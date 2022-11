EXPLAINER : Pourquoi les règles COVID de la Chine sont-elles si strictes ?

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – Lors du déclenchement de la pandémie de COVID-19, la Chine a défini ses mesures «zéro-COVID» qui étaient dures, mais pas en décalage avec ce que de nombreux autres pays faisaient pour essayer de contenir le virus. Alors que la plupart des autres pays considéraient les réglementations en matière de santé et de sécurité comme temporaires jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles, la Chine est restée fidèle à sa stratégie.

Las de la politique qui a confiné des millions de personnes chez elles pour tenter d’isoler toute infection, et avec un œil sur les libertés dont jouissent désormais ailleurs dans le monde, des manifestations ont éclaté en Chine ces derniers jours.

Bien que certaines restrictions antivirus aient été assouplies à certains endroits, le Parti communiste au pouvoir a affirmé sa stratégie «zéro-COVID». Voici quelques règlements :

TESTS ET QUARANTAINE POUR LES PASSAGERS ENTRANT

Les voyageurs entrants doivent passer un test PCR avant de voler et de se mettre en quarantaine dans un hôtel pendant cinq jours et à la maison pendant trois jours à leur arrivée. Cela peut sembler strict, mais avant la mise à jour des réglementations au début du mois, les voyageurs devaient passer deux tests PCR avant de voler et mettre en quarantaine pendant sept jours dans un hôtel et trois jours à la maison. Auparavant, la période de quarantaine était de 14 jours. La Chine a également mis fin à sa politique de “disjoncteur” consistant à interrompre un vol pendant une semaine ou deux si un certain pourcentage de passagers à bord étaient testés positifs au COVID-19, la durée de l’interdiction dépendant du nombre de personnes infectées par le virus.

ISOLEMENT SUR LES ROUTES DOMESTIQUES

Les voyageurs sur les vols intérieurs, les trains ou les bus qui sont des contacts étroits avec une personne atteinte de COVID-19 doivent être mis en quarantaine pendant cinq jours sur des sites désignés, plus trois jours à la maison. Avant les changements de novembre, le temps de quarantaine était plus long et les contacts étroits de la personne en contact étroit avec une personne atteinte de COVID devaient également s’isoler. Les personnes qui ont visité des zones en Chine jugées « à haut risque » doivent également être mises en quarantaine pendant sept jours à la maison.

À l’intérieur de la Chine, les individus doivent montrer leur “code vert” personnel – indiquant qu’ils sont négatifs au COVID – lorsqu’ils entrent dans des lieux publics comme les centres commerciaux et les restaurants, ou lorsqu’ils utilisent les transports en commun. Chacun doit s’inscrire avec ses papiers d’identité, et le code est ensuite affiché via une application pour smartphone. Rester «vert» signifie ne pas contracter le COVID-19, ne pas être en contact étroit avec une personne atteinte du virus et ne pas visiter des zones jugées à risque. S’il y a une épidémie dans votre région, les autorités locales peuvent exiger des tests réguliers pour garder le code vert. À Pékin en ce moment, par exemple, les résidents doivent subir un test COVID rapide au moins toutes les 48 heures dans un établissement approuvé par le gouvernement.

La Chine a réagi rapidement et de manière décisive à toute détection de COVID-19 et a verrouillé des parties ou des villes entières. À l’heure actuelle, la zone urbaine centrale de Chongqing, qui compte environ 10,3 millions d’habitants, est bloquée, tout comme une partie de Guangzhou.

La décision sur ce qu’il faut verrouiller dépend de l’ampleur de l’épidémie, et de plus petites fermetures de bâtiments, de zones d’enceintes ou de quartiers de la ville sont courantes. Des unités entières d’immeubles d’appartements sont verrouillées s’il s’avère qu’un seul résident a le COVID, et les gens ne sont pas autorisés à partir pendant au moins cinq jours. De la nourriture et d’autres fournitures essentielles peuvent être commandées pour livraison.

De même, les immeubles de bureaux sont verrouillés si quelqu’un dans le bâtiment est testé positif au COVID jusqu’à ce que le bâtiment puisse être désinfecté, un processus qui prend généralement plusieurs jours.

La Chine a mis en place de nombreuses autres réglementations qui seraient familières à la plupart des premiers mois de la pandémie. La distanciation sociale est encouragée et les gens doivent porter des masques dans les lieux publics. Dans les zones où l’on pense qu’il existe un risque de transmission du COVID, il existe des restrictions sur les grands rassemblements, les restaurants sont fermés pour les repas à l’intérieur et des mesures de désinfection renforcées sont nécessaires dans les lieux publics.

Tout comme les mesures de bulle imposées pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, les établissements où les personnes sont considérées comme les plus à risque, comme les maisons de retraite, ont mis en place des plans dits de «gestion en boucle fermée».