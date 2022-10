EXPLAINER: Pourquoi le public britannique ne choisit pas son chef

LONDRES (AP) – Les observateurs de la structure gouvernementale britannique peuvent être pardonnés de se gratter la tête ces dernières semaines alors qu’ils regardent le pays traverser une succession de premiers ministres sans tenir d’élections. Alors que le Parti travailliste d’opposition réclame des élections, les conservateurs au pouvoir poussent à choisir un autre Premier ministre dans leurs propres rangs, ce qu’ils ont le droit de faire en raison du fonctionnement de la démocratie parlementaire britannique.

LES BRITANNIQUES NE VOTENT JAMAIS POUR LEUR PREMIER MINISTRE

La Grande-Bretagne est divisée en 650 circonscriptions locales, et les gens cochent une case pour le représentant qu’ils veulent devenir leur député local, ou député. Dans la plupart des cas, il s’agira d’un membre de l’un des principaux partis politiques du pays.

Le parti qui remporte la majorité des sièges forme un gouvernement et le chef de ce parti devient automatiquement premier ministre. Bien que des coalitions soient possibles, le système électoral britannique favorise les deux plus grands partis et, dans la plupart des cas, un seul parti obtiendra la majorité absolue des sièges, comme c’est le cas pour les conservateurs au Parlement actuel.

COMMENT LES PARTIS CHOISISSENT-ILS LEURS DIRIGEANTS ?

Depuis 1922, les 20 premiers ministres britanniques sont issus soit du Parti travailliste, soit du Parti conservateur. Cela signifie que les membres de ces partis ont une influence démesurée sur qui sera le premier ministre du pays. Les procédés utilisés par les partis pour les choisir peuvent paraître byzantins.

Respiration profonde : Pour le Parti conservateur, leurs législateurs doivent d’abord signaler leur soutien à un chef potentiel. S’il y a suffisamment de soutien, cette personne deviendra un candidat officiel. Tous les députés conservateurs ont ensuite procédé à une série de votes, réduisant progressivement le nombre de candidats à deux. Enfin, les membres ordinaires du parti — environ 180 000 d’entre eux — votent entre ces deux candidats. La dernière fois, ils ont choisi Liz Truss plutôt que Rishi Sunak.

Si les députés sont capables de s’unir derrière un seul candidat, il n’est pas nécessaire que les membres du parti au sens large aient un vote. Cette dernière s’est produite en 2016 lorsque les législateurs ont soutenu Theresa May après la démission de David Cameron et elle est automatiquement devenue Premier ministre. Cela pourrait se reproduire.

Le Parti travailliste a son propre processus qui est sans doute encore plus compliqué.

MAIS LA GRANDE-BRETAGNE N’A-T-ELLE PAS VOTÉ POUR BORIS JOHNSON EN 2019 ?

Johnson a été choisi par son parti suite à la démission de Theresa May. Il était déjà Premier ministre depuis cinq mois lorsque les électeurs ont coché leurs bulletins de vote en décembre 2019. Cependant, le soutien des électeurs au Parti conservateur a cimenté sa position de Premier ministre.

Même lors de cette élection, cependant, seuls environ 70 000 personnes ont eu la chance de voter directement pour ou contre Johnson – ceux qui vivaient dans sa circonscription parlementaire de Ruislip et South Uxbridge, dans l’ouest de Londres.

Depuis lors, un autre premier ministre, Liz Truss, est venu et reparti, et un autre sera en place d’ici la fin de la semaine prochaine – le tout sans que personne ne dérange l’électorat général.

Y AURA-T-IL BIENTÔT DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES ?

Constitutionnellement, aucune élection générale n’est requise en Grande-Bretagne avant deux ans. Mais alors que les premiers ministres vont et viennent, sélectionnés par une infime proportion de la population, de nombreux Britanniques commencent à se demander pourquoi ils n’ont pas la possibilité d’influencer qui sera leur prochain chef. La clameur d’élections générales dans un proche avenir ne fera que s’intensifier.

The Associated Press