EXPLAINER : Pourquoi l’élection présidentielle au Kenya est importante

NAIROBI, Kenya (AP) – Les Kenyans votent mardi pour choisir un successeur au président Uhuru Kenyatta. La course est serrée et pourrait aller jusqu’au second tour pour la première fois.

L’un des principaux candidats est Raila Odinga, un chef de l’opposition dans sa cinquième course à la présidence qui est soutenu par l’ancien rival Kenyatta. L’autre est William Ruto, l’adjoint de Kenyatta qui s’est brouillé avec le président au début de leur décennie au pouvoir.

Les deux ont tendance à se concentrer beaucoup plus sur les questions intérieures, soulevant la question de savoir comment l’un ou l’autre suivra les efforts diplomatiques de Kenyatta pour le calme en Éthiopie voisine ou dans les tensions entre le Rwanda et le Congo.

CE QUI EST EN JEU?

Le Kenya est le centre économique de l’Afrique de l’Est et abrite environ 56 millions de personnes. Le pays a une histoire récente d’élections mouvementées. Même alors, il se distingue par sa relative stabilité dans une région où certaines élections sont profondément contestées et où des dirigeants de longue date tels que le président rwandais Paul Kagame et le président ougandais Yoweri Museveni ont été déclarés vainqueurs avec près de 99 % des voix, ou ont été largement accusés de sévir physiquement contre les prétendants.

Le Kenya n’a aucune transparence dans les dons ou les dépenses de campagne. On estime que certains candidats au Parlement et à d’autres postes dépensent des centaines de milliers de dollars pour accéder au pouvoir et à ses avantages, légaux et illégaux.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES PLATEFORMES DES CANDIDATS ?

Ruto, 55 ans, se présente aux jeunes et aux pauvres comme un “arnaqueur” qui a connu des débuts modestes en tant que vendeur de poulet, contrairement aux milieux élitistes de Kenyatta et d’Odinga. Il recherche une plus grande productivité agricole et une inclusion financière. L’agriculture est l’un des principaux moteurs de l’économie du Kenya et environ 70 % de la main-d’œuvre rurale travaille dans l’agriculture.

Odinga, 77 ans, célèbre pour avoir été emprisonné alors qu’il luttait pour la démocratie multipartite il y a des décennies, a promis des aides en espèces aux plus pauvres du Kenya et des soins de santé plus accessibles pour tous.

QU’EST-CE QUE LES ÉLECTEURS S’INQUIÉTENT ?

Odinga et Ruto font depuis longtemps partie des candidats à la présidence, et il y a une certaine apathie parmi les Kenyans, en particulier les plus jeunes dans un pays où l’âge médian est d’environ 20 ans. La commission électorale a recruté moins de la moitié des nouveaux électeurs qu’elle avait espéré, juste 2,5 millions.

Les problèmes clés de chaque élection incluent la corruption généralisée et l’économie. Les Kenyans ont été touchés par la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et cela survient après les difficultés financières de la pandémie de COVID-19. Plus d’un tiers des jeunes du pays sont au chômage.

QUAND LE KENYA AURA-T-IL UN GAGNANT ?

Les résultats officiels seront annoncés dans la semaine suivant le vote. Pour l’emporter, un candidat a besoin de plus de la moitié de tous les votes et d’au moins 25 % des votes dans plus de la moitié des 47 comtés du Kenya. Aucun vainqueur absolu signifie un second tour des élections dans les 30 jours.

La précédente élection présidentielle de 2017 est entrée dans l’histoire lorsqu’un tribunal de grande instance a annulé les résultats et ordonné un nouveau vote, une première en Afrique. Si les tribunaux demandent à nouveau un nouveau vote, une telle élection aurait lieu dans les 60 jours suivant la décision. Les candidats ou autres disposent d’une semaine après la proclamation des résultats pour déposer une requête auprès du tribunal, qui dispose de deux semaines pour statuer.

The Associated Press