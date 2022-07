EXPLAINER: Pourquoi l’Iran réprime-t-il chez lui, se rapproche de Moscou

Commentez cette histoire Commentaire

DUBAI, Emirats Arabes Unis – Retenu dans un coin par l’Occident, l’Iran accélère l’enrichissement d’uranium, réprime la dissidence et approfondit les liens avec la Russie dans un défi aux États-Unis et à l’Europe. Le président russe Vladimir Poutine se rend à Téhéran la semaine prochaine pour rencontrer le dirigeant iranien – son deuxième voyage à l’étranger depuis l’envoi de troupes en Ukraine. L’annonce surprise est intervenue un jour après que la Maison Blanche a déclaré que Téhéran se préparait à envoyer des drones armés en Russie pour une utilisation en Ukraine et avant que le président américain Joe Biden ne se rende en Israël et en Arabie saoudite.

Téhéran, coupé du système bancaire mondial par les sanctions occidentales, veut montrer qu’il a des alternatives. Les pourparlers pour relancer l’accord nucléaire de 2015, qui a assoupli les sanctions contre l’Iran en échange de restrictions sur son programme atomique, sont au point mort.

Les pressions augmentent sur la République islamique, avec son économie en déclin et son peuple en difficulté, sans soulagement en vue.

Un regard sur les défis auxquels l’Iran est confronté et ce que cela signifie pour le monde :

L’ancien président américain Donald Trump a retiré Washington de l’accord nucléaire entre Téhéran et les puissances mondiales en 2018 et a cherché à comprimer l’Iran économiquement jusqu’à ce qu’il revienne à la table des négociations. Un Iran provocateur a repris les travaux nucléaires interdits.

Biden a pris ses fonctions avec la promesse de rétablir l’accord. Ensuite, l’ecclésiastique de la ligne dure Ebrahim Raisi est devenu le chef de l’Iran, et les pourparlers sur le nucléaire se sont retrouvés dans une impasse.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, le groupe de surveillance nucléaire de l’ONU, rapporte que l’Iran dispose désormais de 43 kilogrammes (plus de 94 1/2 livres) d’uranium enrichi à 60 % – à quelques pas des niveaux de qualité militaire. C’est assez de matière fissile pour une arme, si elle choisit d’en poursuivre une. Cependant, l’Iran aurait encore besoin de concevoir une bombe et un système de livraison, ce qui prendrait probablement des mois. Téhéran fait tourner des centrifugeuses plus avancées et a démantelé plus de deux douzaines de caméras de l’AIEA surveillant son travail.

L’Iran insiste sur le fait que son programme est à des fins pacifiques. Les experts de l’ONU et les agences de renseignement occidentales affirment que l’Iran avait un programme nucléaire militaire organisé jusqu’en 2003.

Les experts disent que Téhéran voit de plus en plus un avenir sans l’accord nucléaire, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA, ouvrant la voie à une éventuelle crise.

“Les Iraniens sont arrivés à la conclusion que le JCPOA ne sert plus leurs intérêts”, a déclaré Ali Vaez, directeur du projet Iran de l’International Crisis Group. L’Iran ne peut pas garantir que les États-Unis ne démissionneront pas à nouveau du pacte et ne réimposeront pas de sanctions si un nouveau président prend ses fonctions en 2025.

“Ce risque politique est quelque chose que personne ne veut assumer”, a ajouté Vaez.

Les enjeux s’étendent au-delà de l’Iran. Israël, son grand rival et seule puissance nucléaire de la région, a menacé de frapper militairement les installations nucléaires iraniennes.

“L’Iran pourrait s’enrichir à 90%, mais ce serait une escalade très dramatique, et je suis assez confiant que cela déclencherait une réaction (militaire)”, a déclaré John Krzyzaniak, un expert de la prolifération iranienne au Wisconsin Project, faisant référence aux armes- niveaux d’enrichissement de grade.

LA RÉPRESSION INTENSIFIÉE EN IRAN

En 2019, certains pensaient que la révolution iranienne vieille de 40 ans pourrait être annulée par une augmentation de 50 % du prix du carburant, et les forces de sécurité du pays ont répondu sans pitié aux manifestations à l’échelle nationale.

Près de trois ans plus tard, l’Iran reste sous le coup de sanctions paralysantes. L’inflation a grimpé en flèche, érodant les revenus des travailleurs. La monnaie iranienne a plongé, anéantissant l’épargne. Le gouvernement a réduit les subventions sur les denrées alimentaires de base, attisant l’indignation du public. En mai, une tour de 10 étages s’est effondrée dans le sud-ouest de l’Iran, tuant au moins 41 personnes et révélant la corruption.

Pour éviter les troubles, les autorités ont récemment arrêté des manifestants mécontents des prix élevés, des militants du syndicat des enseignants, des cinéastes acclamés et un éminent politicien réformateur.

Deux des cinéastes dissidents détenus auraient exprimé leur soutien aux manifestations contre l’effondrement du bâtiment.

Confronté à des pressions sur son incapacité à tenir ses promesses d’allégement des sanctions, le “système signale directement au peuple iranien qu’il ne tolérera pas la dissidence”, a déclaré Sanam Vakil, directeur adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House. .

Ce message a pris de l’ampleur alors qu’une sorte de guerre de l’ombre entre Israël et l’Iran se développe au grand jour – en haute mer et dans les rues de Téhéran.

“Les Iraniens ordinaires qui font pression pour de meilleurs droits vont être davantage persécutés parce que la répression est désormais au nom de la sécurité nationale”, a ajouté Vakil.

Face à une réaction économique occidentale à cause de son action en Ukraine, Moscou considère Téhéran comme un partenaire clé et une source potentielle d’armes. Au milieu de l’intensification de l’isolement diplomatique, l’Iran a de plus en plus trouvé un terrain d’entente avec la Russie, y compris un adversaire commun à Washington.

Biden se rend au Moyen-Orient cette semaine – d’abord en Israël, le plus grand ennemi de l’Iran, puis en Arabie saoudite, un autre rival de Téhéran – et ce n’est pas un hasard si la Maison Blanche a déclaré que l’Iran se préparait à fournir à la Russie des drones et une formation quelques jours avant le voyage.

“Nous pensons que cela intéresse, c’est le moins qu’on puisse dire, les pays que nous visiterons lors de ce voyage”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Citant une source du ministère russe des Affaires étrangères, l’agence de presse Interfax a décrit les livraisons de drones comme de la “désinformation” destinée à “alimenter davantage les sentiments anti-iraniens dans les États arabes”.

L’un des objectifs du voyage de Biden est d’encourager les nations arabes à renforcer les alliances de sécurité, fondées sur la peur partagée de l’Iran.

“Nous voyons l’émergence de deux blocs opposés”, a déclaré Yoel Guzansky, expert du Golfe et chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel-Aviv. “Les États-Unis essaient d’unir le monde arabe … avec la Russie et l’Iran et peut-être la Chine du côté opposé.”

La coordination militaire entre Téhéran et Moscou s’est intensifiée depuis qu’ils ont conjugué leurs efforts pour soutenir le gouvernement du président syrien Bashar al-Assad dans la guerre civile du pays.

Les capacités de drones avancées de l’Iran pourraient s’avérer précieuses pour la Russie, a déclaré Krzyzaniak. Les avions iraniens, imitant dans certains cas les conceptions des drones militaires américains, sont testés au combat par les rebelles houthis du Yémen combattant une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, selon des responsables occidentaux et des experts de l’ONU.

Mais la relation Iran-Russie n’est pas exempte de frictions.

Leurs anciens empires étaient des rivaux séculaires, et l’occupation de l’Iran par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale – et son refus de partir par la suite – a engendré des décennies de méfiance.

Ces anciennes différences se jouent de nouvelles façons. Le pétrole russe sanctionné, qui est désormais plus réduit que le brut iranien, ronge la part de Téhéran sur le marché chinois crucial et l’oblige à réduire les prix, selon les experts.

D’autres différences incluent les liens amicaux de Poutine avec Israël. Dans le cadre d’un exercice d’équilibre délicat, le Kremlin a conclu des accords en Syrie, comme en 2018 lorsque Moscou a demandé à Téhéran d’éloigner ses combattants des hauteurs du Golan pour répondre aux préoccupations israéliennes.

Mais avec la pression croissante sur les deux pays, leur lien semble sûr de se développer.

Pour la Russie, l’Iran représente une source d’expertise pour éviter les sanctions et accéder aux marchés noirs mondiaux. Le commerce bilatéral est en plein essor, selon l’analyste politique basé à Téhéran Saeed Leilaz, notant que la Russie a augmenté ses importations de produits iraniens et cherche des routes commerciales vers l’Inde.

Pour l’Iran, “la politique étrangère est décidée en fonction de ce que le système considère comme étant dans le meilleur intérêt pour sa survie”, a déclaré Vaez, de l’International Crisis Group.