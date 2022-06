EXPLAINER: L’OTAN tient un sommet avec un regard sur la Russie – et la Chine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MADRID — L’invasion de l’Ukraine par la Russie a ramené l’OTAN à ses principes premiers. Sept décennies après sa création, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se réunit cette semaine à Madrid avec un besoin urgent de réaffirmer sa mission initiale : empêcher l’agression russe contre les alliés occidentaux. Les dirigeants de l’alliance militaire la plus puissante du monde visent à accroître le soutien à la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe, à renforcer les forces sur le flanc oriental de l’OTAN et à fixer des priorités pour la prochaine décennie, en mettant un nouvel accent sur la vérification des ambitions internationales croissantes de la Chine.

Mais le rassemblement montrera également les difficultés à maintenir 30 nations – de la minuscule Islande et du Luxembourg à l’énorme Turquie et aux États-Unis – alignées dans une organisation qui doit prendre des décisions par consensus.

L’OTAN a été formée après la Seconde Guerre mondiale pour contrer la menace de l’Union soviétique et favoriser la coopération dans une Europe brisée. Dans les années qui ont suivi l’effondrement de l’URSS, l’alliance a redéfini la Russie non pas comme un adversaire mais comme un « partenaire stratégique ».

La Russie est le problème dominant et le principal adversaire de l’OTAN, et le sommet de Madrid sera dominé par la manière de soutenir l’Ukraine et de renforcer les défenses le long des frontières orientales du bloc, où des pays allant de la Roumanie aux États baltes craignent d’être les prochains dans le viseur du président russe Vladimir Poutine.

Jusqu’à la fin de l’année dernière, seuls environ 5 000 soldats de l’OTAN étaient déployés dans les États baltes et en Pologne par rotation. Aujourd’hui, des centaines de milliers de soldats sont en alerte renforcée, avec 100 000 soldats américains en Europe et 40 000 sous le commandement direct de l’OTAN, soutenus par la puissance aérienne et navale.

Le sommet devrait convenir de stocker des armes et du matériel en Europe de l’Est et d’augmenter considérablement le nombre de soldats basés dans la région ou en attente dans leur propre pays en tant que force de réaction rapide. L’Ukraine bénéficiera également d’un soutien accru pour mettre à niveau son armée, toujours dépendante de l’équipement de l’ère soviétique, vers un équipement moderne conforme aux normes de l’OTAN.

L’alliance tente de trouver un équilibre délicat, laissant ses pays membres armer l’Ukraine sans déclencher une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie dotée d’armes nucléaires. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN dans un avenir prévisible, bien qu’elle ait été mise sur la voie de l’adhésion, avec la Géorgie, en 2008.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s’adresser au sommet par vidéo, mais il a reconnu que l’adhésion à l’OTAN est une perspective lointaine et se concentre plutôt sur la demande d’adhésion à l’Union européenne.

L’expansion de l’alliance est cependant sur les cartes. La Finlande et la Suède ont toutes deux abandonné leur statut de pays non alignés et ont demandé à rejoindre l’OTAN pour se protéger de la Russie.

Mais la Turquie, qui possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN après les États-Unis, est prêt à gâcher les aspirations de la Suède et de la Finlande – au moins pour l’instant.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a insisté sur le fait qu’il n’autoriserait la paire nordique à entrer dans l’OTAN que s’ils changeaient leur position sur les groupes rebelles kurdes que la Turquie considère comme des terroristes.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a organisé la semaine dernière des pourparlers avec la Turquie, la Suède et la Finlande pour travailler à une percée, et rencontrera les dirigeants des trois pays mardi, mais rien ne garantit que la percée aura lieu à Madrid.

“La Turquie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité concernant le terrorisme auxquelles nous devons répondre”, a déclaré Stoltenberg. “Nous poursuivrons donc nos discussions sur les demandes d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, et j’ai hâte de trouver une voie à suivre dès que possible.”

L’invasion de la Russie a bouleversé la sécurité européenne, mais les membres de l’OTAN sont rassurés par le fait que les États-Unis sont redevenus le pilier de la défense occidentale après quatre ans au cours desquels le président Donald Trump a ridiculisé et sapé l’alliance.

Mais il existe des divergences au sein de l’OTAN sur les dépenses militaires. Actuellement, seuls neuf des 30 membres atteignent l’objectif de l’organisation de consacrer 2% du produit intérieur brut à la défense. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a récemment exhorté les autres à s’engager davantage, affirmant que l’objectif de 2% est “un plancher, pas un plafond”.

Des fissures pourraient également émerger sur la stratégie à l’égard de la Russie et de l’Ukraine alors que la guerre se prolonge et que le débat s’intensifie sur les concessions, le cas échéant, que l’Ukraine devrait faire pour mettre fin aux combats.

“Il reste des questions non résolues sur la manière dont l’OTAN, en tant qu’alliance, devrait traiter la Russie à long terme”, a déclaré Alice Billon-Galland, chargée de recherche au groupe de réflexion Chatham House. « Est-ce qu’on considère que c’est irrécupérable en tant que voisin ? Et qu’est ce que ca veut dire? Ou pensons-nous qu’à un moment donné, nous devrons nous asseoir et négocier une nouvelle architecture de sécurité avec la Russie ? Les alliés ont été sur des pages différentes à ce sujet.

Alors que le monde est en ébullition, l’alliance tentera d’élaborer une stratégie à long terme capable de résister à l’épreuve du temps. L’OTAN définira ses objectifs pour la prochaine décennie dans un nouveau Concept stratégique, le document qui identifie ses préoccupations de sécurité les plus pressantes et la manière dont elle s’y attaquera.

Alors que la Russie restera le principal problème, le document verra l’OTAN s’attaquer pour la première fois à la portée militaire croissante de la Chine, qui a élaboré un plan ambitieux d’expansion des bases navales dans le Pacifique et en Afrique.

Les dirigeants du Japon, de l’Australie, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande ont été invités au sommet pour la première fois. Tous les quatre ont soutenu l’Ukraine, et Le Japon a ses propres conflits territoriaux avec Moscou.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida discutera des efforts pour parvenir à un Indo-Pacifique “libre et ouvert”, car la sécurité en Europe et en Asie est indissociable, selon le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno.

L’insécurité dans la région du Sahel en Afrique et ses menaces pour l’Europe du Sud pourraient également mériter une mention, tout comme les menaces causées par le changement climatique et les vagues croissantes de migration entraînées par le réchauffement climatique.