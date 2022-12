EXPLAINER : Que se passe-t-il si les restrictions d’asile COVID prennent fin ?

WASHINGTON (AP) – Depuis le début de la pandémie, les États-Unis utilisent une règle de santé publique conçue pour limiter la propagation de la maladie pour expulser les demandeurs d’asile à la frontière sud.

Le titre 42, comme on l’appelle, a été utilisé plus de 2,5 millions de fois pour expulser des migrants depuis mars 2020, bien que ce nombre comprenne des personnes qui ont tenté à plusieurs reprises de traverser la frontière.

La Cour suprême a déclaré mardi dans une décision qu’elle maintiendrait le titre 42 en place indéfiniment. L’affaire sera débattue en février, et le sursis sera maintenu jusqu’à ce que les juges tranchent l’affaire.

En novembre, un juge fédéral a décidé que les autorités de l’immigration ne pouvaient plus utiliser le titre 42 pour expulser rapidement les demandeurs d’asile potentiels et a fixé la date limite du 21 décembre pour la fin de son utilisation. Cela a déclenché un va-et-vient juridique avec un groupe d’États à tendance conservatrice poussant à maintenir le titre 42 en place et le gouvernement fédéral et les défenseurs de l’immigration disent que son temps est révolu.

Le changement intervient alors qu’un nombre croissant de personnes cherchent à entrer dans le pays par la frontière sud et que les républicains ont l’intention de faire de l’immigration un problème clé lorsqu’ils prendront le contrôle de la Chambre en janvier.

Un regard sur le titre 42 et l’impact potentiel de la décision :

COMMENT ÇA A COMMENCÉ

En mars 2020, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis une ordonnance limitant la migration à travers les frontières sud et nord, affirmant qu’il était nécessaire de réduire la propagation du coronavirus. Le virus ravageait les États-Unis, les écoles fermaient et les hôpitaux se remplissaient, et le président Donald Trump essayait de nombreuses façons de limiter la migration, son problème politique phare.

L’ordonnance autorisait les douanes et la protection des frontières à expulser immédiatement les migrants, y compris les demandeurs d’asile, pour empêcher la propagation du virus. L’ordonnance indiquait que les zones où les migrants étaient détenus n’étaient souvent pas conçues pour mettre les personnes en quarantaine ou permettre une distanciation sociale et pourraient mettre en danger le personnel frontalier et d’autres personnes.

“Les risques pour la santé publique de l’inaction sont importants”, a-t-il déclaré.

L’administration Biden a poursuivi la politique. Alors que de nombreux démocrates ont poussé le président Joe Biden à annuler les mesures anti-immigration de Trump, certains – en particulier dans les États frontaliers – ont préconisé de conserver le titre 42, affirmant que les États-Unis n’étaient pas préparés à une augmentation du nombre de demandeurs d’asile. Lorsque le CDC a décidé de le lever plus tôt cette année, les démocrates modérés – dont les sens. Mark Kelly de l’Arizona et Raphael Warnock de Géorgie – voulaient qu’il reste.

LE COMBAT AU TRIBUNAL

En 2021, un groupe représentant des immigrants qui se sont vu refuser le droit de demander l’asile a intenté une action en justice pour mettre fin à l’utilisation du titre 42.

Alors que cette affaire faisait son chemin devant les tribunaux, le CDC a annoncé en avril dernier que la règle n’était plus nécessaire car les vaccins et les traitements devenaient beaucoup plus répandus.

Cela a incité les États à tendance républicaine à intenter leur propre action en justice visant à maintenir le titre 42 en place. Les États ont fait valoir que mettre fin à la règle entraînerait une augmentation du nombre de migrants dans leurs États, ce qui à son tour affecterait leurs services. Cet argument a trouvé grâce auprès d’un juge nommé par Trump en Louisiane qui a ordonné de maintenir les restrictions en place. Le juge a conclu que l’administration de Biden n’avait pas suivi les procédures administratives exigeant un avis public et du temps pour recueillir les commentaires du public sur le plan visant à mettre fin aux restrictions.

Mais cette décision a été effectivement bloquée par un autre juge fédéral dans un procès distinct à Washington. Ce juge, nommé par le président démocrate Bill Clinton, a décidé le 15 novembre que l’administration Biden devait lever les restrictions d’asile d’ici le 21 décembre. Cette décision, abordant des questions plus larges sur le titre 42, a pris le pas sur la décision du Texas, encourageant les défenseurs de l’immigration. Dans un développement clé, le gouvernement fédéral n’a pas fait appel pour maintenir les restrictions de santé publique en place.

“Le tribunal a eu raison de conclure que l’interdiction des migrants, tout en permettant au reste du pays de s’ouvrir, est illégalement arbitraire, cause de graves préjudices aux demandeurs d’asile désespérés et outrepasse les engagements juridiques des États-Unis de fournir un refuge sûr à ceux fuyant la persécution », a déclaré Lee Gelernt, avocat de l’American Civil Liberties Union.

Ensuite, un groupe d’États conservateurs a tenté d’intervenir pour maintenir le titre 42 en place. Ils ont fait valoir que l’annulation de la politique de l’ère de la pandémie “provoquera une énorme catastrophe à la frontière” et que les migrants supplémentaires augmenteront les coûts des États en matière d’application de la loi, d’éducation et de soins de santé. Ils ont également fait valoir qu’ils devaient intervenir après que le gouvernement fédéral n’ait pas insisté pour maintenir le titre 42 en place. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, qui a ordonné la semaine dernière une suspension temporaire du titre 42 afin qu’elle puisse étudier en profondeur les arguments de chaque partie.

La décision de la Cour suprême mardi a prolongé indéfiniment la suspension temporaire car elle a fixé un calendrier de février pour l’audition des arguments.

LE TITRE 42 AFFECTE-T-IL TOUS LES DEMANDEURS D’ASILE ?

Pas vraiment. L’administration Biden ne l’a pas utilisé avec des enfants voyageant seuls, uniquement des adultes seuls ou des familles. Et l’interdiction a été appliquée de manière inégale selon la nationalité, tombant en grande partie sur les migrants du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador – en plus des Mexicains – parce que le Mexique leur permet d’être renvoyés des États-Unis. Le mois dernier, le Mexique a commencé à accepter des Vénézuéliens expulsés des États-Unis en vertu du titre 42, provoquant une forte baisse du nombre de Vénézuéliens demandant l’asile à la frontière américaine.

Certaines autres nationalités sont moins susceptibles d’être soumises au titre 42 parce que les coûts ou les relations effilochées avec leur pays d’origine, Cuba par exemple, rendent difficile pour les États-Unis de les renvoyer. Les personnes de ces pays sont devenues une présence croissante à la frontière, convaincues qu’elles seront libérées aux États-Unis pour poursuivre leurs dossiers d’immigration.

Selon les chiffres les plus récents publiés par les responsables des douanes et de la protection des frontières, les passages frontaliers illégaux par les Cubains et les Nicaraguayens ont fortement augmenté en novembre, tandis que les flux migratoires globaux ont peu changé par rapport à octobre.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE TITRE 42 SE TERMINE ?

Si elle disparaît, les demandeurs d’asile seront interrogés par des agents d’asile qui détermineront s’ils ont une « crainte crédible » d’être persécutés dans leur pays d’origine. S’il s’avère qu’ils font face à une menace crédible, ils peuvent rester aux États-Unis jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise.

Cela peut prendre des années. Bien que certains soient détenus pendant que leur procédure d’asile se déroule, la grande majorité est libérée aux États-Unis avec des avis de comparution devant le tribunal de l’immigration ou de déclaration aux autorités de l’immigration.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré dans une note décrivant ses préparatifs pour la fin de l’utilisation du titre 42 que le système actuel n’est pas conçu “pour gérer le volume actuel de migration ni l’augmentation du volume que nous prévoyons au cours des semaines et des mois à venir”.

Il a déclaré qu’il se préparait à une éventuelle poussée en sévissant contre les réseaux de passeurs, en accélérant l’expulsion de ceux qui n’avaient que peu de raisons de rester aux États-Unis et en travaillant avec des partenaires internationaux pour endiguer la migration. Il a déclaré qu’il cherchait également plus d’argent au Congrès. Pendant ce temps, alors que les températures ont chuté la semaine dernière, des milliers de migrants se sont rassemblés du côté mexicain de la frontière en attendant de voir ce qui se passera si et quand l’utilisation du titre 42 prendra fin.

Les républicains, qui contrôleront la Chambre en janvier prochain, devraient faire de l’immigration un problème majeur. Des appels ont déjà été lancés pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Certains démocrates ont également exprimé leur inquiétude quant à ce qui se passera lorsque le titre 42 disparaîtra. Dans une lettre à Biden cette semaine, le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale et le représentant Henry Cuellar du Texas ont rejoint deux républicains du Texas – le sénateur John Cornyn et le représentant Tony Gonzales – pour demander à Biden de maintenir le titre 42 en place, disant qu’il y avait une crise à la frontière sud et que le DHS n’avait pas présenté de plan pour y maintenir le contrôle.

__

Suivez Santana sur Twitter @ruskygal.

___

Suivez la couverture complète d’AP sur l’immigration : https://apnews.com/hub/immigration

Rebecca Santana, L’Associated Press