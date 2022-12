EXPLAINER : Pourquoi les équipes de baseball dépensent-elles autant d’argent ?

Aaron Judge, Carlos Correa et Trea Turner se sont combinés pour près d’un milliard de dollars de contrats. Xander Bogaerts, Jacob deGrom, Dansby Swanson, Carlos Rodón, Brandon Nimmo et Willson Contreras ont totalisé un autre milliard.

Et ce n’est que neuf joueurs. Juste une part lucrative de la folie des dépenses du baseball en décembre.

Quelle différence une année fait.

La saison des fêtes a déjà été épique pour plusieurs équipes et joueurs – un an après que la Major League Baseball a mis ses joueurs en lock-out dans un horrible conflit de travail qui a retardé l’entraînement du printemps.

Judge a décidé de rester avec les Yankees de New York pour le plus gros contrat d’agent libre de tous les temps, un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans. Correa a un accord en attente de 315 millions de dollars sur 12 ans pour rejoindre les Mets de New York, et Turner a signé un contrat de 300 millions de dollars sur 11 ans avec Philadelphie.

En incluant les transactions de jeudi, les équipes des grandes ligues ont distribué près de 2,9 milliards de dollars de contrats finalisés aux agents libres des ligues majeures cette intersaison. Cela éclipse les dépenses hivernales à ce stade de chacune des cinq dernières années.

Jusqu’au 20 décembre 2021, ce chiffre était de 1,9 milliard de dollars. Il était de 187,4 millions de dollars en 2020 – lorsque les équipes sortaient de la saison abrégée causée par la pandémie de coronavirus – 1,6 milliard de dollars en 2019, 655,95 millions de dollars en 2018 et 413,25 millions de dollars en 2017.

“Qu’il s’agisse de propriété, d’équipes qui ont échoué en séries éliminatoires, d’équipes qui ont bien réussi en séries éliminatoires, d’équipes prêtes à franchir une étape après peut-être une reconstruction de trois, quatre ou cinq ans, vous levez les yeux et il y a peu d’équipes qui prennent du recul », a déclaré le directeur général des Padres, AJ Preller, lors des réunions d’hiver du baseball.

“Presque tout le monde cherche à avancer. Et cela, avec des joueurs vraiment de qualité, c’est pourquoi c’est un marché très agressif.

COMMENT EST-CE ARRIVÉ?

L’accord de travail de mars qui a fixé les règles de l’industrie jusqu’en 2026 est l’un des facteurs à l’origine de l’augmentation des dépenses, mais plusieurs autres forces sont en jeu.

L’accord de travail comprenait un format de séries éliminatoires élargi, conduisant à plus d’argent pour la télévision pour les propriétaires, et a ouvert la voie à la publicité sur les uniformes et les casques pour la première fois.

En vertu de l’accord de cinq ans, le seuil de la taxe de luxe passe à 244 millions de dollars d’ici la dernière saison et les taux d’imposition restent inchangés aux seuils initial, deuxième et troisième. Un nouveau quatrième seuil a été ajouté – soi-disant destiné au propriétaire des Mets, Steve Cohen – mais il semble que le milliardaire considère cette lourde facture fiscale comme une nuisance alors qu’il pousse la masse salariale de son équipe à près de 400 millions de dollars.

Si un système de seuil plus punitif, comme un plafond salarial, avait été institué – un concept presque certainement populaire parmi certains propriétaires – les dépenses auraient probablement été plus modérées cette intersaison.

La paix du travail, bien sûr, est bonne pour les affaires en général, mais MLB est également en train de disperser les 900 millions de dollars qu’elle a reçus de The Walt Disney Co. pour sa part restante d’une société de technologie de service de streaming. Cet argent devrait être versé aux clubs avant la fin de l’année.

La MLB avait de nouveaux packages de réseau de streaming sur Apple TV + et Peacock la saison dernière, et elle a annoncé en octobre que les fans avaient regardé plus de 11,5 milliards de minutes d’action de jeu sur MLB.TV pendant la saison régulière, un record pour le package de streaming.

Les séries mondiales de cette année ont eu des cotes d’écoute médiocres et, à une époque où les cordons sont coupés, il y a de grandes questions sur la viabilité des réseaux sportifs régionaux qui diffusent des matchs de baseball. La fréquentation a diminué de 5 % par rapport à son niveau d’avant la pandémie, mais les dépenses indiquent au moins un certain optimisme quant à la santé du baseball.

Cela reflète également une classe d’agents libres inhabituellement profonde. Judge est le MVP AL en titre, et Turner, Correa, Bogaerts et Swanson sont des arrêts-courts All-Star. Justin Verlander a remporté le prix AL Cy Young avec Houston la saison dernière, puis a signé un contrat de 86,7 millions de dollars sur deux ans avec les Mets.

ET APRÈS?

Au-dessus de toutes ces dépenses, la star des Los Angeles Angels Shohei Ohtani, qui peut devenir agent libre après la saison 2023. Si Ohtani devient agent libre, il écrasera probablement chacun des records financiers du baseball pour les contrats des joueurs.

Ohtani, qui aura 29 ans en juillet, a frappé 0,273 avec 34 circuits et 95 points produits cette année. Il est également allé 15-9 avec une MPM de 2,33 en 28 départs.

Le joueur de troisième but des San Diego Padres, Manny Machado, peut se retirer de son contrat de 300 millions de dollars sur 10 ans après la saison à venir, abandonnant 150 millions de dollars au cours des cinq dernières saisons, et il surveille presque certainement tout l’argent distribué cette intersaison.

“Les gens discutent de qui sont les agents libres en 24 et 25 maintenant parce que c’est comme tout un gros casse-tête”, a déclaré le manager de San Francisco, Gabe Kapler. “Donc, ce qui se passe cette intersaison va certainement avoir un impact sur ce qui se passe dans deux intersaisons.”

La décision de Machado est probablement l’une des raisons pour lesquelles San Diego a accordé à Bogaerts un contrat de 280 millions de dollars sur 11 ans.

Il convient également de surveiller les propriétaires de petits marchés de baseball, dont la plupart se tiennent tranquillement à l’écart depuis la fin de la saison. Il y a sans aucun doute des grognements privés dans les coulisses, en particulier sur certaines des transactions plus longues qui diluent l’effet escompté du système fiscal du sport.

“Nous avons un niveau de disparité des revenus dans ce sport qui rend impossible pour certains de nos marchés de rivaliser avec certains des chiffres que nous avons vus”, a déclaré le commissaire de la MLB, Rob Manfred, lors des réunions d’hiver.

Lisa Lorey à New York a contribué à ce rapport.

Ronald Blum et Jay Cohen, The Associated Press