondés, les embryons et les fœtus qui devraient être considérés comme des personnes ayant les mêmes droits que ceux qui sont déjà nés.

Ceux qui prônent cette norme de personnalité veulent mettre fin à tous les avortements et dénoncent les lois qui incluent des exceptions autorisant l’avortement en cas de viol ou d’inceste, ou de fœtus présentant des anomalies génétiques.

Et l’impact des lois sur la personnalité pourrait se faire sentir au-delà de la réglementation de l’avortement. Ils pourraient limiter la fécondation in vitro, criminaliser les femmes qui interrompent une grossesse ou adoptent un comportement préjudiciable au fœtus, et même accorder au fœtus une pension alimentaire, des avantages fiscaux et d’autres droits.

Les opposants affirment que la norme de la personnalité est inconstitutionnelle en raison de son impact étendu et incertain, et soutiennent qu’elle expose les personnes à un risque de poursuites pour un certain nombre de crimes.

“Parce que la disposition sur la personnalité ne fournit pas un préavis suffisant de conduite interdite et invite une application arbitraire et discriminatoire contre les plaignants et leurs patients, elle est inconstitutionnellement vague”, ont écrit les avocats qui ont contesté la loi de l’Arizona.

COMBIEN D’ÉTATS ONT CES LOIS ?

L’Alabama, l’Arizona, la Géorgie, le Kansas et le Missouri ont tous des lois sur la personnalité.

La loi géorgienne est peut-être la plus ambitieuse, accordant des droits spécifiques, notamment des allégements fiscaux et une pension alimentaire pour les enfants à naître. Il est entré en vigueur le 20 juillet après qu’une cour d’appel fédérale s’est prononcée en sa faveur. Un tribunal fédéral a suspendu la loi de l’Arizona, du moins pour le moment.

La loi de 2013 du Kansas a eu peu d’effet pratique depuis 2019, lorsque la Cour suprême de l’État a déclaré que l’avortement était un droit fondamental dans l’État. Kansans votera mardi sur l’opportunité de modifier la constitution de l’État pour annuler cette décision et permettre aux législateurs de l’État de restreindre ou d’interdire l’avortement.

En 2018, les électeurs de l’Alabama ont adopté un amendement constitutionnel de l’État garantissant “la protection des droits de l’enfant à naître”. Une loi de 2019 sur l’interdiction de l’avortement faisait référence à l’amendement, mais ne répétait pas la norme de la personnalité.

Les électeurs de plusieurs autres États ont rejeté les amendements constitutionnels des États accordant la personnalité, notamment au Colorado en 2008, 2010 et 2014, au Mississippi en 2011 et au Dakota du Nord en 2014.

QU’EST-CE QUI DIFFÈRE UNE LOI SUR LA PERSONNALITÉ D’UNE INTERDICTION DE L’AVORTEMENT ?

Il y a une dizaine d’années, il y a eu un schisme dans le mouvement anti-avortement. Certains considéraient la personnalité comme peu pratique, d’autant plus que les défaites électorales et législatives commençaient à s’accumuler. Mais les partisans de la personnalité ont fait valoir que ces autres opposants à l’avortement manquaient de clarté morale.

« La grande différence entre le mouvement de la personnalité et le mouvement anti-avortement est que le mouvement de la personnalité considère toutes les vies humaines innocentes comme chéries et méritant une protection égale en vertu de la loi. Et cela inclut toutes les vies humaines dans le monde », a déclaré Ricado Davis, président de Georgia Right to Life. Le Comité national pour le droit à la vie a rompu ses liens avec Georgia Right to Life en 2014 après s’être opposé à des projets de loi restreignant l’avortement mais autorisant des exceptions pour le viol et l’inceste.

Pourtant, la large influence de la personnalité est claire dans la vague de projets de loi dans les États qui interdisent l’avortement une fois qu’un « battement de cœur humain détectable » est présent, généralement environ six semaines. Une telle formulation a été inspirée en partie par l’idée que les gens peuvent adopter l’activité cardiaque comme le moment de la vie, même si un cœur n’est pas alors complètement développé.

CELA SIGNIFIE-T-IL QUE LES AVORTEMENTS ENTRAÎNERONT DES POURSUITES POUR MEURTRE ?

Les partisans des lois disent qu’ils envisagent uniquement de poursuivre les fournisseurs d’avortement qui fournissent des procédures illégales. Par exemple, la Géorgie a une loi pénale qui rend les avortements illégaux passibles de 10 ans de prison. Mais les opposants craignent que les procureurs ne portent des accusations de meurtre contre les prestataires et les femmes qui se font avorter, que les femmes soient en danger criminel si elles font une fausse couche, et que les personnes qui aident quelqu’un à se faire avorter hors de l’État puissent également faire l’objet de poursuites.

«Si vous êtes une personne et que vous avez été avorté en tant que fœtus, ils définiraient cela comme un meurtre. Ou ils pourraient potentiellement définir cela comme un meurtre », a déclaré Jolynn Dellinger, maître de conférences à la Duke University Law School.

La norme de la personnalité influence déjà les lois qui permettent aux personnes d’être poursuivies pour la mort d’un fœtus et de sa mère si elles tuent une femme enceinte. Selon une étude réalisée en 2019 par le Dr Laura Faherty, chercheuse et professeur de pédiatrie à l’Université de Boston, au moins 25 États classent déjà la consommation de drogues pendant la grossesse comme maltraitance ou négligence envers les enfants. National Advocates for Pregnant Women, qui soutient le droit à l’avortement, a constaté 1 331 arrestations ou détentions de femmes pour des crimes liés à leur grossesse de 2006 à 2020.

“La personnalité fœtale devient, je pense, un problème de contrôle des femmes et des femmes enceintes et de ne pas leur faire confiance ou de leur permettre de prendre des décisions concernant leur corps et leur fœtus”, a déclaré Rebecca Kluchin, professeur à la California State University, Sacramento, qui étudie le histoire de l’avortement.

QUELLES SONT QUELQUES AUTRES CONSÉQUENCES POSSIBLES SUR LA PERSONNE ?

Une femme du Texas a attiré l’attention à la suite de la décision de la Cour suprême en affirmant qu’elle pouvait conduire dans une voie réservée aux véhicules à occupation multiple nécessitant deux personnes dans un véhicule parce qu’elle était enceinte de 34 semaines.

Les partisans du droit à l’avortement ont exprimé à plusieurs reprises leur crainte que les lois sur la personnalité ne nuisent à la fécondation in vitro en donnant des droits aux embryons qui sont créés puis congelés. La loi géorgienne contourne cette question en ne donnant des droits qu’aux embryons dans l’utérus. Mais si plusieurs embryons sont implantés, la loi géorgienne pourrait obliger une femme à porter plusieurs enfants à la naissance, préviennent les experts. L’amendement de l’Alabama ne précise pas comment sa norme de personnalité affecte des questions autres que l’avortement, et la fécondation in vitro n’a pas été affectée, disent les partisans du droit à l’avortement.

La loi géorgienne stipule qu’une femme peut demander une pension alimentaire pendant la grossesse, jusqu’à concurrence du montant de ses dépenses médicales et autres liées à la grossesse. Cela lui permet également de déclarer un enfant à naître comme une personne à charge de l’impôt sur le revenu de l’État, bien que l’État n’ait pas encore précisé comment cela fonctionnera. La loi stipule également que les enfants à naître doivent être comptés dans la population de l’État lorsque le gouvernement de l’État prend des décisions en fonction du nombre de résidents, bien que le gouvernement fédéral procède au recensement.

Les rédacteurs de l’Associated Press, Kim Chandler à Montgomery, Alabama, et John Hanna à Topeka, Kansas, ont contribué.

Jeff Amy, l’Associated Press