EXPLAINER : pourquoi le dirigeant indonésien est en visite à Kyiv, Moscou

JAKARTA, Indonésie (AP) – Le président indonésien Joko Widodo, dont le pays assure la présidence tournante du Groupe des 20 principales nations riches et en développement, se rend en Ukraine et en Russie pour rencontrer les dirigeants des deux nations belligérantes après une visite en Allemagne pour assister au sommet du Groupe des Sept.

Widodo a cherché à maintenir une position neutre depuis le début de la guerre et espère que ses efforts conduiront à un cessez-le-feu et à d’éventuels pourparlers directs entre les deux dirigeants.

QU’ESPÈRE RÉALISER WIDODO ?

Widodo a déclaré qu’il souhaitait encourager le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à entamer un dialogue sur la fin de la guerre, qui a provoqué des pénuries alimentaires mondiales et une flambée des prix des matières premières.

“Ma mission est de construire la paix, car la guerre doit être arrêtée et (ses effets) sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire doivent être levés”, a déclaré Widodo. “J’inviterai le président Poutine à ouvrir un dialogue et, dès que possible, à appliquez un cessez-le-feu et arrêtez la guerre.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a étouffé les marchés mondiaux et contribué à la hausse des prix de la viande, des produits laitiers, des céréales, du sucre et des huiles végétales.

“Ces visites ne sont pas seulement importantes pour les Indonésiens mais aussi pour d’autres pays en développement afin d’empêcher les habitants des pays en développement et à faible revenu de tomber dans l’extrême pauvreté et la faim”, a déclaré Widodo.

POURQUOI LA GUERRE EN UKRAINE IMPORTE-T-ELLE À WIDODO ?

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré qu’il était important de parvenir à une reprise des exportations de céréales de l’Ukraine et des exportations de produits alimentaires et d’engrais de la Russie pour mettre fin aux pénuries et réduire les prix.

La hausse des prix de l’huile de cuisson a incité le gouvernement indonésien à interdire temporairement les exportations de produits à base d’huile de palme au milieu d’une série de manifestations étudiantes contre la flambée des prix alimentaires. L’Indonésie a repris ses exportations d’huile de palme brute un mois plus tard.

L’Indonésie et la Malaisie sont les plus grands exportateurs mondiaux d’huile de palme, représentant 85 % de la production mondiale.

POURQUOI POUTINE ET ZELENSKY ÉCOUTENT-ILS WIDODO ?

En tant que président du G-20 cette année, l’Indonésie a cherché à rester neutre face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a été prudente dans ses commentaires.

Widodo a déclaré qu’il avait offert le soutien indonésien dans les efforts de paix à Poutine et à Zelenskyy, une décision considérée comme une tentative d’unir le forum du G-20 divisé par le conflit en cours.

Les États-Unis et leurs alliés au sein du Groupe des sept principales nations industrialisées – un sous-ensemble du G-20 – ont cherché à punir Poutine de toutes les manières possibles, notamment en menaçant de boycotter le sommet du G-20. tenue plus tard cette année à Bali à moins que Poutine ne soit retiré du forum.

Widodo a invité Zelenskyy au sommet avec Poutine dans l’espoir que cela apaisera les partisans de l’Ukraine et de la Russie et limitera toute distraction des autres points à l’ordre du jour du forum. L’Ukraine n’est pas membre du forum, mais la Russie l’est.

QUELLES SONT SES CHANCES DE SUCCÈS ?

Widodo sera le premier dirigeant asiatique à se rendre dans les pays belligérants.

Ses efforts interviennent des semaines après que la Russie a déclaré qu’elle examinait une proposition italienne visant à mettre fin au conflit en Ukraine. Les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine pour mettre fin aux hostilités sont pratiquement au point mort.

Les ministres ukrainien et russe des Affaires étrangères se sont rencontrés pour des pourparlers peu concluants en Turquie en mars, suivis d’une réunion des délégations à Istanbul, qui n’a pas non plus abouti à des résultats concrets.

Gilang Kembara, chercheur en politique internationale au Centre d’études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion indonésien, est pessimiste sur le fait que Poutine écoutera Widodo pour trouver une solution pacifique au conflit russo-ukrainien.

“Les chances pour cela sont très minces”, a déclaré Kembara, “l’Indonésie n’a pas une grande expérience en tant que courtier de la paix en dehors de la région de l’Asie du Sud-Est”.

Niniek Karmini, Associated Press