INDIANAPOLIS (AP) – Une interdiction de l’avortement devrait entrer en vigueur dans l’Indiana, qui a été le premier État à en adopter une après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin.

Lorsque la loi commencera à être appliquée jeudi, l’Indiana rejoindra plus d’une douzaine d’États interdisant l’avortement, bien que la plupart aient été approuvées avant cette décision de la Cour suprême et soient entrées en vigueur une fois que le tribunal a rejeté le droit constitutionnel de mettre fin à une grossesse.

Les législateurs de Virginie-Occidentale ont approuvé mardi l’interdiction de l’avortement et la sénatrice républicaine Lindsey Graham de Caroline du Sud a présenté un projet de loi interdisant l’avortement dans tout le pays après la 15e semaine de grossesse, à de rares exceptions près, intensifiant le débat en cours à l’intérieur et à l’extérieur du GOP à travers la proposition. n’a presque aucune chance de devenir une loi au Congrès tenu par les démocrates.

Les partisans du droit à l’avortement ont intenté deux poursuites pour tenter d’empêcher les responsables de l’Indiana d’appliquer l’interdiction, mais aucune décision de justice n’a encore été rendue et les sept cliniques d’avortement de l’État perdront leur licence pour effectuer la procédure en vertu de la nouvelle loi.

QUE COUVRE L’INTERDICTION DE L’AVORTEMENT ?

L’interdiction de l’Indiana comprend des exceptions autorisant les avortements en cas de viol et d’inceste avant la 10e semaine de grossesse et pour protéger la vie et la santé physique de la mère. Il les autorise également si le fœtus est diagnostiqué avec une anomalie létale. L’interdiction remplacera les lois des États qui interdisaient généralement les avortements après la 20e semaine de grossesse et les restreignaient strictement après la 13e semaine.

En vertu de la nouvelle loi, les avortements ne peuvent être pratiqués que dans les hôpitaux ou les centres de consultations externes appartenant aux hôpitaux, ce qui signifie que toutes les cliniques d’avortement perdront leur licence. Tout médecin reconnu coupable d’avoir pratiqué un avortement illégal serait déchu de sa licence médicale et pourrait faire face à des accusations de crime passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison.

EN QUOI L’ACTION D’INDIANA EST-ELLE UNIQUE ?

La législature dominée par les républicains de l’Indiana a approuvé l’interdiction lors d’une session législative spéciale de deux semaines à la suite d’une tempête politique sur une victime de viol âgée de 10 ans qui s’est rendue dans l’État depuis l’Ohio voisin pour mettre fin à sa grossesse. L’affaire a attiré l’attention du monde entier lorsqu’un médecin d’Indianapolis a déclaré que la jeune fille était venue dans l’Indiana en raison de l’interdiction de l’Ohio d’avorter une fois que l’activité cardiaque fœtale peut être détectée, ce qui se produit généralement vers la sixième semaine de grossesse et souvent avant que la mère ne sache qu’elle est enceinte.

Les républicains qui ont adopté l’interdiction de l’Indiana étaient profondément divisés sur l’opportunité d’inclure des exceptions au-delà d’une pour protéger la vie de la mère, comme pour les cas de viol et d’inceste.

Des divisions similaires parmi les républicains sur de telles exceptions et sur l’opportunité d’autoriser des poursuites pénales contre des médecins ont bloqué des projets de loi sur des restrictions plus strictes en matière d’avortement en Virginie-Occidentale et en Caroline du Sud cet été. L’interdiction que les législateurs de Virginie-Occidentale ont adoptée mardi est similaire à celle de l’Indiana et elle se dirige maintenant vers le gouverneur républicain Jim Justice, qui devrait la signer.

QU’ARRIVE-T-IL AUX CLINIQUES D’AVORTEMENT DE L’INDIANA ?

Les opérateurs de cliniques d’avortement de l’Indiana ont déclaré à l’Associated Press qu’ils cesseraient de proposer des avortements lorsque l’interdiction entrerait en vigueur, mais continueraient à fournir aux patients des informations sur les cliniques hors de l’État. Planned Parenthood prévoit de garder ouvertes ses quatre cliniques de l’Indiana qui proposent des avortements et fournissent des tests et des traitements contre les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que la contraception et les dépistages du cancer, qui, selon elle, constituent l’essentiel de ses services.

Indiana University Health, le plus grand système hospitalier de l’État, a mis en place des équipes consultatives comprenant un avocat pour des consultations sur la conformité des patientes aux exigences légales en matière d’avortement. Les hôpitaux de l’Indiana ont pratiqué 133 des 8 414 avortements signalés au ministère de la Santé de l’État en 2021, les 98 % restants ayant eu lieu dans des cliniques.

QUEL EST LE STATUT DES POURSUITES ?

L’American Civil Liberties Union of Indiana a déposé deux poursuites au cours des deux dernières semaines pour empêcher l’entrée en vigueur de l’interdiction.

L’un soutient que l’interdiction viole la Constitution de l’Indiana en portant atteinte au droit à la vie privée et à la garantie de privilèges égaux. L’autre affirme que l’interdiction est en conflit avec la loi sur la liberté religieuse de l’État que les républicains de l’Indiana ont adoptée en 2015 et qui a déclenché une réaction généralisée de la part des critiques qui ont déclaré qu’elle autorisait la discrimination contre les homosexuels.

La question de savoir si la constitution de l’État protège le droit à l’avortement est indécise. Une cour d’appel de l’État a statué en 2004 que la vie privée est une valeur fondamentale en vertu de la constitution de l’État qui s’étend à tous les résidents, y compris les femmes cherchant à avorter. Mais la Cour suprême de l’Indiana a confirmé plus tard une loi exigeant une période d’attente de 18 heures avant qu’une femme puisse se faire avorter, bien qu’elle n’ait pas décidé si la constitution de l’État incluait le droit à la vie privée ou à l’avortement.

Daniel Conkle, professeur de droit à l’Université de l’Indiana, a déclaré que le fait d’engager des poursuites si tôt avant que l’interdiction ne prenne effet rendait difficile l’obtention d’une injonction la bloquant, mais que son entrée en vigueur ne mettra pas fin à la bataille judiciaire.

