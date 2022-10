EXPLAINER: Pourquoi le public britannique ne choisit pas son chef

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les observateurs de la politique britannique peuvent être pardonnés de s’être gratté la tête ces dernières semaines alors qu’ils regardent le pays traverser les premiers ministres sans tenir d’élections.

Alors que le Parti travailliste d’opposition réclame des élections, les conservateurs au pouvoir viennent de choisir un autre chef dans leurs propres rangs – Rishi Sunak, le troisième Premier ministre depuis septembre. Ils ont le droit de le faire en raison du fonctionnement de la démocratie parlementaire britannique.

LES BRITANNIQUES NE VOTENT JAMAIS POUR LEUR PREMIER MINISTRE

La Grande-Bretagne est divisée en 650 circonscriptions locales et, lors d’une élection, les électeurs cochent une case pour le représentant qu’ils souhaitent devenir leur député local. Dans la plupart des cas, il s’agira d’un membre de l’un des principaux partis politiques du pays : les conservateurs, le parti travailliste, les libéraux démocrates et les verts.

Le parti qui remporte la majorité des sièges à la Chambre des communes peut former un gouvernement, et le chef de ce parti devient automatiquement premier ministre. Bien que des coalitions soient possibles, le système électoral britannique favorise les deux plus grands partis – les conservateurs ou les travaillistes. Dans la plupart des cas, un seul parti obtiendra la majorité absolue des sièges, comme c’est le cas pour les conservateurs au Parlement actuel.

Le parti du gouvernement peut changer de chef selon ses propres règles, et cette personne devient Premier ministre sans avoir besoin d’élections nationales.

Y AURA-T-IL BIENTÔT DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES ? La dernière élection générale en Grande-Bretagne a eu lieu en 2019 et, constitutionnellement, une autre n’est pas requise avant 2024.

Mais avec la sélection d’un troisième Premier ministre par une infime proportion de la population, de nombreux Britanniques commencent à se demander pourquoi ils n’ont pas la possibilité d’influencer qui sera leur prochain chef. La clameur d’élections générales dans un proche avenir ne fera que s’intensifier.

Le Premier ministre a le pouvoir de déclencher des élections plus tôt, mais avec le Parti conservateur loin derrière le Parti travailliste d’opposition dans les derniers sondages, il est peu probable que Sunak le fasse.

Les législateurs peuvent également déclencher une élection en remportant un vote de défiance envers le gouvernement à la Chambre des communes, mais cela obligerait de nombreux conservateurs à voter contre le gouvernement de leur propre parti.

