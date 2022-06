EXPLAINER: Pourquoi les tensions russo-lituaniennes augmentent

De nouvelles tensions entre Moscou et l’Occident montent après que la Lituanie a décidé d’arrêter le transport de certaines marchandises à travers son territoire vers la région russe de Kaliningrad dans le cadre des sanctions de l’Union européenne contre le Kremlin.

Le Kremlin prévient qu’il exercera des représailles contre les sanctions, découlant de son invasion de l’Ukraine, d’une manière qui aura un « impact négatif important » sur le peuple lituanien, faisant craindre une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.

Un aperçu des raisons pour lesquelles les tensions montent à propos de Kaliningrad, une partie de la Russie sur la mer Baltique qui est séparée du reste du pays :

LE TERRITOIRE LE PLUS À L’OUEST DE LA RUSSIE

La région de Kaliningrad faisait autrefois partie de la province allemande de Prusse orientale, qui a été reprise par l’Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale conformément à l’accord de Potsdam de 1945 entre les puissances alliées. La capitale de la Prusse orientale, Königsberg, a été rebaptisée Kaliningrad, pour Mikhail Kalinin, un dirigeant bolchevique.

On estime que 2 millions d’Allemands ont fui le territoire au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, et ceux qui sont restés ont été expulsés de force après la fin des hostilités.

Les autorités soviétiques ont fait de Kaliningrad un important port libre de glace et un centre de pêche clé, encourageant les habitants d’autres régions à s’installer sur le territoire. Depuis l’ère de la guerre froide, Kaliningrad a également servi de base majeure de la flotte russe de la Baltique.

Mais depuis l’effondrement de l’Union soviétique et l’indépendance des pays baltes, Kaliningrad se retrouve séparée du reste de la Russie par la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, désormais toutes membres de l’OTAN. Au sud se trouve la Pologne, un autre membre de l’OTAN.

BASTION MILITAIRE

Alors que les relations de la Russie avec l’Occident se sont détériorées, le rôle militaire de Kaliningrad s’est accru. Son emplacement l’a placé au premier plan des efforts de Moscou pour contrer ce qu’il a décrit comme la politique hostile de l’OTAN.

Le Kremlin y a méthodiquement renforcé ses forces militaires, les armant d’armes à la pointe de la technologie, notamment des missiles Iskander à guidage de précision et un éventail de systèmes de défense aérienne.

Au fur et à mesure que l’importance militaire de la région s’est accrue, sa dépendance vis-à-vis des marchandises transitant par la Pologne et la Lituanie l’a rendue particulièrement vulnérable.

TRANSIT INTERROMPU

La Lituanie a souligné que l’interdiction de circulation des marchandises sanctionnées faisait partie du quatrième paquet de sanctions de l’UE contre la Russie, notant qu’elle ne s’applique qu’à l’acier et aux métaux ferreux à partir du 17 juin.

Le gouvernement de Vilnius a rejeté la description de la décision par la Russie comme un blocus, soulignant que les marchandises et les passagers ferroviaires non autorisés peuvent toujours traverser la Lituanie.

Conformément à la décision de l’UE, le charbon sera interdit en août et les expéditions de pétrole et de produits pétroliers seront interrompues en décembre.

MOSCOU RÉFLÉCHIT À UNE RÉPONSE

Moscou a formellement protesté contre l’arrêt des expéditions vers Kaliningrad comme une violation des accords Russie-UE sur le libre transit des marchandises vers la région.

Le gouverneur de Kaliningrad, Anton Alikhanov, a déclaré que l’interdiction affectera jusqu’à la moitié de tous les articles introduits dans la région, y compris le ciment et d’autres matériaux de construction.

Nikolai Patrushev, puissant secrétaire du Conseil de sécurité russe et proche confident du président Vladimir Poutine, s’est rendu mardi à Kaliningrad pour rencontrer des responsables locaux. Il a décrit les restrictions comme des « actions hostiles » et a averti que Moscou répondrait par des mesures non précisées qui « auront un impact négatif important sur la population lituanienne ».

Patrushev n’a pas précisé, mais Alikhanov a suggéré que la réponse russe pourrait inclure la fermeture du flux de marchandises via les ports de Lituanie et d’autres pays baltes.

Cependant, la Lituanie a considérablement réduit sa dépendance économique et énergétique vis-à-vis de la Russie, devenant récemment le premier pays de l’UE à cesser d’utiliser le gaz russe. Elle n’importe plus de pétrole russe et a suspendu les importations d’électricité russe. Le transport de la plupart des transits russes via les ports lituaniens a déjà été interrompu en vertu des sanctions de l’UE, mais Moscou pourrait décider de restreindre le transit des marchandises en provenance de pays tiers via la Lituanie.

Poutine décidera de la réponse de la Russie après avoir reçu le rapport de Patrushev.

L’impasse de la Russie avec la Lituanie fait partie de leur relation difficile qui remonte à l’annexion du pays par Moscou, avec l’Estonie et la Lettonie, en 1940. Les trois ont poussé leur mouvement vers l’indépendance sous l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev et l’ont retrouvé lorsque l’URSS s’est effondrée en 1991.

CRAINTES D’ESCALADE

Certains en Occident craignent depuis longtemps que la Russie envisage une action militaire pour sécuriser un corridor terrestre entre son allié la Biélorussie et la région de Kaliningrad via le soi-disant Suwalki Gap, une bande de terre de 65 kilomètres (40 milles) en Pologne le long la frontière avec la Lituanie.

La rhétorique à la télévision d’État russe est montée à un niveau élevé, le commentateur Vladimir Solovyov accusant l’Occident d’être au bord du gouffre qui a mis le compte à rebours vers la troisième guerre mondiale.

Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, a mis en garde mercredi contre le danger de provocations russes au milieu des tensions de Kaliningrad. « Quand vous avez une force militaire et qu’elle est gouvernée par des idiots – je m’excuse pour l’expression – bien sûr, vous pouvez vous attendre à tout », a-t-il déclaré, ajoutant que la Lituanie se sentait en confiance et comptait sur ses alliés de l’OTAN.

Avec la majeure partie de l’armée russe enlisée en Ukraine, tout recours à la force dans les pays baltes pourrait dépasser la capacité d’armement conventionnel de Moscou.

Une tentative russe d’utiliser la force contre la Pologne ou la Lituanie déclencherait un conflit direct avec l’OTAN, qui est obligée de protéger n’importe lequel de ses membres en vertu de la clause de défense mutuelle de sa charte connue sous le nom d’article 5.

Mardi, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a souligné l’engagement « à toute épreuve » de Washington envers cette clause, qu’il a décrite comme le principe « fondamental » de l’OTAN.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a répondu en mettant en garde l’UE et l’OTAN contre les « jeux de rhétorique dangereux » sur Kaliningrad. « Certaines forces occidentales influentes et puissantes font tout ce qu’elles peuvent pour exacerber davantage les tensions dans les relations avec la Russie », a-t-il déclaré, ajoutant que « certaines n’ont tout simplement aucune limite à inventer des scénarios dans lesquels une confrontation militaire avec nous semblerait inévitable ».

__

Liudas Dapkus à Vilnius, en Lituanie, a contribué.

The Associated Press