EXPLAINER : pourquoi le Japon renforce sa capacité d’armement et son budget

TOKYO (AP) – Le Japon a adopté cette semaine une nouvelle stratégie de sécurité nationale qui inclut la détermination à posséder une capacité de «contre-attaque» pour anticiper les attaques ennemies et doubler ses dépenses pour prendre une assise plus offensive et améliorer sa résilience pour se protéger des risques croissants de la Chine, Corée du Nord et Russie. La nouvelle stratégie marque un changement historique dans la politique exclusivement d’autodéfense du Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici un aperçu des nouvelles stratégies de sécurité et de défense du Japon et de la manière dont elles modifieront la posture de défense du pays.

___

CAPACITÉ DE CONTRE-ATTAQUE

Le plus grand changement dans la stratégie de sécurité nationale est la possession d’une “capacité de contre-attaque” que le Japon qualifie d'”indispensable”. Le Japon vise à atteindre les capacités “pour perturber et vaincre les invasions contre sa nation beaucoup plus tôt et à une plus grande distance” d’ici environ 10 ans.

Cela met fin à la politique gouvernementale de 1956 qui a mis de côté la capacité de frapper des cibles ennemies et n’a reconnu l’idée que comme une défense constitutionnelle ultime.

Le Japon affirme que les attaques de missiles contre lui sont devenues «une menace palpable» et que son système actuel de défense antimissile dépendant des intercepteurs est insuffisant. La Corée du Nord a lancé plus de 30 missiles cette année seulement, dont un qui a survolé le Japon, et la Chine a tiré des missiles balistiques dans les eaux proches des îles du sud du Japon.

Le Japon affirme que l’utilisation de la capacité de contre-attaque est constitutionnelle si elle est en réponse aux signes d’une attaque ennemie imminente, mais les experts disent qu’il est extrêmement difficile de mener une telle attaque sans risquer d’être accusé d’avoir frappé en premier. Les opposants affirment que la capacité de frappe va au-delà de la légitime défense en vertu de la constitution pacifiste du Japon.

“La politique d’autodéfense exclusive (du Japon) est vidée”, a déclaré le journal à tendance libérale Asahi.

___

DOUBLER LES DÉPENSES DE LA DÉFENSE

Le Japon vise à doubler ses dépenses de défense à environ 2 % de son PIB pour un total d’environ 43 billions de yens (320 milliards de dollars) jusqu’en 2027. Le nouvel objectif de dépenses suit la norme de l’OTAN et finira par pousser le budget annuel du Japon à environ 10 billions de yens ( 73 milliards de dollars), le troisième au monde après les États-Unis et la Chine.

Kishida a déclaré que son gouvernement aurait besoin de 4 billions de yens supplémentaires (30 milliards de dollars) par an et a proposé des augmentations d’impôts pour en financer un quart. Sa demande d’augmentation des impôts s’est retournée contre lui et le plan quinquennal de renforcement de la défense a dû être publié sans plans de financement complets tandis que le parti au pouvoir continuait de discuter de la manière de payer le manque à gagner.

___

MISSILES À LONGUE PORTÉE

Au cours des cinq prochaines années, le Japon dépensera environ 5 000 milliards de yens (37 milliards de dollars) en missiles à longue portée, dont le déploiement prévu commence en 2026. Le Japon achètera des Tomahawks et des missiles interarmées Air-Surface fabriqués aux États-Unis, tandis que le japonais Mitsubishi L’industrie lourde améliorera et produira en masse un missile guidé sol-navire de type 12. Les responsables de la défense japonaise ont déclaré qu’ils finalisaient toujours les détails de l’achat de Tomahawk.

Le Japon développera également d’autres types d’arsenaux, tels que des armes hypersoniques et des véhicules sans pilote et multi-rôles pour une éventuelle collaboration avec l’avion de chasse de nouvelle génération FX que le Japon développe avec la Grande-Bretagne et l’Italie pour un déploiement en 2035.

Plusieurs unités de missiles à distance sont en cours dans des endroits non divulgués.

___

LA CYBER-SÉCURITÉ

Le Japon, qui ne dispose pas de capacités suffisantes en matière de cybersécurité et de renseignement, devra s’appuyer fortement sur les États-Unis dans ces domaines pour lancer des missiles de croisière à longue portée sur les cibles visées, selon les experts.

“Sans cybersécurité, la supériorité des forces d’autodéfense ou l’interopérabilité nippo-américaine est difficile à atteindre”, selon le programme de défense quinquennal également adopté vendredi, reconnaissant la nécessité d’assurer la cybersécurité au sein des FDS et de l’industrie de la défense japonaise.

Il s’agit d’un développement bienvenu pour les États-Unis, car la faible cybersécurité du gouvernement japonais a été “un obstacle majeur à une coopération plus approfondie de l’alliance et à un partage d’informations élargi”, selon Christopher Johnstone, conseiller principal et président du Japon au Centre d’études stratégiques et internationales. .

Le Japon dépensera 8 000 milliards de yens (58 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années pour la défense inter-domaines, y compris la cybersécurité et l’espace.

___

LA CHINE EN TANT QUE « PLUS GRAND DÉFI STRATÉGIQUE »

La crainte d’un environnement sécuritaire régional décrit comme « le plus sévère et le plus compliqué » de l’après-guerre a été un moteur de la révision de la stratégie japonaise.

La Chine, avec son accumulation rapide d’armements, son activité militaire de plus en plus affirmée et sa rivalité avec les États-Unis, présente “un défi stratégique sans précédent et le plus grand” pour la paix et la sécurité du Japon et de la communauté internationale, indique la stratégie.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a fait craindre une urgence à Taïwan, accélérant la décision de renforcer la dissuasion du Japon au cours des cinq prochaines années. Alors que la Corée du Nord continue de faire progresser ses capacités nucléaires et de missiles, la principale menace reste la Chine, à laquelle le Japon a dû se préparer “en utilisant la menace nord-coréenne comme couverture”, a déclaré Tomohisa Takei, amiral à la retraite de la marine japonaise.

___

ENCORE EXCLUSIVEMENT AUTODÉFENSE ?

En raison de son passé de guerre d’agresseur et de dévastation après sa défaite, la politique d’après-guerre du Japon a donné la priorité à l’économie par rapport à la sécurité en s’appuyant sur les troupes américaines stationnées au Japon dans le cadre de leur accord de sécurité bilatéral, dans une répartition des rôles connue sous le nom de “bouclier et poignard”.

Les perspectives d’une opération encore plus étroite avec l’armée américaine dans le cadre de la nouvelle stratégie ont fait craindre que le Japon n’assume une responsabilité plus offensive.

Le Japon affirme qu’il maintiendra son principe pacifiste de normes élevées en matière d’armement et de transfert de technologie. Mais un certain assouplissement est prévu pour permettre les exportations actuellement restreintes d’équipements et de composants offensifs, y compris ceux de l’avion de combat FX de nouvelle génération, afin de renforcer l’industrie des équipements de défense du pays.

Mari Yamaguchi, Associated Press