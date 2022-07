EXPLAINER: L’Italie est habituée aux crises, mais celle-ci est dure

Cette crise survient à un moment particulièrement crucial, pour l’Italie et l’Europe. L’inflation élevée et la flambée des prix de l’énergie pénalisent les consommateurs et l’industrie. Et Draghi s’est positionné comme l’un des plus fervents partisans de l’aide militaire et autre de l’Europe à l’Ukraine, alors que ce pays se défend de la guerre déclenchée par la Russie. Avec les revers politiques du dirigeant britannique Boris Johnson et du président français Emmanuel Macron, et l’absence de la dirigeante allemande de longue date Angela Merkel encore très ressentie sur le continent, Draghi s’est imposé comme une voix fiable et faisant autorité en Europe. Le Premier ministre a également maintenu le cap dans la mise en œuvre des réformes exigées par l’Union européenne comme conditions de 200 milliards d’euros d’aide à la reprise en cas de pandémie.