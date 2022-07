EXPLAINER: Macédoine du Nord: Une route épineuse vers l’UE

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – Les manifestations nocturnes en Macédoine du Nord au cours de la semaine dernière ont fait des dizaines de blessés. Au cœur de la tourmente se trouve la longue quête du petit pays des Balkans pour rejoindre l’Union européenne, un processus qui a fait face à un obstacle après l’autre.

L’obstacle le plus récent est un veto de la Bulgarie, membre de l’UE. Une proposition française de compromis pour répondre aux préoccupations de la Bulgarie a divisé la Macédoine du Nord, déclenchant des manifestations parfois violentes. Le plan de la France a également rencontré de vives objections en Bulgarie et a contribué à faire tomber le gouvernement, qui avait accepté le compromis.

SUR QUOI PORTE LE LITIGE ?

La Macédoine du Nord est candidate à l’UE depuis 17 ans. Le pays est sorti de l’éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990 et a cherché à se forger une identité nationale forte. Mais dans une région où les frontières et les ethnies se sont déplacées et se sont chevauchées au fil des siècles, elle a été en proie à des problèmes dès le départ.

Le nom choisi par le pays, Macédoine, a suscité l’indignation de la Grèce voisine, qui a déclaré que le terme nourrissait des objectifs expansionnistes contre sa propre province du même nom et était une tentative d’usurper l’histoire et la culture grecques. Athènes a retardé les candidatures d’adhésion de Skopje à l’UE et à l’OTAN pendant des années, jusqu’à ce qu’un accord de 2019 soit conclu qui incluait le changement de nom du petit pays en Macédoine du Nord.

Mais l’année suivante, la Bulgarie voisine a bloqué les tentatives de la nation renommée d’adhérer à l’UE, accusant Skopje de manquer de respect aux liens culturels et historiques partagés. Parmi les principales revendications de la Bulgarie figuraient la reconnaissance du fait que la langue de la Macédoine du Nord était dérivée du bulgare et la reconnaissance d’une minorité bulgare.

La taille de la communauté bulgare en Macédoine du Nord est un sujet de discorde. Les données officielles du recensement de 2021 l’évaluent à 3 504 personnes, soit environ 0,2 % de la population. La Bulgarie a douté de ce chiffre, notant qu’environ 90 000 des quelque 2 millions d’habitants de la Macédoine du Nord ont reçu la double nationalité bulgare au cours des deux dernières décennies en raison de leurs racines familiales. Environ 53 000 demandes supplémentaires sont en attente.

EN QUOI EST-CE IMPORTANT?

La candidature de la Macédoine du Nord à l’UE est liée à une candidature similaire de l’Albanie voisine. Les deux pays voient dans l’adhésion au bloc des 27 nations un moyen d’assurer la stabilité et la prospérité dans un monde de plus en plus instable. Les perspectives européennes des pays des Balkans occidentaux ont attiré une attention accrue à la suite des efforts du bloc pour rapprocher l’Ukraine après l’invasion russe.

QUELLE EST LA PROPOSITION FRANÇAISE ?

La France a occupé la présidence tournante de l’UE entre janvier et juin et a donc été profondément impliquée dans les négociations pour sortir de l’impasse. Les dirigeants de l’UE ont tenu un sommet avec les pays des Balkans occidentaux le mois dernier, au cours de la même semaine, ils ont nommé l’Ukraine et la Moldavie candidates à l’adhésion à l’UE.

Le président français Emmanuel Macron espérait présenter le déblocage des candidatures européennes de la Macédoine du Nord et de l’Albanie comme un succès majeur. Jeudi, l’ambassade de France à Skopje a publié un message de Macron.

« Une fois de plus, la Macédoine du Nord est arrivée à un moment crucial de son histoire. Dix-sept ans après avoir obtenu le statut de candidat, une opportunité historique s’est ouverte : …. Le choix vous appartient », a-t-il déclaré.

La proposition de Macron envisage des concessions des deux côtés. Le gouvernement de Skopje s’engagerait à modifier sa constitution pour reconnaître une minorité bulgare, protéger les droits des minorités et bannir les discours de haine.

Le dirigeant français a souligné que la proposition ne remettait pas en cause l’existence officielle d’une langue macédonienne, mais il a noté que, comme tous les accords, elle “repose sur des compromis et sur un équilibre”.

COMMENT LA PROPOSITION A-T-ELLE ÉTÉ REÇUE ?

Les compromis de la proposition française ont conduit à des divisions dans les deux pays.

Le gouvernement centriste du Premier ministre bulgare Kiril Petkov a été renversé lors d’un vote de censure le 22 juin. Un partenaire junior au gouvernement a quitté la fragile coalition quadripartite, décrivant la volonté de Petkov de lever le veto de la Macédoine du Nord comme une “trahison nationale”. Une élection anticipée pourrait se traduire par une présence plus forte au parlement des législateurs nationalistes et pro-russes.

L’Assemblée nationale a déjà approuvé la proposition, mais les législateurs ont fixé des conditions supplémentaires pour accepter l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’UE. Ils comprenaient une protection constitutionnelle appropriée pour les Bulgares vivant en Macédoine du Nord, et aucune hypothèse selon laquelle la Bulgarie reconnaîtrait le macédonien comme une langue distincte du bulgare.

En Macédoine du Nord, le président Stevo Pendarovski et le gouvernement du Premier ministre Dimitar Kovacevsk ont ​​soutenu la proposition comme un compromis raisonnable. L’accepter “ne sera ni un triomphe historique, comme l’appellerait un camp, ni un échec ou une débâcle historique, comme le disent ceux de l’autre camp”, a déclaré Pendarovski.

Le gouvernement a souligné que la proposition ne mettait pas en danger les intérêts ou l’identité nationale. Mais le principal parti d’opposition de centre-droit, le VMRO-DPMNE, ainsi que d’autres, ne sont pas d’accord, affirmant que l’accord favorise les demandes bulgares qui remettent en question l’histoire, la langue, l’identité, la culture et le patrimoine de la Macédoine du Nord.

Biljana Vankovska, professeur de droit à l’Institut pour la sécurité, la défense et la paix de l’Université Saint Cyrille et Méthode, a critiqué la proposition française comme se pliant aux “exigences nationalistes et chauvines de la Bulgarie”.

“Il est incroyable qu’une petite nation ait été invitée à abandonner sa langue, son histoire et ses pouvoirs constitutionnels à des puissances extérieures afin de lancer le processus d’adhésion à l’UE”, a-t-elle déclaré.

L’analyste politique Albert Musliu, chef du groupe de réflexion de l’Association pour les initiatives démocratiques, a déclaré que la proposition offrait à la Macédoine du Nord une chance d’entamer des pourparlers d’adhésion avec l’UE.

“Si vous me demandez si c’est juste, alors oui, la proposition est injuste, mais l’ordre international n’est pas basé sur l’équité”, a-t-il déclaré.

ET APRÈS?

La Bulgarie a accepté la proposition française, qui nécessite désormais le soutien du parlement de la Macédoine du Nord. Le texte est maintenant au niveau des commissions parlementaires. Aucune séance plénière n’est prévue.

Toshkov a rapporté de Sofia, Bulgarie. Sylvie Corbet à Paris a contribué

Konstantin Testorides et Veselin Toshkov, The Associated Press