WASHINGTON (AP) – La découverte de centaines de documents classifiés au domicile de Donald Trump a propulsé les agences de renseignement américaines dans un rôle familier et inconfortable en tant que faire-valoir d’un ancien président qui a exigé qu’elles soutiennent son programme et a parfois accusé des officiers de trahison.

Alors que le FBI mène une enquête criminelle, le bureau qui dirige la communauté du renseignement mène également un examen – actuellement en pause dans l’attente d’une ordonnance du tribunal – des dommages qui résulteraient de la divulgation des documents trouvés au domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, Floride.

L’enquête intervient à un moment périlleux de la politique américaine, avec des menaces croissantes pour les forces de l’ordre et les agents électoraux et alors qu’un nombre croissant de responsables attaquent le FBI et répandent des théories sans fondement sur la fraude électorale. Il y a déjà un large éventail de spéculations sur le contenu des documents, certains démocrates signalant des rapports sur d’éventuels secrets nucléaires tandis que certains alliés de Trump suggèrent que l’affaire est un argument bénin sur le stockage.

Jusqu’à présent, le bureau américain du directeur du renseignement national a procédé avec prudence, ne faisant aucune déclaration publique et refusant de répondre aux questions sur la structure de l’examen ou sur le temps qu’il faudra.

Un aperçu de ce qui est connu et attendu :

PAS UNE « ÉVALUATION DES DOMMAGES » FORMELLE

Selon le gouvernement, les documents saisis à Mar-a-Lago et les papiers que l’ancien président républicain avait remis incluaient des désignations très sensibles de “Programme d’accès spécial” ainsi que des marques de renseignements provenant de sources humaines secrètes et de programmes de signaux électroniques. Ces formes de renseignement sont souvent produites par la CIA ou la National Security Agency, et les sources sous-jacentes peuvent prendre des années à se développer.

L’examen de l’ODNI tentera de déterminer les dommages possibles si les secrets contenus dans ces documents devaient être révélés. Il n’a pas dit s’il enquêtait si des documents avaient déjà été exposés.

Avril Haines, la directrice du renseignement national, a confirmé l’examen dans une lettre aux présidents de deux comités de la Chambre. La lettre de Haines indique que l’ODNI mènera un “examen de classification des matériaux pertinents, y compris ceux récupérés lors de la recherche”. Les experts disent que cela pourrait inclure des articles non classifiés avec des notes écrites dessus qui pourraient faire référence à des informations classifiées.

La lettre de Haines indique également que son bureau mènera une évaluation du “risque potentiel pour la sécurité nationale qui résulterait de la divulgation des documents pertinents”.

C’est différent d’une «évaluation des dommages» formelle que les agences de renseignement ont effectuée après des violations très médiatisées comme les divulgations de programmes par l’ancien sous-traitant de la National Security Agency, Edward Snowden.

Les évaluations des dommages ont des exigences spécifiques en vertu des directives de la communauté du renseignement publiées en ligne, y compris une estimation des “dommages réels ou potentiels à la sécurité nationale des États-Unis”, l’identification des “faiblesses ou vulnérabilités spécifiques” et des “recommandations détaillées et réalisables pour prévenir de futurs événements”.

En vertu de ces directives, le Centre national de contre-espionnage et de sécurité, une filiale de l’ODNI, mènerait une évaluation des dommages. Le centre est dirigé par le directeur par intérim Michael Orlando, le président Joe Biden n’ayant pas encore nommé de directeur du contre-espionnage.

On ne sait pas si l’examen du renseignement comprendra des interrogatoires de témoins. La lettre de Haines indique que l’ODNI se coordonnera avec le ministère de la Justice pour s’assurer que son évaluation “n’interfère pas indûment” avec l’enquête criminelle.

Pour l’instant, le ministère de la Justice a déclaré que l’examen de l’ODNI était suspendu après qu’un juge fédéral a interdit l’utilisation des dossiers saisis à Mar-a-Lago dans le cadre d’une enquête criminelle. “L’incertitude concernant les limites de l’ordonnance de la Cour et ses implications pour les activités du FBI a amené la communauté du renseignement, en consultation avec le DOJ, à suspendre temporairement ce travail d’une importance cruciale”, ont déclaré les avocats du gouvernement dans un dossier judiciaire.

LES RÉPONSES POURRAIENT ÊTRE INSATISFAISANTES

Les résultats peuvent ne pas arriver avant des semaines ou des mois, et les résultats complets resteront probablement classifiés.

Les législateurs des deux partis demandent des informations à la communauté du renseignement. Aucun n’est connu pour avoir été programmé.

Les anciens responsables notent qu’il est souvent difficile pour les agences de diagnostiquer les dommages spécifiques d’une violation réelle ou potentielle. Compte tenu du climat politique et de la nature sans précédent de l’évaluation d’un ancien président, on s’attend généralement à ce que l’ODNI soit limité et précis dans ce qu’il dit publiquement et en privé au Congrès.

Mais des examens comme celui en cours aident souvent les hauts responsables et les législateurs à mieux comprendre les vulnérabilités et la manière de gérer les risques à l’avenir, a déclaré Timothy Bergreen, ancien directeur du personnel de la majorité démocrate du House Intelligence Committee.

“Aucune organisation ou société saine ne peut exister sans un examen complet de ses erreurs”, a déclaré Bergreen. “Cela a toujours été le grand avantage d’une démocratie sur les autoritaires.”

UN BUREAU CRÉÉ APRÈS SEPT. 11

Moins connu que la plupart des agences qu’il supervise, l’ODNI a été créé dans le cadre de la réorganisation de la communauté du renseignement après les attentats du 11 septembre. Au milieu des révélations selon lesquelles le FBI et la CIA ne partageaient pas d’informations critiques, l’ODNI était destiné à superviser la communauté du renseignement de 18 membres et à intégrer les différents flux de collecte et d’analyse produits par différentes agences.

L’ODNI supervise la rédaction du President’s Daily Brief, la distillation des meilleurs renseignements américains fournis quotidiennement à Biden et aux meilleurs conseillers. Haines est le principal conseiller du président en matière de renseignement et informe souvent Biden dans le bureau ovale avec d’autres dirigeants de la sécurité nationale.

Trump est passé par trois directeurs du renseignement national au cours de sa dernière année, dans le cadre de ses batailles de longue date avec la communauté du renseignement.

Certains de ses hauts responsables ont été accusés de déclassifier sélectivement des informations à des fins politiques. Et avant, pendant et après son mandat, Trump a accusé les responsables du renseignement d’avoir divulgué des informations de manière sélective pour le saper ou de ne pas être suffisamment fidèles.

Il a été exaspéré par les longues enquêtes sur les allégations d’influence russe sur sa campagne de 2016, les qualifiant de “plus grand CRIME politique de l’histoire américaine”. Et il a excorié la personne qui a parlé à un dénonciateur d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour obtenir des informations désobligeantes, affirmant que cette personne était “proche d’un espion” qui aurait pu commettre une trahison.

Sous Biden, Haines et d’autres hauts responsables ont été impliqués dans la déclassification des informations sur les plans de guerre de la Russie contre l’Ukraine. Ils ont également été interrogés sur des évaluations trop optimistes de l’Afghanistan avant la chute de Kaboul.

Michael Allen, ancien directeur du personnel de la majorité républicaine du House Intelligence Committee, a déclaré que l’ODNI est particulièrement bien placé pour gérer un examen aussi étroitement surveillé.

“Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles vous avez un DNI, pour coordonner la vaste et disparate communauté des agences de renseignement”, a déclaré Allen, auteur de “Blinking Red”, une histoire de l’après-septembre. 11 réformes du renseignement. “C’est leur pain et leur beurre.”

Marchand Nomaan, Associated Press