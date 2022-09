EXPLAINER: Les problèmes d’eau de la capitale du Mississippi sont considérables

JACKSON, Miss. (AP) – La capitale du Mississippi est aux prises avec le quasi-effondrement de son système d’approvisionnement en eau, provoquant des déclarations d’urgence du président Joe Biden et du gouverneur Tate Reeves.

Jackson a une pression d’eau dangereusement basse cette semaine, et bon nombre des 150 000 habitants de la ville n’ont pas d’eau qui coule de leurs robinets.

Les problèmes ont commencé quelques jours après la chute de pluies torrentielles dans le centre du Mississippi, altérant la qualité de l’eau brute entrant dans les usines de traitement de Jackson. Cela ralentissait le processus de traitement, épuisait les réservoirs d’eau et provoquait une chute brutale de la pression.

Lorsque la pression de l’eau baisse, il est possible que des eaux souterraines non traitées pénètrent dans le système d’eau par des tuyaux fissurés. Les clients sont donc invités à faire bouillir l’eau pour tuer les bactéries potentiellement nocives.

Mais même avant les précipitations, les responsables ont déclaré que certaines pompes à eau étaient tombées en panne et qu’une usine de traitement utilisait des pompes de secours. Jackson avait déjà fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau pendant un mois parce que le département de la santé de l’État avait trouvé de l’eau trouble qui pouvait rendre les gens malades.

QUELLE EST L’HISTOIRE DES PROBLÈMES D’EAU À JACKSON ?

Jackson est la plus grande ville de l’un des États les plus pauvres des États-Unis

La ville a une assiette fiscale qui se rétrécit en raison de la fuite des blancs, qui a commencé environ une décennie après l’intégration des écoles publiques en 1970. La population de Jackson est à plus de 80 % noire et environ 25 % de ses habitants vivent dans la pauvreté.

Comme de nombreuses villes américaines, Jackson est aux prises avec des infrastructures vieillissantes avec des conduites d’eau qui se fissurent ou s’effondrent. Le maire Chokwe Antar Lumumba, démocrate dans un État dirigé par les républicains, a déclaré que les problèmes d’eau de la ville provenaient de décennies d’entretien différé.

Certains équipements ont gelé dans la principale usine de traitement de l’eau de Jackson lors d’une vague de froid au début de 2020, laissant des milliers de clients avec une pression d’eau dangereusement basse ou pas d’eau du tout. La Garde nationale a participé à la distribution d’eau potable. Les gens ont recueilli de l’eau dans des seaux pour tirer la chasse d’eau des toilettes. Des problèmes similaires se sont produits à plus petite échelle plus tôt cette année.

Jackson a fréquemment des avis d’ébullition d’eau en raison d’une perte de pression ou d’autres problèmes qui peuvent contaminer l’eau. Certains des mandats ne sont en place que pour quelques jours, tandis que d’autres durent des semaines. Certains n’affectent que des quartiers spécifiques, généralement à cause de tuyaux cassés dans la région. D’autres affectent tous les clients du système d’eau.

Le département de la santé de l’État a mis l’ensemble du système d’eau de Jackson sous avis d’ébullition de l’eau fin juillet en raison de la qualité trouble de l’eau. Ce mandat reste en vigueur et les responsables n’ont pas indiqué quand il pourrait prendre fin. Bien que faire bouillir l’eau vise à protéger la santé des gens, cela rend également les tâches quotidiennes plus chronophages.

OÙ JACKSON TIENT-ELLE SON EAU ?

La majeure partie de l’eau de Jackson provient du réservoir Ross Barnett, qui se trouve juste au nord-est de la ville et est alimenté par la rivière des Perles. La ville puise également de l’eau à un puits. De plus, les hôpitaux et certaines agences de l’État ont foré leurs propres puits pour avoir de l’eau disponible en cas de problème avec le système de la ville.

Le système d’eau dessert environ 150 000 habitants de Jackson et environ 11 500 habitants d’une banlieue, Byram, ainsi que des entreprises et des bureaux gouvernementaux. Environ 80% des clients avaient peu ou pas d’eau mercredi matin au pire de la panne actuelle, et tous les clients avaient une basse pression, a déclaré une porte-parole de la ville de Jackson.

OÙ JACKSON TRAITE-T-ELLE SON EAU ?

Jackson a deux usines de traitement de l’eau. La plus récente et la plus grande est l’usine OB Curtis près du réservoir. Cette usine a été la principale source des problèmes les plus récents. Le gouverneur a déclaré que deux pompes à Curtis avaient cessé de fonctionner au cours du mois dernier, de sorte que l’usine fonctionnait avec des pompes de secours. Une pompe temporaire a été installée mercredi.

L’usine de Curtis est autorisée à produire jusqu’à 50 millions de gallons (189 271 kilolitres) d’eau par jour. Selon le bureau du gouverneur, il produisait 20 millions de gallons (75 708 kilolitres) jeudi. L’ancienne usine de traitement des eaux, JH Fewell, est autorisée à produire 20 millions de gallons (75 708 kilolitres) d’eau par jour, avec la possibilité d’aller jusqu’à 30 millions de gallons (113 562 kilolitres). Jeudi, il produisait 20,5 millions de gallons (77 601 kilolitres).

Y A-T-IL ASSEZ DE PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES USINES D’EAU DE JACKSON ?

Le manque de personnel est un problème sérieux.

Le maire a déclaré que la ville avait du mal à trouver et à embaucher suffisamment d’opérateurs d’eau certifiés de classe A. La loi fédérale exige qu’au moins un tel opérateur soit en service à chaque usine de traitement de l’eau à tout moment.

WLBT-TV a demandé des e-mails à la ville et a constaté que l’usine de Curtis disposait d’un sixième du nombre d’opérateurs certifiés dont elle avait besoin pour être entièrement dotée en personnel. L’ingénieur de la ville a déclaré en novembre que la pénurie de personnel était si grave que la ville devrait fermer l’une de ses usines si un autre opérateur partait. Les documents montraient également que les opérateurs effectuaient d’énormes quantités d’heures supplémentaires.

QU’EN EST-IL DE LA QUALITÉ DE L’EAU ?

L’Environmental Protection Agency a publié un avis en janvier selon lequel le système de Jackson viole la loi fédérale sur la sécurité de l’eau potable. L’EPA a noté qu’un incendie d’avril 2021 dans le panneau électrique de Curtis avait rendu les cinq pompes indisponibles pour le service, entraînant une faible pression d’eau. Une inspection six mois plus tard a révélé que les pompes étaient toujours hors service.

En 2015, des tests de routine ont révélé des niveaux de plomb supérieurs aux niveaux acceptables dans les échantillons d’eau de Jackson, et la ville continue de publier des avis publics sur la qualité de l’eau ne répondant pas aux normes minimales.

En 2016, le département de la santé de l’État a constaté une application inadéquate de produits chimiques de traitement de l’eau en raison d’un système de contrôle de la corrosion défaillant à l’usine de Curtis. L’EPA a demandé à la ville de corriger ce problème. En 2017, la ville a commencé l’installation d’un traitement de contrôle de la corrosion.

Un avis sur la qualité de l’eau publié en juillet indiquait que la majorité des échantillons testés présentaient des niveaux de plomb “inférieurs au niveau d’action fixé par l’EPA”. Mais il énumère également les précautions du département de la santé de l’État, notamment que les préparations pour nourrissons ne doivent être préparées qu’avec de l’eau filtrée ou en bouteille et que les enfants de moins de 5 ans doivent subir un dépistage du plomb et des tests sanguins.

QUELS AUTRES PROBLÈMES D’EAU A JACKSON ?

Jackson a également lutté avec les eaux usées.

En 2012, la ville a conclu un décret de consentement avec l’EPA et le ministère américain de la Justice pour mettre son système d’égouts en conformité avec les lois fédérales sur la qualité de l’eau. La ville reste hors-conformité.

Fin avril, la ville a soumis un rapport aux régulateurs fédéraux montrant que les défaillances des égouts ont provoqué le rejet de près de 45 millions de gallons (170 344 kilolitres) d’eaux usées non traitées dans l’environnement entre décembre et mars.

QUEL COÛTERA LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’EAU DE JACKSON ?

Le maire a déclaré que la réparation du système d’eau de Jackson pourrait coûter des milliards de dollars, ce qui est bien au-delà de ce que la ville peut se permettre.

Un projet de loi sur les infrastructures que Biden a promulgué l’année dernière est conçu pour résoudre des problèmes comme celui de Jackson, mais on ne sait pas combien d’argent la capitale du Mississippi recevra.

La législature du Mississippi a alloué cette année 3 millions de dollars pour des réparations à l’usine d’eau Fewell de Jackson. La législature a également investi 400 millions de dollars de fonds fédéraux de secours en cas de pandémie dans un fonds pour les infrastructures hydrauliques, et Jackson pourrait en demander une partie. Les villes ou les comtés sont tenus de faire correspondre l’argent de la subvention avec l’argent local. La période de candidature s’est ouverte jeudi.

Emily Wagster Pettus, Associated Press