EXPLAINER: Les règles formelles autour de l’accession de Charles

LONDRES – Charles est devenu roi immédiatement après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, jeudi. Il a été officiellement proclamé roi Charles III samedi lors d’une cérémonie au palais Saint-James à Londres, et de nombreuses autres étapes formelles suivront jusqu’à son couronnement, qui pourrait ne pas avoir lieu avant des mois.

Un aperçu des traditions et des règles séculaires entourant l’accession d’un nouveau monarque britannique :

En Grande-Bretagne, la mort d’un souverain et de son successeur est officiellement proclamée par le Conseil d’adhésion, formé d’un groupe important de hauts responsables politiques et de fonctionnaires.

Traditionnellement, le conseil est convoqué dans les 24 heures suivant la mort d’un monarque pour une réunion solennelle au palais Saint-James. Mais la cérémonie d’accession au roi Charles III a été retardée car la mort de la reine n’a été annoncée qu’en début de soirée jeudi, et il n’y avait pas assez de temps pour mettre les plans en marche pour vendredi.

Le Conseil d’adhésion est formé de membres du Conseil privé – principalement des politiciens passés et présents, y compris tous les premiers ministres vivants, ainsi que des dirigeants de l’Église d’Angleterre et des membres de la famille royale – et d’autres dirigeants de cérémonie, tels que le Lord Maire de Londres.