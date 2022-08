EXPLAINER: Où en est la guerre en Ukraine après 6 mois

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine le 24 février dans un acte d’agression non provoqué, beaucoup s’attendaient à une victoire rapide.

Six mois plus tard, le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale s’est transformé en une écrasante guerre d’usure. L’offensive russe s’est en grande partie enlisée alors que les forces ukrainiennes ciblent de plus en plus des installations clés loin derrière les lignes de front, y compris en Crimée occupée par la Russie.

Un aperçu de l’état des choses :

UN BLITZ BÂILLÉ

Lorsque Poutine a déclaré le début de « l’opération militaire spéciale », il a exhorté l’armée ukrainienne à se retourner contre le gouvernement de Kyiv, reflétant la conviction du Kremlin que la population accueillerait largement les envahisseurs. Certaines des troupes russes venant de l’allié de Moscou, la Biélorussie, à seulement 200 kilomètres (environ 125 miles) au nord de la capitale, auraient apporté leurs uniformes de parade avec elles en vue d’un triomphe rapide.

Ces espoirs ont été rapidement anéantis par la féroce résistance ukrainienne, soutenue par des systèmes d’armes fournis par l’Occident au gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy.

Les troupes aéroportées envoyées pour s’emparer des aérodromes autour de Kyiv ont subi de lourdes pertes et des convois blindés s’étendant le long de la route principale menant à la capitale ont été pilonnés par l’artillerie et les éclaireurs ukrainiens.

Malgré de nombreuses attaques contre des bases aériennes et des moyens de défense aérienne ukrainiens, l’armée de l’air russe n’a pas réussi à prendre le contrôle total du ciel et a subi de lourdes pertes, limitant sa capacité à soutenir les forces terrestres.

Un mois après le début de la guerre, Moscou a retiré ses troupes des zones proches de Kyiv, Kharkiv, Tchernihiv et d’autres grandes villes dans une reconnaissance tacite de l’échec du blitz.

DES CHAMPS DE BATAILLE CHANGEANTS

Le Kremlin s’est ensuite concentré sur le Donbass, le cœur industriel de l’est de l’Ukraine, où les séparatistes soutenus par Moscou combattaient les troupes gouvernementales depuis 2014 après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie.

S’appuyant sur leur avantage massif dans l’artillerie, les forces russes ont avancé dans des batailles féroces qui ont dévasté la région. Le port stratégique de Marioupol sur la mer d’Azov, devenu un symbole de la résistance ukrainienne, est tombé en mai après un siège de près de trois mois qui a réduit la ville en ruines.

Plus de 2 400 défenseurs de Marioupol qui se sont terrés dans l’aciérie géante d’Azovstal se sont ensuite rendus et ont été faits prisonniers. Au moins 53 d’entre eux sont morts le mois dernier dans une explosion dans une prison de l’est de l’Ukraine que Moscou et Kyiv se sont mutuellement imputées.

Les Russes ont pris le contrôle de toute la région de Louhansk, l’une des deux provinces qui composent le Donbass, et se sont également emparés d’un peu plus de la moitié de la seconde, Donetsk.

La Russie occupe actuellement environ 20 % du territoire ukrainien.

“Poutine essaiera de mordre un morceau du territoire ukrainien après l’autre pour renforcer sa position de négociation”, a déclaré Mykola Sunhurovskyi, analyste militaire du groupe de réflexion Razumkov Center basé à Kyiv. « Son message à l’Ukraine est le suivant : si vous ne vous asseyez pas pour des pourparlers maintenant, les choses vont empirer et nous prendrons encore plus de votre territoire et tuerons encore plus de votre peuple. Il essaie d’augmenter la pression non seulement externe mais aussi interne sur le gouvernement ukrainien.

L’offensive du Donbass a ralenti car Moscou a été contraint de déplacer certaines de ses troupes dans les zones occupées par la Russie dans le sud pour repousser une éventuelle contre-offensive ukrainienne.

Les troupes russes ont saisi la région de Kherson, au nord de la Crimée, et une partie de la région voisine de Zaporizhzhia au début du conflit. Il y a installé des administrations pro-Moscou, introduit sa monnaie, distribué des passeports russes et lancé les préparatifs de référendums pour préparer leur annexion.

Mais les forces ukrainiennes ont récemment récupéré du terrain, frappant des ponts et ciblant des dépôts de munitions. Pendant ce temps, les deux parties ont échangé des accusations de bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie, la plus grande d’Europe, faisant craindre une catastrophe atomique.

“L’Ukraine a forcé la Russie à procéder à un redéploiement massif de ses forces et à les répartir tout le long de la ligne de front, de Kharkiv à Kherson”, a déclaré l’expert militaire ukrainien Oleh Zhdanov. “C’est très difficile de les étirer sur une si grande distance.”

Bien que Kyiv ne dispose pas d’assez d’armes pour lancer une grande contre-offensive, « le temps joue en faveur de l’Ukraine », a-t-il déclaré. “Plus la pause durera, plus l’Ukraine recevra d’armes de ses alliés.”

SUCCÈS UKRAINIENS

Les armes occidentales, y compris les lance-roquettes multiples américains HIMARS, ont renforcé la capacité de l’armée ukrainienne, lui permettant de cibler les déports de munitions russes, les ponts et d’autres installations clés avec précision et impunité.

Lors d’une victoire symbolique majeure en avril, le vaisseau amiral de la flotte russe de la mer Noire, le croiseur lance-missiles Moskva, a explosé et coulé alors qu’il patrouillait après avoir été touché par un missile ukrainien. Cela a porté un coup dur à la fierté de la Russie et l’a forcée à limiter les opérations navales.

Une autre grande victoire pour l’Ukraine est survenue lorsque les troupes russes se sont retirées de la stratégique Snake Island, située sur des voies de navigation près d’Odessa, à la suite d’attaques ukrainiennes incessantes. La retraite a réduit la menace d’une attaque maritime russe sur Odessa, aidant à ouvrir la voie à un accord pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes.

La Russie a subi un nouveau coup dur ce mois-ci lors d’une série d’explosions dans une base aérienne et un dépôt de munitions en Crimée. Bien que Kyiv n’ait pas pris le crédit des explosions, il n’y avait aucun doute sur l’implication ukrainienne. Les Russes ont reconnu que le sabotage était à l’origine d’une explosion et que la manipulation non sûre de munitions en a causé une autre – une explication ridiculisée par l’Ukraine.

Les explosions, qui ont été suivies d’attaques de drones, ont souligné la vulnérabilité de la Crimée, qui a une valeur symbolique pour la Russie et est essentielle au maintien de ses opérations dans le sud. Ils ont démontré que les forces ukrainiennes sont capables de frapper loin derrière la ligne de front, et les responsables ukrainiens avertissent que le pont de Crimée de 19 kilomètres (12 milles), le plus long d’Europe, pourrait être la prochaine cible.

DES VIES PERDUES ET PERTURBÉES

La Russie et l’Ukraine se concentrent principalement sur les pertes qu’elles s’infligent mutuellement, évitant de mentionner leurs propres pertes.

Mais le chef militaire ukrainien, le général Valerii Zaluzhnyi, a déclaré lundi que près de 9 000 soldats ukrainiens avaient été tués au combat.

Le ministère russe de la Défense a signalé ses pertes pour la dernière fois le 25 mars, un mois après le début de la guerre, lorsqu’il a déclaré que 1 351 soldats avaient été tués et 3 825 blessés.

Les estimations occidentales du nombre de morts russes vont de plus de 15 000 à plus de 20 000, soit plus que ce que l’Union soviétique a perdu au cours de sa guerre de 10 ans en Afghanistan.

Le Pentagone a déclaré la semaine dernière qu’entre 70 000 et 80 000 soldats russes avaient été tués ou blessés au combat – des pertes qui ont érodé la capacité de Moscou à mener de grandes offensives.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a enregistré plus de 5 500 décès de civils pendant la guerre, mais a noté que les chiffres réels pourraient être considérablement plus élevés.

L’invasion a créé la plus grande crise de réfugiés d’après-guerre en Europe. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés indique qu’un tiers des Ukrainiens ont fui leur foyer, avec plus de 6,6 millions de déplacés à l’intérieur du pays et plus de 6,6 millions de plus à travers le continent.

ET APRÈS?

L’issue de la guerre dépendra de la capacité de la Russie et de l’Ukraine à mobiliser des ressources supplémentaires.

Alors que l’Ukraine a mené une mobilisation et déclaré son objectif de former une armée d’un million de membres, la Russie a continué de compter sur un contingent limité de volontaires. une approche reflétant les craintes du Kremlin qu’une mobilisation de masse puisse alimenter le mécontentement et déstabiliser le pays.

Moscou a opté pour des mesures provisoires, essayant d’encourager les gens à signer des contrats avec l’armée, faisant de plus en plus appel à des entrepreneurs privés tels que le groupe Wagner, et même rassemblant certains prisonniers pour le service – des demi-mesures incapables de répondre aux besoins de grandes offensives.

« À moins que la Russie ne mobilise sa population et mobilise son industrie, elle ne peut pas faire peser le poids du peuple et de l’industrie afin de créer une force beaucoup plus grande et plus efficace, et par conséquent, elle devra réfléchir à la façon dont elle s’accroche à ce qu’elle a. déjà prises », a déclaré le général britannique à la retraite Richard Barrons.

L’Ukraine manque également de ressources pour une récupération rapide de son territoire, Barrons estimant qu’il pourrait lui falloir une bonne partie de l’année prochaine pour constituer une force capable de chasser les Russes.

“Cela ne peut le faire que si l’Occident fournit une volonté politique, de l’argent d’environ 5 à 6 milliards de dollars par mois, des armes comme l’artillerie à longue portée, les munitions qui soutiennent cette artillerie et permettent ensuite le soutien logistique et médical qui permet à l’Ukraine de construire un armée d’un million d’hommes », a déclaré Barrons, coprésident du groupe de conseil Universal Defence & Security Solutions.

Il a déclaré que l’Occident devrait être prêt à continuer à soutenir l’Ukraine pendant longtemps, malgré la flambée des prix de l’énergie et d’autres défis économiques découlant des sanctions imposées à la Russie.

Abandonner l’Ukraine, a-t-il dit, enverrait un message “à la Russie et à la Chine et à tous les autres que l’Occident n’a pas le courage de défendre ses amis ou même ses propres intérêts”.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Danica Kirka à Londres et Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, ont contribué.

—-

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press