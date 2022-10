EXPLAINER: Pourquoi le mandat de Truss a-t-il été si court – et maintenant quoi?

Le Premier ministre britannique Liz Truss a pris ses fonctions le mois dernier avec l’espoir et la promesse de revigorer l’économie britannique et de la mettre sur la voie du succès à long terme.

Cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

Au lieu de cela, le mandat de Truss a été marqué par la tourmente alors que ses politiques économiques menaçaient la stabilité financière du pays, poussant la livre à des niveaux record, provoquant le chaos sur les marchés obligataires et augmentant les coûts hypothécaires pour des millions de personnes.

Bien que Truss ait pris ses fonctions au milieu d’une crise du coût de la vie, de la guerre en Ukraine et des effets persistants de la pandémie de COVID-19, sa décision d’annoncer 105 milliards de livres (116 milliards de dollars) de réductions d’impôts et d’augmentations de dépenses sans fournir de détails sur la façon dont elle paierait pour cela des investisseurs énervés, qui ont mis en garde contre l’envolée de la dette publique.

Cela a sapé la confiance dans la capacité du gouvernement à payer ses factures et a soulevé des questions sur les références économiques d’un nouveau Premier ministre qui a pris ses fonctions après une course profondément conflictuelle à la direction du Parti conservateur au pouvoir.

Le désarroi entourant le plan économique a affaibli l’autorité de Truss en tant que Premier ministre et a finalement conduit à sa décision de démissionner jeudi

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

Le parti dit qu’il choisira un nouveau chef et Premier ministre d’ici le 28 octobre. Truss restera Premier ministre jusque-là.

Pour éviter la nécessité d’une longue campagne électorale qui aurait pu laisser le pays sans gouvernement efficace pendant des semaines, les chefs de parti ont décidé que les législateurs auraient davantage leur mot à dire dans le choix et sans semaines de bousculades à travers le pays.

Dans le cadre du processus accéléré, les candidats à la direction doivent obtenir le soutien de 100 autres législateurs conservateurs – sur un total de 357 – d’ici lundi après-midi. Cela signifie un champ maximum de trois sur lesquels les législateurs peuvent voter. Le dernier candidat serait alors éliminé et les deux premiers candidats seraient confrontés à un vote en ligne des membres du parti.

Les dirigeants conservateurs espèrent que ce concours éclair produira un candidat de consensus qui pourra unir le parti derrière les priorités en matière de fiscalité et de dépenses que le chef du Trésor, Jeremy Hunt, a déjà décrites.

QUELS SONT LES GRANDS OBSTACLES ?

Le premier défi surviendra quelques jours seulement après l’entrée en fonction du nouveau premier ministre, lorsque Hunt présentera son plan budgétaire à la Chambre des communes le 31 octobre.

Truss a déclenché la crise qui a conduit à sa chute lorsqu’elle et le prédécesseur de Hunt ont dévoilé des plans pour des réductions d’impôt radicales sans dire comment ils les paieraient et sans fournir une analyse indépendante de leur impact sur les finances publiques.

Depuis son entrée en fonction la semaine dernière, Hunt a annulé la plupart de ces coupes et a promis de réduire la dette publique en pourcentage de la production économique dans les années à venir. Il a également averti que des réductions de dépenses douloureuses seront nécessaires pendant ce qui sera probablement un hiver “difficile”.

Les partis d’opposition et certains législateurs conservateurs font déjà pression pour une augmentation des dépenses dans des domaines tels que les soins de santé, les prestations sociales, les pensions de l’État et les repas scolaires gratuits pour protéger les plus pauvres de la société contre la flambée des prix.

POURQUOI LE ROYAUME-UNI N’A-T-IL PAS D’ÉLECTION GÉNÉRALE ?

Légalement, le gouvernement n’est pas tenu de déclencher des élections avant décembre 2024, cinq ans après que les conservateurs ont remporté une victoire écrasante sous le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson.

Mais les partis d’opposition et certains membres du public exigent une élection immédiate après le tumulte de ces derniers mois. Truss a été forcée de démissionner après moins de deux mois de travail et elle a suivi Johnson, qui a démissionné après que son autorité ait été sapée par une série de scandales.

Les dommages causés par Truss et Johnson ont créé un soutien aux conservateurs, certains analystes suggérant qu’ils perdraient de nombreux sièges si des élections avaient lieu aujourd’hui. Pour cette raison, le nouveau Premier ministre devrait résister aux appels à des élections anticipées et essayer à la place d’utiliser les deux prochaines années pour rétablir la confiance avant de se rendre aux électeurs.

David Lawrence, chercheur au groupe de réflexion Chatham House à Londres, a déclaré que les gens se concentreront probablement sur la crise du coût de la vie et la flambée des factures d’énergie cet hiver, ce qui donne aux conservateurs le temps d’essayer de changer le récit.

“Je pense que ce qui comptera le plus lors des prochaines élections, c’est la manière dont le Premier ministre, le gouvernement, a relevé ces défis”, a-t-il déclaré. «Donc, si le nouveau chef conservateur croit qu’il peut prendre le contrôle de la crise de l’énergie… et que la crise du coût de la vie est réglée, que les gens sentent qu’ils auront plus d’argent dans leurs poches au moment des prochaines élections, je pense que c’est le mieux qu’ils puissent espérer.

Mais la pression pour une élection peut être difficile à résister.

“En fin de compte, la constitution ne l’exige pas, mais … je suis d’accord avec le principe selon lequel nous devrions tester le nouveau Premier ministre dans un délai raisonnablement court, plutôt que d’attendre potentiellement janvier 2025”, a déclaré le législateur conservateur Mark Garnier. la BBC jeudi. « Je pense que les gens seraient furieux, à juste titre furieux » si nous n’organisions pas d’élections.

