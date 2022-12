EXPLAINER: Pourquoi le président sud-africain pourrait perdre son emploi

JOHANNESBURG (AP) – Le président sud-africain pourrait perdre son emploi et sa réputation de combattant de la corruption, car il risque d’être mis en accusation pour des allégations selon lesquelles il aurait tenté de dissimuler le vol de millions de dollars cachés dans un canapé de sa ferme.

Les allégations portées par un rival politique ont conduit à un rapport parlementaire accablant et à des pressions de l’opposition politique et de certains membres du parti au pouvoir pour que le président Cyril Ramaphosa démissionne. La police n’a annoncé aucune accusation criminelle.

Le pays le plus développé d’Afrique attend que le président s’exprime publiquement sur les derniers développements alors que la plus haute instance décisionnelle du parti au pouvoir, le Congrès national africain, discute des prochaines étapes. Les législateurs devraient débattre du rapport parlementaire mardi.

Voici ce que l’on sait du scandale :

QU’EST-IL ARRIVÉ?

L’ancien directeur de l’Agence de sécurité de l’État, Arthur Fraser, a déposé une plainte pénale contre Ramaphosa en juin pour le vol en 2020 de ce que Fraser a déclaré être plus de 4 millions de dollars en espèces cachés au ranch du président. Fraser, un allié du rival politique et prédécesseur du président, Jacob Zuma, a allégué que Ramaphosa et d’autres étaient coupables de blanchiment d’argent et d’infraction aux lois sur le contrôle des devises étrangères du pays, et que Ramaphosa avait caché l’incident à la police et aux autorités fiscales.

Cette semaine, le rapport d’un panel parlementaire a révélé que le président pourrait avoir enfreint les lois anti-corruption. Il a soulevé des questions sur la source de l’argent et pourquoi il n’a pas été divulgué aux autorités financières, et a cité un conflit potentiel entre les affaires du président et les intérêts officiels.

Les partis d’opposition et les critiques de Ramaphosa au Congrès national africain ont appelé à sa démission. Ramaphosa, 70 ans, prévoyait de se faire réélire à la tête du parti lors d’une conférence de l’ANC ce mois-ci, ce qui permettrait de se représenter à la présidence sud-africaine en 2024.

QUE DIT LE PRESIDENT ?

Ramaphosa a nié tout acte répréhensible, affirmant que l’argent volé provenait de la vente d’animaux dans sa ferme et qu’il n’était « impliqué dans aucune conduite criminelle ». Mais le rapport parlementaire a remis en cause son explication, demandant pourquoi les animaux sont restés à la ferme plus de deux ans plus tard.

Le rapport indique également qu’une enquête de la banque centrale a suggéré qu’il n’y avait aucune trace des dollars entrant dans le pays. Il a déclaré que Ramaphosa s’était mis dans une situation de conflit d’intérêts et que des preuves “établissent que le président peut être coupable d’une violation grave de certaines sections de la constitution”.

Alors que les spéculations montaient en flèche jeudi sur une éventuelle annonce de démission, le porte-parole de Ramaphosa a déclaré aux journalistes que le président était toujours en train de traiter le rapport. «Nous sommes dans un moment sans précédent et extraordinaire en tant que démocratie constitutionnelle à la suite du rapport, et donc quelle que soit la décision prise par le président, elle doit être éclairée par l’intérêt supérieur du pays. Cette décision ne peut pas être précipitée », a déclaré le porte-parole, Vincent Magwenya.

Ramaphosa, un riche homme d’affaires, était le successeur préféré de Nelson Mandela à la présidence. Lorsqu’il a pris ses fonctions en 2018 à la suite de la démission de Zuma, en proie au scandale, de nombreux Sud-Africains ont été convaincus par l’accent mis par Ramaphosa sur la lutte contre la corruption au sein de l’ANC, qui s’était éloigné de son époque largement respectée sous Mandela.

COMMENT UN PARTI DIVISÉ JOUE-T-IL UN RÔLE ?

Le drame autour de Zuma et les allégations de corruption ont gravement divisé l’ANC. L’homme qui a porté les allégations contre Ramaphosa, Fraser, est un loyaliste bien connu de Zuma et une faction de l’ANC qui veut que Ramaphosa sorte.

L’ANC a un rôle important dans le sort du président. Les présidents en Afrique du Sud ne sont pas directement élus par le peuple, qui vote plutôt pour un parti politique. Les législateurs élisent ensuite le président. Le principal parti d’opposition au parlement, l’Alliance démocratique, fait pression pour organiser des élections immédiatement au lieu de 2024.

Ramaphosa n’a aucune chance de remporter un second mandat sans le soutien du parti au pouvoir. Son comité exécutif national a le pouvoir de forcer le président à démissionner, et il l’a fait avec Zuma et l’ancien président Thabo Mbeki après que les deux soient tombés en disgrâce.

Ramaphosa a toujours le soutien de certains membres du comité exécutif national du parti. Le président de l’ANC, Gwede Mantashe, a déclaré vendredi à un radiodiffuseur local que le président n’envisageait pas de démissionner. Reste à savoir si Ramaphosa a suffisamment de soutien pour survivre à la destitution au parlement. La destitution d’un président nécessite les voix d’au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

