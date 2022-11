EXPLAINER: Les vélos, les batteries et les incendies suscitent l’inquiétude à New York

NEW YORK (AP) – Un incendie le week-end qui a blessé plus de trois douzaines de personnes – et forcé les pompiers à utiliser des cordes pour arracher les gens d’une fenêtre du 20e étage – attire l’attention sur une préoccupation croissante à New York: les incendies de batterie qui peuvent survenir dans les vélos et scooters électriques qui ont proliféré ici.

Les responsables de la ville envisagent de nouvelles lois après que le service d’incendie a dénombré près de 200 incendies et six décès par incendie cette année liés à des problèmes de batteries lithium-ion dans de tels dispositifs de «micromobilité».

QUELLES SONT CES PILES ? SONT-ILS LA MÊME TECHNOLOGIE UTILISÉE DANS LES TÉLÉPHONES ET LES VOITURES ?

Les batteries lithium-ion sont une innovation lauréate du prix Nobel qui est entrée sur le marché au début des années 1990. Reconnues comme rechargeables, légères, puissantes, durables et sûres, les batteries ont été considérées comme la clé de l’écologisation de l’approvisionnement énergétique mondial en stockant l’énergie, notamment du soleil, du vent et d’autres sources renouvelables.

La technologie a fait son chemin dans la vie quotidienne de nombreuses personnes, alimentant les téléphones, les ordinateurs portables, les véhicules et plus encore.

POURQUOI PEUVENT-ILS PRENDRE LE FEU ?

L’électrolyte des batteries – une solution qui laisse passer le courant électrique – est inflammable, explique le professeur de chimie des matériaux du Massachusetts Institute of Technology, le Dr Donald Sadoway. La substance a été choisie pour sa capacité à gérer la tension impliquée, mais des incendies peuvent se produire si les batteries sont surchargées, surchauffées, défectueuses ou endommagées, par exemple.

Au fil des ans, des problèmes ont périodiquement déclenché des incendies impliquant des ordinateurs portables, des téléphones portables, des hoverboards, des véhicules électriques, des avions et des installations de stockage d’énergie par batterie. Une agence de l’aviation des Nations Unies a déclaré en 2016 que les batteries lithium-ion ne devraient pas être expédiées dans les avions de passagers.

Le chef du groupe de l’industrie des batteries, James Greenberger, note que les autres sources d’énergie ne sont pas sans problème, et il dit qu’il n’y a rien de dangereux en soi dans les batteries. Mais il a déclaré que l’industrie était préoccupée par les incendies récents à New York et craignait qu’ils ne puissent effrayer les consommateurs.

“Cela ne devrait pas se produire et nous devons comprendre ce qui se passe”, a déclaré Greenberger, directeur exécutif de NAATBatt – l’association commerciale nord-américaine des développeurs, fabricants et utilisateurs de technologies de batteries avancées.

POURQUOI LES VÉLOS ÉLECTRIQUES ET LES SCOOTERS SONT-ILS EXAMINÉS À NEW YORK ?

La ville a connu “une augmentation exponentielle” des incendies liés à des batteries lithium-ion défectueuses ces dernières années, a déclaré le chef des pompiers Daniel Flynn. Il a déclaré qu’il y avait déjà eu plus de morts et de blessés cette année qu’au cours des trois dernières années combinées.

“C’est un gros problème”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi, décrivant les incendies qui se produisent sans avertissement, se développent rapidement et sont difficiles à éteindre.

Les batteries “échouent presque de manière explosive – c’est comme un chalumeau”, a-t-il déclaré.

L’incendie de samedi dans un appartement de Manhattan a été déclenché par une batterie de vélo électrique défectueuse que les résidents tentaient de recharger et laissée sans surveillance pendant qu’ils s’endormaient, a-t-il déclaré. Ils ont été piégés lorsque la batterie, branchée près de la porte d’entrée, a pris feu, a déclaré Flynn.

Les vélos et scooters électriques sont devenus des moyens populaires et sans essence de faire des livraisons, de se déplacer et de se déplacer dans une ville qui a promu le cyclisme au cours des dernières décennies. Pour les « deliveristas » qui effectuent des commandes à emporter au restaurant, les vélos sont des outils essentiels du commerce.

«Ce que ces travailleurs ont appris au fil des ans, et ils le savent bien, c’est que, comme tout équipement, il nécessite l’entretien nécessaire», a déclaré Hildalyn Colón Hernández, porte-parole du groupe de défense des travailleurs Los Deliveristas Unidos. Elle a déclaré que de nombreux travailleurs ont utilisé leurs batteries pendant des années sans accroc.

QU’EST-CE QUI CAUSE LE PROBLÈME ?

Il y a différentes opinions. Greenberger, le directeur du groupe industriel, suggère qu’il y a trop peu de contrôle de qualité sur certaines des batteries largement importées. Sadoway, le scientifique, pense que “nous n’avons pas les mesures de protection appropriées” sur les vélos électriques et les scooters eux-mêmes pour surveiller les batteries en cas de problèmes.

Colón Hernández, le défenseur des livreurs, pense qu’il doit y avoir des normes plus strictes concernant les batteries, telles que des réglementations pour les entreprises qui les vendent ou les entretiennent.

QUE FAIT LA VILLE DE NEW YORK À CE SUJET ?

Le service d’incendie a émis à plusieurs reprises des avertissements et des conseils de sécurité au cours de la dernière année. La commissaire aux incendies Laura Kavanagh a demandé en août à la Commission fédérale de la sécurité des produits de consommation d’envisager de nouvelles réglementations. Le maire Eric Adams a de nouveau pointé du doigt le CPSC lundi.

“La responsabilité de naviguer dans des batteries sûres et dangereuses sur le marché ne devrait pas incomber aux New-Yorkais qui travaillent dur”, a déclaré le maire, un démocrate, dans un communiqué.

Certains législateurs de la ville veulent prendre leurs propres mesures.

Un comité du conseil municipal a fixé une audience le 14 novembre sur diverses propositions. Certains exigeraient des campagnes d’éducation du public ou des rapports de sécurité. Un autre interdirait la vente de certaines batteries lithium-ion d’occasion, ou de batteries de vélos électriques ou de scooters sans certains sceaux d’approbation.

Pendant ce temps, les pompiers continuent d’exhorter tout le monde à ne pas laisser les batteries se recharger sans surveillance, à vérifier qu’elles ne sont pas endommagées ou à proximité d’une source de chaleur, et à s’assurer que les batteries, chargeurs, cordons et appareils proviennent tous du même fabricant et sont utilisés. comme indiqué.

“Nous comprenons les avantages que ces batteries présentent pour nos communautés, et nous voulons encourager leur utilisation, mais une utilisation sûre”, a déclaré Flynn. “Alors, comprenez que cela représente un danger et utilisez-les simplement en toute sécurité.”

Jennifer Peltz, l’Associated Press