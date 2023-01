EXPLAINER : pourquoi les États-Unis ont renoncé à envoyer des chars en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Pendant des mois, les responsables américains ont hésité à envoyer des chars M1 Abrams en Ukraine, insistant sur le fait qu’ils étaient trop compliqués et trop difficiles à entretenir et à réparer.

Mercredi, cela a brusquement changé. Les appels désespérés de l’Ukraine pour les chars ont été répondus par un oui transatlantique.

Le renversement dramatique a été le point culminant d’une pression internationale intense et d’une torsion diplomatique qui s’est déroulée au cours de la semaine dernière. Et cela a entraîné une succession rapide d’annonces : les États-Unis ont déclaré qu’ils enverraient 31 des chars de combat Abrams de 70 tonnes à l’Ukraine, et l’Allemagne a annoncé qu’elle enverrait 14 chars Leopard 2 et permettrait à d’autres pays de faire de même.

Un regard sur l’arme de combat massive, pourquoi elle est importante dans la guerre de l’Ukraine avec la Russie et ce qui a motivé le revirement des chars de l’administration Biden.

QU’EST-CE QUE LES ABRAMS ?

Les chars M1 Abrams ont mené des assauts américains pendant des décennies.

Transportant un équipage de quatre personnes, l’Abrams a été déployé pour la première fois à la guerre en 1991. Il a une armure épaisse, un canon principal de 120 mm, des capacités de perforation d’armure, des systèmes de ciblage avancés, des roues à chenilles épaisses et un moteur à turbine de 1 500 chevaux avec une vitesse maximale de environ 42 miles par heure (68 kilomètres par heure).

Les équipages interrogés lors d’un examen du Government Accountability Office de 1992 après la guerre du golfe Persique ont loué sa grande capacité de survie et ont déclaré que “plusieurs équipages de M1A1 ont déclaré avoir reçu des coups frontaux directs de T-72 irakiens avec un minimum de dégâts”.

Plus récemment, les titans de la bataille ont mené la charge à Bagdad lors de l’invasion américaine de l’Irak en 2003, alors que les unités de la 3e division d’infanterie ont mené ce qui a été surnommé «Thunder Runs» pour percer les défenses irakiennes.

Le puissant moteur à réaction de l’Abrams peut propulser le char sur presque tous les terrains, qu’il s’agisse de neige épaisse ou de boue épaisse, a déclaré Kevin Butler, un ancien lieutenant de l’armée qui a servi comme chef de peloton de chars Abrams. Butler s’est souvenu d’un exercice boueux à la fin des années 1990 à Fort Stewart, en Géorgie, où il s’était inquiété du blocage des chars parce qu’il avait déjà bloqué les Humvees.

Les Abrams, dit-il, “n’ont même pas remarqué” la boue.

POURQUOI LES ÉTATS-UNIS ONT CONTINUÉ À DIRE NON

Le moteur à réaction d’Abrams a besoin de centaines de gallons de carburant pour fonctionner.

Il brûlera du carburant à un taux d’au moins deux gallons par mile (4,7 litres par kilomètre), que le réservoir soit en mouvement ou au ralenti, a déclaré Butler, ce qui signifie qu’un convoi d’approvisionnement constant de camions de carburant doit rester à portée de main afin qu’il puisse garder avancer.

Les États-Unis craignaient que les demandes de carburant ne créent un cauchemar logistique pour les forces ukrainiennes. Alors qu’un Abrams peut prendre d’assaut la neige et la boue, les camions-citernes ne le peuvent pas. De plus, comme tout moteur à réaction, la turbine d’Abrams a besoin d’air pour respirer, qu’elle aspire par des évents arrière filtrés. Lorsque ces filtres de ventilation sont obstrués – que ce soit par du sable, comme les soldats l’ont signalé au GAO en 1992, ou par des débris qu’ils pourraient rencontrer en Ukraine – ils ne peuvent pas fonctionner.

“Le char Abrams est un équipement très compliqué. C’est cher, c’est difficile de s’entraîner. … Ce n’est pas le système le plus facile à entretenir. Ce n’est peut-être pas le bon système », a déclaré le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, aux journalistes la semaine dernière au Pentagone.

Les Abrams auront également besoin de mois d’entraînement. Les forces ukrainiennes devront apprendre à faire fonctionner ses systèmes plus complexes et à les faire fonctionner et à les alimenter.

LE RETOURNEMENT À BRAS TORDU

Malgré tous les inconvénients exprimés par les États-Unis, en fin de compte, cela se résumait à des réalités politiques et à une danse diplomatique.

L’Allemagne avait hésité à envoyer les Léopards, ou à permettre à ses alliés de les envoyer, à moins que les États-Unis ne mettent leurs Abrams sur la table, craignant que la fourniture des chars n’attire la colère de la Russie. Les États-Unis, quant à eux, ont fait valoir que les léopards de fabrication allemande convenaient mieux parce que les troupes ukrainiennes pouvaient les obtenir et s’entraîner beaucoup plus rapidement et facilement.

L’impasse a frustré les alliés européens, comme la Pologne, qui voulait envoyer des Léopards mais ne pouvait pas sans l’accord de l’Allemagne. Ainsi commencèrent les négociations les plus acharnées.

Les responsables américains et allemands ont tous deux utilisé le mot «intensif» pour décrire les pourparlers qui ont finalement conduit au revirement des chars par les deux pays.

“C’est le résultat de consultations intensives, une fois de plus, avec nos alliés et partenaires internationaux”, a déclaré mercredi le chancelier Olaf Scholz dans un discours aux législateurs allemands.

Faisant écho à Scholz, un haut responsable de l’administration américaine a déclaré que les pourparlers duraient depuis un certain temps, mais “de manière beaucoup plus intense au cours des dernières semaines”. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails sur la décision.

Depuis le président Joe Biden, des appels ont été passés, y compris à Scholz. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ont parlé et rencontré leurs homologues allemands et d’autres alliés.

Vendredi dernier, la pression était palpable. Les principaux dirigeants de la défense de plus de 50 pays se sont réunis à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour discuter des besoins actuels de l’Ukraine en armes et équipements. Les chars étaient un sujet clé. Les dirigeants des pays qui ont des chars Leopard ont rencontré le nouveau ministre allemand de la Défense.

Peu à peu, la position allemande a commencé à s’adoucir publiquement, ce qui a conduit aux annonces de mercredi. Interrogés à plusieurs reprises sur ce qui a changé, les responsables de l’administration Biden ont esquivé. Interrogé directement sur la pression allemande, Biden a déclaré aux journalistes : “L’Allemagne ne m’a pas forcé à changer d’avis.”

COMBIEN DE TEMPS ÇA VA PRENDRE

Le calendrier de la livraison des chars à l’Ukraine et de l’entraînement des troupes ukrainiennes est flou. Les responsables américains diraient seulement qu’il faudra « plusieurs mois » pour livrer les chars Abrams, mais que les Léopards arriveront plus rapidement.

Doug Bush, secrétaire adjoint de l’armée pour l’acquisition, a déclaré que les États-Unis n’achetaient plus de nouveaux Abrams, mais utilisaient les plus anciens comme “véhicules de départ” et les remettaient à neuf. Faire cela, cependant, n’est ni rapide ni facile, a-t-il déclaré.

La formation peut commencer plus rapidement et le Pentagone élabore un programme.

“Nous voulons nous assurer qu’ils (les chars) tombent entre de bonnes mains, et que les Ukrainiens savent comment les utiliser, ils savent comment les faire fonctionner, et ils ont la chaîne d’approvisionnement en place pour les pièces de rechange et les fournitures. », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Bush a déclaré que les Ukrainiens ont montré qu’ils avaient les connaissances et les capacités nécessaires pour apprendre rapidement de nouveaux systèmes.

“Nous pouvons souvent raccourcir et accélérer ce que nous pouvons faire en termes de formation des soldats de l’armée ukrainienne”, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes. “Avec suffisamment de motivation et un accès dédié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous pouvons former les gens très rapidement”, a-t-il déclaré. “L’armée américaine sait comment faire cela.”

___

L’écrivain d’Associated Press, Aamer Madhani, a contribué à ce rapport.

Tara Copp et Lolita Baldor, l’Associated Press