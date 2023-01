EXPLAINER : Les racines du soulèvement chaotique de la capitale brésilienne

Commentez cette histoire Commenter

SALVADOR, Brésil – Des milliers de Brésiliens qui soutiennent l’ancien président Jair Bolsonaro ont envahi la Cour suprême, le palais présidentiel et le Congrès le 8 janvier dans un épisode qui ressemblait beaucoup à l’insurrection du Capitole américain en 2021. Les groupes ont réussi à percer les barricades de la police le long du le boulevard principal de la capitale Brasilia et prennent d’assaut les bâtiments, endommagent les meubles, brisent les vitres et détruisent les œuvres d’art considérées comme des trésors nationaux. Alors qu’ils déchaînaient le chaos dans la capitale, Bolsonaro s’est enfermé en Floride, la maison de son allié, l’ancien président américain Donald Trump. L’incident a ravivé les accusations selon lesquelles les actions de Bolsonaro ont attisé les flammes de la dissidence et ont finalement produit le soulèvement.

QUI SONT CES MANIFESTANTS ET QUE VEULENT-ILS ?

Les manifestants sont des partisans inconditionnels de Bolsonaro, dont certains campent devant un quartier général militaire à Brasilia depuis que Bolsonaro a perdu l’élection présidentielle du 30 octobre et rejettent les résultats de la course. D’autres se sont rendus à Brasilia pour le week-end en bus. Ils ont exigé une intervention militaire pour évincer le président nouvellement inauguré Luiz Inácio Lula da Silva, alléguant qu’il est un voleur qui conduira le pays au communisme et rétablira Bolsonaro au pouvoir.

COMMENT LE BRÉSIL EST-IL ARRIVÉ À CE POINT ?

Tout au long de son administration, Bolsonaro a formé le feu contre les juges de la Cour suprême pour avoir ouvert des enquêtes le ciblant ainsi que ses alliés. Il a à plusieurs reprises distingué le juge Alexandre de Moraes, qui a présidé l’autorité électorale pendant l’élection, et à un moment donné a poussé le Brésil au bord d’une crise institutionnelle en menaçant de désobéir à l’une des futures décisions de de Moraes.

Bolsonaro a également semé le doute sur la fiabilité des machines à voter électroniques du Brésil, puis a refusé de concéder sa défaite. Après sa perte, il a en grande partie disparu de la vue, bien qu’il se soit adressé une fois à ses partisans pour leur dire qu’ils avaient le pouvoir entre leurs mains et qu’il contrôlait les forces armées. Ses partisans ont maintenu l’espoir que Bolsonaro ou les forces armées mèneraient une intervention pour renverser les résultats.

QU’A RÉCLAMÉ BOLSONARO AU SUJET DU SYSTÈME DE VOTE ET DES ÉLECTIONS ?

Bolsonaro a insisté sur le fait que le système de vote électronique devrait comporter un reçu imprimé afin de permettre les audits, mais la Chambre basse du Congrès en 2021 a rejeté sa proposition de changement et les autorités électorales affirment que les résultats peuvent déjà être vérifiés. Les experts en sécurité considèrent que le vote électronique est moins sûr que les bulletins de vote en papier marqués à la main, car il ne laisse aucune trace papier vérifiable. Le système brésilien est cependant étroitement surveillé et les autorités nationales et les observateurs internationaux n’ont jamais trouvé de preuve qu’il soit exploité pour commettre des fraudes depuis son adoption en 1996.

Après les élections de 2022, Bolsonaro et son parti ont demandé à l’autorité électorale d’annuler des millions de votes exprimés sur la majorité des machines à voter qui comportaient un bogue logiciel – les machines manquaient de numéros d’identification individuels dans leurs journaux internes. La demande n’indiquait pas comment le bogue pourrait affecter les résultats, et des experts indépendants ont déclaré que cela ne compromettrait en rien la fiabilité. Le président de l’autorité électorale a rapidement rejeté la demande et imposé une amende de plusieurs millions de dollars au parti pour ce qu’il a qualifié d’effort de mauvaise foi.

QUELS SONT LES LIENS DE BOLSONARO AVEC TRUMP ET SES ALLIÉS ?

L’ancien président américain Donald Trump était l’un des rares alliés étrangers de Bolsonaro et Bolsonaro a souvent exalté le leadership de son homologue américain, publiant même des photos de lui-même en train de regarder les discours de Trump.

Bolsonaro et son fils législateur Eduardo ont rendu visite à Trump à Mar-a-Lago et ont tous deux assisté à des dîners chez Steve Bannon. L’allié de longue date de Trump a amplifié les affirmations de Bolsonaro concernant le système de vote électronique avant le vote d’octobre et, après le soulèvement du 8 janvier à Brasilia, a qualifié les manifestants de “combattants brésiliens de la liberté” dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Eduardo Bolsonaro a participé à plusieurs reprises à la Conférence d’action politique conservatrice aux États-Unis, se positionnant comme le visage international du mouvement de droite dirigé par son père et faisant des percées auprès de ses homologues américains. Jason Miller, l’ancien stratège de la campagne Trump, a également rencontré Eduardo au Brésil. À la veille de l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, Eduardo était à Washington et a rencontré Ivanka Trump et le directeur général de My Pillow, Mike Lindell.

Après que Trump ait perdu sa candidature à la réélection, le président de l’époque, Bolsonaro, a attendu cinq semaines avant de reconnaître la victoire de Joe Biden et a été l’un des derniers dirigeants mondiaux à le faire.

POURQUOI BOLSONARO EST-IL AUX ÉTATS-UNIS ?