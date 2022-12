EXPLAINER: Pourquoi le but du Japon en Coupe du monde a été jugé valide

DOHA, Qatar (AP) – Le but le plus controversé de la Coupe du monde à ce jour a été marqué par le Japon, et il a éliminé l’Allemagne.

Les Japonais sont revenus par derrière pour battre l’Espagne 2-1 jeudi et se qualifier pour les huitièmes de finale sur un but qui, selon beaucoup, est sorti du jeu avant que le ballon n’entre dans le filet. Cette victoire signifiait également que l’Allemagne, quadruple championne, jouant en même temps, était éliminée de la compétition au Qatar.

La FIFA a confirmé vendredi qu’une caméra aérienne positionnée le long de la ligne de but vérifiait que le ballon était resté en jeu.

QU’EST-IL ARRIVÉ?

Mené 1-0 à la mi-temps, le remplaçant japonais Ritsu Doan a marqué à la 48e minute. Un match nul n’a cependant pas suffi. Ils avaient besoin d’un autre but.

Trois minutes plus tard, le Japon envahissait à nouveau le filet espagnol alors que le ballon roulait dans la bouche de but. Deux joueurs japonais ont glissé en essayant de récupérer le ballon devant et Kaoru Mitoma a réussi.

Le coup de pied de Mitoma a envoyé le ballon dans le gazon et a rebondi dans une boucle lente pour que Ao Tanaka se précipite pour le guider dans le filet avec son genou droit.

QUELLE EST LA RÈGLE ?

La règle de football de l’International Football Association Board relative à l’incident se trouve dans “Loi 9: Le ballon entrant et sortant du jeu”.

La section 9.1 stipule : “Le ballon est hors jeu lorsqu’il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche au sol ou dans les airs.”

La totalité de la largeur, ou circonférence, de la balle doit franchir la ligne pour être hors jeu. Il n’est pas nécessaire qu’il touche la ligne blanche.

Un angle de caméra au niveau du terrain jeudi a montré un espace vert entre la ligne et le ballon, le faisant paraître hors jeu.

“Si ce n’était pas un but, je n’aurais pas été déçu”, a déclaré Tanaka.

REVUE VIDÉO

Les officiels des matchs de la Coupe du monde bénéficient de 42 caméras de diffusion pour revoir tous les jeux pendant les 64 matchs au Qatar, “dont huit sont en super ralenti et quatre en ultra ralenti”, a déclaré la FIFA.

La technologie VAR est utilisée depuis la Coupe du monde 2018 en Russie.

L’équipe VAR comprend quatre officiels qui examinent tous les jeux devant une banque d’écrans. Ils alertent l’arbitre sur le terrain des “erreurs claires et évidentes” et des incidents manqués dans les événements “qui changent le match”.

Ils ne sont pas autorisés à intervenir pour toutes les infractions potentielles aux règles – uniquement celles qui concernent les buts, les pénalités potentielles, les cartons rouges et les cas d’erreur d’identité dans l’attribution des cartons jaunes et rouges.

Chaque but de la Coupe du monde est examiné pour s’assurer que le jeu de construction est valide.

Il a fallu plus de deux minutes jeudi à l’équipe VAR pour confirmer que le but du Japon était bon.

AUTRES SPORTS

D’autres sports ont différentes façons de décider si le ballon est en jeu.

Au tennis, le système Hawk-Eye basé sur une caméra vérifie si une partie quelconque de la balle touchait la ligne et donc dans les limites.

Au basketball, un joueur peut garder le ballon en jeu tant qu’aucune partie de son corps ne touche le sol à l’extérieur du terrain.

Graham Dunbar, Associated Press