EXPLAINER: Pourquoi l’Allemagne fait pression pour un “club du climat”

BERLIN – L’Allemagne accueille cette année la réunion des dirigeants des principales économies du Groupe des Sept dans la station balnéaire bavaroise d’Elmau. Avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne déclenche une cascade de crises alimentaires, énergétiques et de sécurité internationale, l’objectif principal de la réunion était censé être le changement climatique.

Le gouvernement allemand dirigé par le chancelier Olaf Scholz prévoit toujours d’amener le G-7 à s’engager à progresser collectivement dans la lutte contre le réchauffement climatique, et l’une des idées en cours de discussion est la création d’un “club du climat” pour les pays qui veulent aller de l’avant quand il vient s’attaquer au problème.

L’idée a été lancée pour la première fois par l’économiste de Yale et lauréat du prix Nobel William Nordhaus, qui a déclaré que la nature volontaire des accords climatiques existants n’avait pas entraîné de progrès suffisants.

Il a proposé que les pays qui souhaitaient sérieusement réduire leurs émissions puissent se regrouper et former un club qui fixerait conjointement des objectifs ambitieux et s’exempterait mutuellement des tarifs commerciaux liés au climat auxquels les non-membres seraient soumis.

“Cela agirait essentiellement à la fois comme un bâton et comme une carotte”, a déclaré Domien Vangenechten, conseiller politique au groupe de réflexion environnemental E3G basé à Bruxelles.

L’Allemand Scholz espère rallier l’ensemble du G-7 à cette idée. La France et l’Italie sont quasiment données, puisque les deux pays sont également membres de l’Union européenne qui est elle-même un club aux objectifs climatiques forts. Le Canada tient à finaliser un accord commercial longuement discuté avec l’UE et l’adhésion au club du climat pourrait aider.

La Grande-Bretagne a quitté l’UE en 2020 et est sceptique quant à l’adhésion à tout accord avec le bloc. Mais un club qui comprend des membres au-delà de l’UE serait probablement acceptable pour Londres, surtout si les États-Unis en font partie.

Washington a toujours eu du mal à conclure des accords contraignants sur le changement climatique, notamment en raison de l’opposition républicaine. Le président George W. Bush a retiré la signature américaine en vertu du traité de Kyoto de 1997 et le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord de Paris de 2015 – un pacte beaucoup moins strict. Cependant, les États-Unis ont rejoint Paris sous le président Joe Biden, et on se rend de plus en plus compte qu’une approche autonome n’est peut-être pas dans l’intérêt de l’Amérique, surtout si elle veut forcer la Chine à peser sur la réduction des émissions.

Le Japon pourrait également être influencé par la perspective de mettre la pression sur son grand voisin et d’avoir un accès privilégié aux marchés européens et nord-américains.

Le plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre ne devrait pas adhérer tout de suite. Mais s’il veut exporter ses marchandises vers le reste du monde sans se voir imposer des tarifs climatiques, il se peut qu’il doive y adhérer.

Attendez-vous à ce que Pékin critique vivement l’idée, tout comme il l’a été du «mécanisme d’ajustement carbone aux frontières» prévu par l’UE – qui implique également des tarifs pour les pollueurs qui ne respectent pas les règles du bloc. La Chine a tenté de rallier d’autres économies émergentes telles que l’Afrique du Sud et l’Indonésie contre le plan. C’est l’une des raisons pour lesquelles Scholz a invité ces deux pays à participer au G-7 en tant qu’invités et a clairement indiqué que le club du climat est ouvert à tous.

Les experts disent qu’une masse critique de pays devra rejoindre le club pour qu’il devienne suffisamment attractif pour que d’autres se sentent obligés de postuler également.

Les détails exacts du fonctionnement des règles du club sont encore flous. Un soutien général du G-7, sans aucun engagement formel, pourrait contribuer à mettre l’idée à l’ordre du jour des prochaines réunions, notamment le sommet de l’ONU sur le climat en novembre. Une approbation là-bas montrerait que le club n’est pas l’apanage exclusif des nations riches, mais un véritable ajout aux efforts climatiques existants.

ET VA-T-IL SAUVER LA PLANÈTE ?

Johan Rockstrom, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research, pense que cela vaut la peine d’essayer étant donné que les mesures existantes ne permettent pas de réduire les émissions nécessaires pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique.

“Le budget carbone restant dans le monde s’épuise si vite que nous n’aurons bientôt aucune chance scientifique de rester à 1,5 Celsius (2,7 Fahrenheit)”, a-t-il déclaré. “Ainsi, dans la communauté scientifique, nous saisissons tout ce qui pourrait aider, et l’un des moyens consiste à amener tous les principaux émetteurs à s’entendre sur un ensemble de principes collectifs pour les trajectoires d’émissions et la tarification du carbone.”

Rockstrom a déclaré que l’espoir est que ces efforts atteindront finalement un point de basculement positif, comme cela s’est produit avec le Protocole de Montréal de 1987 qui a vu le monde se rassembler pour s’attaquer au problème de l’ozone. Le principe sous-jacent d’un club climatique bouleverserait la situation actuelle où les pays les moins ambitieux donnent le ton, et en ferait plutôt une course pour être le plus rapide, a-t-il déclaré.