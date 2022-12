EXPLAINER : Pourquoi la fusion pourrait être une percée en matière d’énergie propre

L’avancée majeure dans la recherche sur la fusion annoncée à Washington mardi était des décennies à venir, les scientifiques étant pour la première fois capables de concevoir une réaction produisant plus d’énergie que celle utilisée pour l’allumer.

En utilisant de puissants lasers pour concentrer une énorme énergie sur une capsule miniature de la moitié de la taille d’un BB, les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie ont déclenché une réaction qui a produit environ 1,5 fois plus d’énergie que celle contenue dans la lumière utilisée pour la produire.

Il reste encore des décennies à attendre avant que la fusion puisse un jour – peut-être – être utilisée pour produire de l’électricité dans le monde réel. Mais la promesse de fusion est alléchante. S’il est exploité, il pourrait produire une énergie presque illimitée et sans carbone pour répondre aux besoins en électricité de l’humanité sans augmenter les températures mondiales ni aggraver le changement climatique.

Lors de la conférence de presse à Washington, les scientifiques ont célébré.

“Donc, c’est plutôt cool”, a déclaré Marvin “Marv” Adams, administrateur adjoint de la National Nuclear Security Administration pour les programmes de défense.

“Le combustible de fusion dans la capsule a été comprimé, les réactions de fusion ont commencé. Tout cela s’était déjà produit auparavant – 100 fois auparavant – mais la semaine dernière, pour la première fois, ils ont conçu cette expérience afin que le combustible de fusion reste suffisamment chaud, suffisamment dense et suffisamment rond suffisamment longtemps pour s’enflammer », a déclaré Adams. “Et il a produit plus d’énergie que les lasers n’en avaient déposé.”

Voici un aperçu de ce qu’est exactement la fusion nucléaire et de certaines des difficultés à en faire la source d’énergie bon marché et sans carbone que les scientifiques espèrent qu’elle puisse être.

QU’EST-CE QUE LA FUSION NUCLÉAIRE ?

Levez les yeux, et cela se passe juste au-dessus de vous – les réactions de fusion nucléaire alimentent le soleil et d’autres étoiles.

La réaction se produit lorsque deux noyaux légers fusionnent pour former un seul noyau plus lourd. Parce que la masse totale de ce noyau unique est inférieure à la masse des deux noyaux d’origine, la masse restante est l’énergie qui est libérée dans le processus, selon le Département de l’énergie.

Dans le cas du soleil, sa chaleur intense — des millions de degrés Celsius — et la pression exercée par sa gravité permettent à des atomes qui autrement se repousseraient de fusionner.

Les scientifiques ont compris depuis longtemps le fonctionnement de la fusion nucléaire et ont essayé de reproduire le processus sur Terre dès les années 1930. Les efforts actuels se concentrent sur la fusion d’une paire d’isotopes de l’hydrogène – le deutérium et le tritium – selon le ministère de l’Énergie, qui affirme que cette combinaison particulière libère “beaucoup plus d’énergie que la plupart des réactions de fusion” et nécessite moins de chaleur pour le faire.

À QUELLE VALEUR CELA POURRAIT-IL ÊTRE ?

Daniel Kammen, professeur d’énergie et de société à l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que la fusion nucléaire offre la possibilité d’un carburant “essentiellement illimité” si la technologie peut être rendue commercialement viable. Les éléments nécessaires sont disponibles en eau de mer.

C’est aussi un processus qui ne produit pas les déchets radioactifs de la fission nucléaire, a déclaré Kammen.

Franchir la ligne du gain d’énergie net marque une réalisation majeure, a déclaré Carolyn Kuranz, professeur à l’Université du Michigan et physicienne expérimentale des plasmas.

“Bien sûr, maintenant les gens pensent, eh bien, comment allons-nous faire 10 fois plus ou 100 fois plus ? Il y a toujours une prochaine étape », a déclaré Kuranz. “Mais je pense que c’est une ligne claire de, oui, nous avons atteint l’allumage en laboratoire.”

COMMENT LES SCIENTIFIQUES ESSAYENT-ILS DE FAIRE CELA ?

L’une des façons dont les scientifiques ont essayé de recréer la fusion nucléaire implique ce qu’on appelle un tokamak – une chambre à vide en forme de beignet qui utilise de puissants aimants pour transformer le carburant en un plasma surchauffé (entre 150 millions et 300 millions de degrés Celsius) où la fusion peut se produire.

Le laboratoire de Livermore utilise une technique différente, les chercheurs tirant un laser à 192 faisceaux sur une petite capsule remplie de combustible deutérium-tritium. Le laboratoire a rapporté qu’un test d’août 2021 a produit 1,35 mégajoules d’énergie de fusion, soit environ 70 % de l’énergie tirée sur la cible. Le laboratoire a déclaré que plusieurs expériences ultérieures ont montré des résultats en baisse, mais les chercheurs pensaient avoir identifié des moyens d’améliorer la qualité de la capsule de carburant et la symétrie des lasers.

POURQUOI LA FUSION EST-ELLE SI DIFFICILE ?

Il faut plus qu’une chaleur et une pression extrêmes. Cela demande aussi de la précision. L’énergie des lasers doit être appliquée avec précision pour contrer la force vers l’extérieur du combustible de fusion, selon Stephanie Diem, professeur d’ingénierie physique à l’Université du Wisconsin-Madison.

Et c’est juste pour prouver qu’un gain d’énergie net est possible. Il est encore plus difficile de produire de l’électricité dans une centrale électrique.

Par exemple, les lasers du laboratoire ne peuvent se déclencher que quelques fois par jour. Pour produire de l’énergie de manière viable, ils devraient tirer rapidement et les capsules devraient être insérées plusieurs fois par minute, voire plus rapidement, a déclaré Kuranz.

Un autre défi est d’augmenter l’efficacité, a déclaré Jeremy Chittenden, professeur à l’Imperial College de Londres spécialisé dans la physique des plasmas. Les lasers utilisés à Livermore nécessitent beaucoup d’énergie électrique et les chercheurs doivent trouver un moyen de reproduire leurs résultats de manière beaucoup plus rentable, a-t-il déclaré.

