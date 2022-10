EXPLAINER : Pourquoi l’Associated Press appelle-t-elle des élections aux États-Unis ?

Pourquoi l’Associated Press comptabilise-t-elle les votes et déclare-t-elle les vainqueurs des élections américaines depuis le milieu du 19e siècle ? Parce que personne d’autre ne le fait.

Contrairement au cas dans d’autres démocraties, les Pères fondateurs n’ont pas établi de chambre de compensation nationale pour le dépouillement des votes, et les États procèdent tous un peu différemment.

Ainsi, chaque soir d’élection aux États-Unis, l’Associated Press compte les votes de la nation, comptabilisant des millions de bulletins de vote et déterminant quels candidats ont remporté leurs courses. C’est ainsi depuis 1848, lorsque l’AP a déclaré l’élection de Zachary Taylor à la présidence.

Voici le récapitulatif du rôle de l’AP dans l’appel à la course aux élections :

COMMENT L’AP A-T-IL OBTENU CET EMPLOI ?

En gros, personne ne voulait attendre des semaines pour savoir qui avait remporté les élections.

Les pères fondateurs ont créé le collège électoral – une série d’élections d’État pour choisir le président – ​​afin de donner aux États les moyens de gérer leurs propres processus électoraux. Mais ils n’ont pas créé une entité centralisée pour compter le vote de chaque citoyen.

Au lieu de cela, chaque État détermine ses propres règles, lois et procédures de vote, y compris la fermeture des bureaux de vote, ce qui signifie que le décompte ne se produit pas en même temps.

“Une fois que nous l’avons divisé en 50 parties, avec 50 ensembles de règles, c’est un gros travail d’essayer de compiler tout cela”, a déclaré Rick Edmonds, analyste commercial des médias au Poynter Institute for Media Studies. “Surtout si vous visez à obtenir un rapport en temps opportun.”

Les organes de presse ont commencé à comptabiliser les votes eux-mêmes, y compris l’AP, qui, selon Stephen Ohlemacher, rédacteur en chef de la décision électorale de l’AP, a commencé avec “notre propre version du Pony Express”, rassemblant le total des votes dans des régions éloignées lors des élections de 1848. Au fur et à mesure que la technologie évoluait, ce processus évoluait également, AP transmettant finalement le décompte des voix par télétype aux opérations centralisées d’appel à la course sur la côte Est.

Même lors des élections générales, les États avaient l’habitude de voter à des jours différents, jusqu’à ce que la technologie de pointe permettant de savoir comment les autres lieux avaient voté conduisait à la pratique d’un seul jour d’élection.

Les chaînes de télévision américaines ont commencé à faire leurs propres analyses lors de la course de 1960 entre Richard Nixon et John F. Kennedy, examinant les données et appelant les gagnants un État à la fois.

AP utilise désormais un réseau de milliers de correspondants et de commis de centre de vote qui prennent des flux, grattent les sites Web officiels de l’État pour obtenir des données et additionnent électroniquement les votes à travers le pays.

Il existe une entité électorale nationale, la Commission électorale fédérale, qui réglemente certains aspects des élections fédérales, comme l’administration et l’application des lois fédérales sur le financement des campagnes et le financement des campagnes fédérales. Mais la FEC n’a aucun contrôle sur les résultats des élections, les lois ou le décompte des voix.

Y A-T-IL EU DES PROBLÈMES ?

Oui. En 1948, le Chicago Daily Tribune a célèbre la diffusion de “Dewey Defeats Truman” sur la première page lorsque les premiers chiffres donnaient l’impression que Thomas Dewey était en tête. Le vent a tourné et le président Harry S. Truman a défié les sondeurs en remportant une victoire bouleversée.

En 2000, les principaux réseaux de télévision et l’AP ont appelé la Floride pour le démocrate Al Gore, s’appuyant en grande partie sur les sondages du jour du scrutin. Au fur et à mesure que les votes étaient comptés, tout le monde a fait marche arrière. Les réseaux ont déclaré que le républicain George W. Bush avait porté l’État, pour ensuite revenir sur cette décision également.

L’AP a retardé le deuxième appel, jugeant la course trop serrée. Plus d’un mois plus tard, une Cour Suprême des États-Unis à 5 contre 4 a arrêté un recomptage et verrouillé la courte victoire de Bush.

“C’était une situation très tendue”, a déclaré Ohlemacher. “Parfois, la chose la plus difficile à faire est de ne pas passer d’appel.”

Deux décennies plus tard, le processus de l’AP avait encore évolué, et en 2020, l’AP était précis à 99,9% dans tous les appels de course qu’il a faits et parfait pour déclarer les gagnants des courses présidentielles et du Congrès dans chaque État.

QUELQU’UN VEUT-IL CHANGER CELA ?

Il y a eu des critiques après l’élection présidentielle controversée de 2020, qui a vu les résultats contestés par le président de l’époque, Donald Trump, et ses alliés dans un certain nombre d’États où il a perdu. Après que l’AP et les principaux réseaux aient appelé la course à la présidence pour le démocrate Joe Biden, Trump a tweeté : “Depuis quand le Lamestream Media appelle-t-il qui sera notre prochain président ?”

Vantant des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée dans les jours qui ont suivi les élections, l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a souligné que les médias n’avaient aucun rôle officiel pour décider qui deviendrait le président américain.

C’est vrai, mais il ne semble pas y avoir de mesures majeures pour changer ce système.

Et alors que le contrôle de la Chambre et du Sénat américains est vivement contesté lors des élections de mi-mandat de cette année, le fait qu’une course présidentielle ne figure pas sur le bulletin de vote pourrait apaiser les inquiétudes concernant le rôle des médias, a déclaré Edmonds.

“La question de savoir qui contrôlera la Chambre ou le Sénat, cela revient presque au niveau de savoir qui sera élu président”, a-t-il déclaré.

IL Y A ENCORE DES FORMALITÉS APRÈS LES COMPTES ET LES APPELS

Les gagnants peuvent avoir été appelés et des concessions peuvent – ​​ou non – avoir été faites, mais le vote lui-même est terminé lorsque les bureaux de vote ferment le jour du scrutin. Il reste encore du travail à faire, car les responsables électoraux locaux comptent et vérifient les résultats par le biais du processus de démarchage et de certification.

Cela signifie que les appels de course sont effectués avant que les résultats ne soient officiels. Mais l’AP ne déclare vainqueur que lorsqu’il est certain que le candidat le plus avancé au décompte ne pourra pas être rattrapé.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Meg Kinnard, l’Associated Press