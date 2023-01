EXPLAINER : Lutter contre la menace des coulées de boue dans la Californie détrempée

SAN DIEGO (AP) – Les tempêtes incessantes d’une série de rivières atmosphériques ont saturé les montagnes escarpées et les collines chauves marquées par les incendies de forêt le long d’une grande partie du long littoral californien, provoquant des centaines de glissements de terrain ce mois-ci.

Jusqu’à présent, les débris ont principalement bloqué les routes et les autoroutes et n’ont pas nui aux communautés comme en 2018 lorsque des coulées de boue ont rugi à travers Montecito, tuant 23 personnes et anéantissant 130 maisons.

Mais plus de pluie est prévue, augmentant la menace.

Les experts disent que la Californie a tiré des leçons importantes de la tragédie de Montecito et dispose de plus d’outils pour identifier les points chauds et de plus de bassins et de filets sont en place pour capturer les débris qui tombent avant qu’ils n’atteignent les maisons. Les récentes tempêtes mettent ces efforts à l’épreuve, car le changement climatique produit des conditions météorologiques plus violentes.

POURQUOI LA CALIFORNIE EST-ELLE SUJETTE AUX GLISSEMENTS DE BOUE ?

La Californie a des montagnes relativement jeunes d’un point de vue géologique, ce qui signifie qu’une grande partie de son terrain escarpé est encore en mouvement et recouverte de roches et de sols meubles qui peuvent être facilement arrachés, surtout lorsque le sol est humide, selon les géologues.

Presque tout l’État a reçu des totaux de précipitations de 400% à 600% supérieurs à la moyenne depuis Noël, certaines régions recevant jusqu’à 30 pouces de précipitations, provoquant des inondations massives. Les intempéries ont tué au moins 19 personnes depuis fin décembre.

Depuis le réveillon du Nouvel An, l’équipe de cartographie des glissements de terrain du California Department of Conservation a documenté plus de 300 glissements de terrain.

La sécheresse prolongée de l’État a aggravé les choses.

Dan Shugar, professeur agrégé de géosciences à l’Université de Calgary, a déclaré que la sécheresse peut avoir un effet contre-intuitif lorsqu’elle est combinée aux incroyables précipitations que la Californie a connues ces derniers jours.

“On pourrait penser que si le sol est sec, il devrait être capable d’absorber beaucoup d’eau, mais lorsque le sol devient trop sec, la perméabilité du sol diminue en fait”, a-t-il déclaré. Au fur et à mesure que l’eau s’écoule du sol durci, se déplaçant vers le bas et ramassant de l’énergie, elle peut commencer à emporter la terre et les débris, a-t-il déclaré.

De plus, les incendies de forêt ont laissé certaines collines avec peu ou pas de végétation pour maintenir le sol en place.

QUELLES SONT LES ZONES LES PLUS VULNÉRABLES ?

Les zones les plus vulnérables sont les coteaux qui ont brûlé au cours des deux ou trois dernières années avec les communautés en dessous, a déclaré Jeremy Lancaster, qui dirige l’équipe de cartographie géologique et des glissements de terrain du Département de la conservation de Californie.

Cela inclut les zones qui ont récemment brûlé dans les comtés de Napa, Mariposa et Monterey, a-t-il déclaré.

En 2018, les coulées de boue mortelles de Montecito se sont produites environ un mois après que l’un des plus grands incendies de l’histoire de la Californie ait ravagé la même zone, carbonisant 280 000 acres.

Montecito est pris en sandwich entre les montagnes de Santa Ynez et la côte pacifique. À l’occasion du cinquième anniversaire de cette tragédie, toute la communauté a reçu l’ordre d’évacuer le 9 janvier alors que les pluies s’abattaient sur la région et que des débris bloquaient les routes.

Lancaster a averti que la menace de glissements de terrain persisterait longtemps après la fin des pluies, car l’eau s’infiltre de 50 à 100 pieds dans le sol, délogeant les choses.

“Ils peuvent survenir des semaines plus tard, voire des mois”, a-t-il déclaré.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PROTÉGER LES COMMUNAUTÉS ?

Lancaster a déclaré que la Californie avait considérablement accru ses efforts pour identifier les points chauds depuis les coulées de boue de Montecito. Son département met continuellement à jour sa carte afin que les communautés locales soient informées et puissent prendre des décisions, y compris s’il faut évacuer une communauté entière.

L’État travaille également sur un système pour mieux déterminer la quantité de pluie susceptible de déclencher un glissement de terrain.

Marten Geertsema, qui étudie les risques naturels et l’analyse du terrain à l’Université du nord de la Colombie-Britannique, a déclaré que les agences utilisent une variété d’outils pour évaluer la probabilité de glissements de terrain dans une zone donnée, y compris des cartes de terrain et le lidar – la lumière pulsée des lasers pour pénétrer le feuillage à voir le sol. Ensuite, ils peuvent surveiller les alertes précoces, telles que les changements au fil du temps dans les photos prises depuis les airs ou à partir de satellites, ou dans les données des stations de surveillance GPS, des inclinomètres et/ou d’autres instruments sur site.

QUELLE EST LA DÉFENSE LA PLUS EFFICACE CONTRE LES GLISSEMENTS DE BOUE ?

L’une des meilleures façons de gérer les glissements de terrain consiste à utiliser des bassins de débris – des fosses creusées dans le paysage pour recueillir les matériaux qui coulent en aval.

Mais les bassins, qui peuvent nécessiter beaucoup de terres, peuvent aussi perturber l’écosystème naturel et conduire à des plages qui doivent être reconstituées en collectant les sédiments qui s’écoulent des canyons, selon les experts.

Et ils sont coûteux, a déclaré Douglas Jerolmack, professeur de sciences de l’environnement et de génie mécanique à l’Université de Pennsylvanie. Et si les vieux débris ne sont pas enlevés, ils peuvent être submergés par de nouveaux glissements de terrain ou coulées de boue.

Certains pourraient également ne pas être assez grands pour faire face à de futurs glissements aggravés par le changement climatique, a déclaré Jerolmack.

Après que les glissements de terrain de 2018 ont frappé Montecito, le Los Angeles Times a rapporté que les bassins de débris au-dessus de la communauté étaient sous-dimensionnés et n’avaient pas été suffisamment vidés.

La tragédie a galvanisé la communauté, qui a levé des millions pour résoudre le problème, a déclaré Patrick McElroy, un chef des pompiers à la retraite de Santa Barbara qui a fondé l’organisation à but non lucratif The Project for Resilient Communities.

L’organisation a embauché une société d’ingénierie pour cartographier les canyons et installer des filets de débris. Il a dit que les récentes tempêtes les avaient mis à l’épreuve : un filet mesurant 25 pieds de haut rempli presque à pleine capacité.

McElroy a déclaré qu’il était toujours hanté par les souvenirs de 2018, mais qu’il se sentait mieux, sachant que la communauté pourrait être plus sûre maintenant.

« Je ne m’en suis pas encore remis. Mais se réveiller, vous savez, l’autre jour et ne voir ni blessé ni mort. Je ne peux tout simplement pas vous dire à quel point je suis impressionné », a-t-il déclaré à propos des filets.

La meilleure solution pour la région de Montecito et de Santa Barbara est d’avoir à la fois des filets et des bassins de débris, selon Larry Gurrola, l’ingénieur géologue engagé par l’organisation.

Mais rien n’est bon marché. Le comté de Santa Barbara a dépensé 20 millions de dollars pour un nouveau bassin après 2018, tandis que l’organisation de McElroy a dépensé près de 2 millions de dollars pour l’installation des filets, ce qui comprend une assurance responsabilité et d’autres frais. Ils ont un permis de cinq ans pour les filets, qui sera retiré s’il n’est pas renouvelé.

Gurrola a déclaré que l’alternative est plus coûteuse. Avec les récentes tempêtes, plus de la moitié des 58 comtés de Californie ont été déclarés zones sinistrées et la réparation des dégâts pourrait coûter plus d’un milliard de dollars.

« Plus important encore, ces choses protègent la communauté et sauvent des vies », a-t-il déclaré.

Verre rapporté de Minneapolis.

Julie Watson et Doug Glass, Associated Press