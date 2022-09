EXPLAINER: Les migrants transportés par bus et par avion peuvent vivre aux États-Unis – pour l’instant

Les gouverneurs républicains ont envoyé davantage de migrants libérés à la frontière américaine avec le Mexique vers des bastions démocrates, soulevant des questions sur leur statut juridique, la manière dont ils sont attirés à bord des bus et des avions et le coût pour les contribuables.

La semaine dernière, Ron DeSantis, de Floride, a transporté environ 50 Vénézuéliens vers la petite île haut de gamme de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts. Au cours du week-end, Greg Abbott, du Texas, a transporté davantage de migrants vers la maison du vice-président Kamala Harris à Washington.

Les autorités américaines sont aux prises avec un nombre inhabituellement élevé de migrants traversant la frontière depuis le Mexique dans un contexte démographique en évolution rapide. L’administration a déclaré lundi que des personnes en provenance du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua représentaient plus d’un des trois migrants arrêtés à la frontière en août.

Depuis avril, le Texas a transporté environ 8 000 migrants vers Washington, 2 200 vers New York et 300 vers Chicago. L’Arizona a transporté plus de 1 800 personnes à Washington depuis mai, tandis que la ville d’El Paso, au Texas, a transporté plus de 1 100 personnes à New York depuis le 23 août.

Voici quelques questions et réponses :

LES MIGRANTS SONT-ILS LÉGAUX AUX ÉTATS-UNIS ?

Oui, temporairement. Des dizaines de milliers de migrants qui traversent illégalement la frontière depuis le Mexique sont libérés aux États-Unis chaque mois avec des avis de comparution devant le tribunal de l’immigration pour demander l’asile ou une libération conditionnelle humanitaire avec l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités de l’immigration. Les migrants peuvent demander l’asile s’ils entrent illégalement dans le pays en vertu du droit américain et international, et les autorités américaines ont un large pouvoir d’accorder une libération conditionnelle en fonction des circonstances individuelles.

Les migrants doivent conserver une adresse actuelle auprès des autorités, qui fixent des rendez-vous dans une ville avec le tribunal ou le bureau d’immigration le plus proche. Ils doivent demander séparément l’autorisation de travailler.

L’année dernière, il a fallu en moyenne près de quatre ans pour que les demandes d’asile soient tranchées par le tribunal de l’immigration, selon l’administration Biden, laissant les migrants dans un purgatoire légal qui les protège de l’expulsion. L’arriéré dans les tribunaux de l’immigration s’est multiplié pour atteindre plus de 1,9 million de cas, selon le Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse.

Pour éviter une surpopulation massive dans les centres de détention, l’administration a commencé à libérer de nombreux migrants en liberté conditionnelle humanitaire. La patrouille frontalière a mis en liberté conditionnelle près de 250 000 migrants d’août à juin, dont 40 151 en juin, selon les derniers chiffres publiés. Au cours des sept mois précédents, il n’a accordé de libération conditionnelle qu’à 11 migrants.

CES MIGRANTS SONT-ILS ENLEVES ?

L’enlèvement est un seuil légal élevé, mais les migrants transportés par avion à Martha’s Vineyard disent qu’ils y ont été emmenés sous de faux prétextes. Les migrants signent des décharges indiquant que le transport est gratuit et volontaire.

DeSantis a utilisé un programme d’État dans lequel les migrants considérés comme des «étrangers non autorisés» peuvent être déplacés «depuis la Floride», bien que le gouverneur ait reconnu que les vols provenaient du Texas.

Ils se sont d’abord arrêtés en Floride, avant de se rendre à Martha’s Vineyard, mais DeSantis n’a pas insisté là-dessus. Au lieu de cela, il soutient que les deux vols étaient une utilisation légitime des fonds parce que les migrants auraient autrement eu pour objectif de se rendre en Floride, bien qu’il n’ait fourni aucune preuve de cela ou dit comment les migrants auraient pu être contrôlés.

Les migrants qui sont montés à bord des vols ont déclaré à l’Associated Press qu’une femme qui les avait approchés dans un refuge de San Antonio leur avait promis des emplois et trois mois de logement à Washington, New York, Philadelphie et Boston.

L’ADMINISTRATION BIDEN NE TRANSPORTE-T-ELLE PAS LES MIGRANTS EN BUS ET EN VOL À TRAVERS LE PAYS ?

Oui, mais dans des circonstances différentes. Comme les administrations précédentes, il transporte les migrants entre les centres de détention, souvent sur le point d’être expulsés du pays.

L’immigration et les douanes américaines ont effectué plus de 4 800 vols intérieurs au cours de l’année dernière, dont 434 en août, selon Witness to the Border, un groupe qui critique l’application des lois américaines. Les cinq principales destinations de mars à août étaient : Alexandrie, Louisiane ; Laredo, Texas; Phénix; et Harlingen et El Paso au Texas. L’ICE transporte également de nombreux migrants.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux transporte les enfants non accompagnés vers des « parrains », qui sont souvent des établissements de détention familiaux ou réservés aux enfants.

QUELQU’UN A-T-IL DEMANDÉ CECI ?

Les États dirigés par les républicains disent qu’ils envoient des migrants dans des villes «sanctuaires» qui accueillent les immigrants. Si la définition d’une ville sanctuaire est floue, un afflux soudain de migrants peut mettre à l’épreuve les attitudes et les limites de la générosité.

La «Welcoming City Ordinance» de Chicago interdit de demander aux gens leur statut d’immigration, de refuser des services basés sur le statut d’immigration et de divulguer des informations aux autorités fédérales de l’immigration.

New York limite la coopération avec les autorités américaines de l’immigration, en partie en interdisant aux policiers de participer à l’application conjointe et/ou en laissant les agents de l’immigration travailler dans les prisons de la ville.

Dans Martha’s Vineyard, les six villes qui composent l’île au sud de Boston n’ont émis aucune déclaration de « sanctuaire ».

Le Centre d’études sur l’immigration, qui préconise des restrictions, tient une longue liste de juridictions « sanctuaires » qui, par définition, limitent la coopération avec les autorités fédérales de l’immigration. Ils comprennent Boston et sept autres villes du Massachusetts. Aucune des villes de Martha’s Vineyard ne figure sur la liste.

QUI PAYE ET COMBIEN ?

Le Texas a engagé des milliards de dollars dans «l’opération Lone Star» d’Abbott, une initiative sans précédent dans la sécurité des frontières qui comprend les trajets en bus, la poursuite des frontaliers pour intrusion et la présence massive de soldats de l’État et de la Garde nationale.

La législature de Floride a alloué 12 millions de dollars à son programme pour l’année budgétaire en cours.

La ville d’El Paso, qui a engagé la semaine dernière une compagnie de bus privée pour un coût pouvant atteindre 2 millions de dollars, prévoit de demander un remboursement au gouvernement fédéral.

Les journalistes de l’Associated Press Don Babwin à Chicago, Anthony Izaguirre à Tallahassee, en Floride, et Sophia Tulp et Philip Marcelo à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Elliot Spagat, Associated Press