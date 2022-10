EXPLAINER: Les malheurs militaires de la Russie s’aggravent au milieu des attaques contre l’Ukraine

Alors même que le Kremlin tentait d’absorber des parties de l’Ukraine dans une forte escalade du conflit, l’armée russe a subi de nouvelles défaites qui ont mis en évidence ses problèmes profonds sur le champ de bataille et ouvert des divisions au sommet du gouvernement russe.

Les revers ont gravement écorné l’image d’une armée russe puissante et ajouté aux tensions entourant une mobilisation mal planifiée. Ils ont également alimenté les combats entre les initiés du Kremlin et laissé le président russe Vladimir Poutine de plus en plus acculé.

Voici un aperçu des dernières pertes russes, de certaines des raisons qui les sous-tendent et des conséquences potentielles.

CHAÎNE DE DÉFAITES AU NORD-EST, AU SUD

S’appuyant sur des armes fournies par l’Occident, l’Ukraine a poursuivi les gains du mois dernier dans la région du nord-est de Kharkiv en s’enfonçant plus profondément dans les zones occupées et en forçant les troupes russes à se retirer de la ville de Lyman, un centre logistique clé.

L’armée ukrainienne a également lancé une vaste contre-offensive dans le sud, capturant une série de villages sur la rive ouest du Dniepr et avançant vers la ville de Kherson.

Les gains ukrainiens dans la région de Kherson ont fait suite à des frappes incessantes sur les deux points de passage principaux sur le Dniepr qui les ont rendus inutilisables et ont forcé les troupes russes sur la rive ouest du Dniepr à compter exclusivement sur des pontons, qui ont également été frappés à plusieurs reprises par les Ukrainiens.

Phillips P. O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université de St Andrews, a prédit davantage d’échecs russes à Kherson, notant qu’il est “difficile de stabiliser une ligne lorsque votre logistique est tendue, vos troupes sont épuisées et votre adversaire est beaucoup, beaucoup plus intelligent.

Pressées contre le large fleuve et souffrant de graves pénuries d’approvisionnement, les troupes russes font face à une défaite imminente qui pourrait ouvrir la voie à une éventuelle poussée ukrainienne pour reprendre le contrôle de la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée en 2014.

PÉNURIES MILITAIRES ET MALHEURS DE COMMANDEMENT

Les journalistes militaires et les blogueurs intégrés aux troupes russes en Ukraine ont brossé un sombre tableau d’une force mal équipée et mal organisée sous un commandement incompétent.

Alors que la guerre en est à son huitième mois, l’armée russe souffre d’une grave pénurie de personnel, d’un manque de coordination entre les unités et de lignes d’approvisionnement instables.

De nombreuses unités russes ont également un moral bas, une humeur dépressive qui contraste fortement avec les forces bien motivées de l’Ukraine.

Contrairement à l’armée ukrainienne, qui s’est appuyée sur les données de renseignement fournies par les États-Unis et ses alliés de l’OTAN pour sélectionner et frapper des cibles, l’armée russe a été en proie à des renseignements médiocres.

Lorsque les services de renseignement russes repèrent une cible ukrainienne, l’armée s’engage dans un long processus d’obtention de l’autorisation de la frapper, qui s’éternise souvent jusqu’à ce que la cible disparaisse.

Les correspondants de guerre russes ont particulièrement déploré la pénurie de drones et ont noté que les drones fournis par l’Iran n’ont pas été utilisés pour une efficacité maximale en raison de la mauvaise sélection des cibles.

LE KREMLIN APPELLE PLUS DE TROUPES, TERRITOIRE ANNEXES

Le président russe Vladimir Poutine a répondu à la contre-offensive ukrainienne en ordonnant une mobilisation militaire partielle, qui vise à rassembler au moins 300 000 réservistes pour renforcer les forces le long de la ligne de front de 1 000 kilomètres en Ukraine.

Au début de l’invasion, l’Ukraine a déclaré une vaste mobilisation, dans le but de former une armée d’un million de membres. Jusqu’à ce moment-là, la Russie avait tenté de gagner la guerre avec un contingent réduit de soldats volontaires. Les États-Unis ont estimé la force d’invasion initiale à 200 000, et certaines estimations occidentales évaluent les pertes russes à 80 000 morts, blessés et capturés.

Alors que les cercles bellicistes de Moscou saluaient la mobilisation comme attendue depuis longtemps, des centaines de milliers d’hommes russes ont fui à l’étranger pour éviter d’être recrutés, et des manifestations ont éclaté à travers le pays, soulevant de nouveaux défis pour le Kremlin.

De nouvelles recrues ont posté des images les montrant obligées de dormir par terre ou même à l’air libre. Certains ont déclaré avoir reçu des armes rouillées et avoir reçu l’ordre d’acheter eux-mêmes des kits médicaux et d’autres fournitures de base. Dans une reconnaissance tacite des problèmes d’approvisionnement, Poutine a limogé un vice-ministre de la Défense chargé de la logistique militaire.

La mobilisation n’offre aucune solution miracle aux problèmes militaires de la Russie. Il faudra des mois aux nouvelles recrues pour s’entraîner et former des unités prêtes au combat.

Poutine a ensuite fait monter les enchères en annexant brusquement les régions occupées de l’Ukraine et en se déclarant prêt à utiliser « tous les moyens disponibles » pour les protéger, une référence brutale à l’arsenal nucléaire de la Russie.

DES FISSURES S’OUVRENT AU SOMMET

Dans un signe sans précédent de luttes intestines dans les échelons supérieurs du gouvernement, le chef régional de Tchétchénie soutenu par le Kremlin, Ramzan Kadyrov, a critiqué de manière cinglante les hauts gradés militaires, les accusant d’incompétence et de népotisme.

Kadyrov a blâmé le colonel général Alexander Lapin pour ne pas avoir assuré l’approvisionnement et les renforts de ses troupes qui ont conduit à leur retraite de Lyman. Il a déclaré que le général méritait d’être déchu de son grade et envoyé au front en tant que soldat pour « laver sa honte avec son sang ».

Kadyrov a également directement accusé le plus haut officier militaire russe, le général Valery Gerasimov, d’avoir dissimulé les erreurs de Lapin – une attaque pointue qui a alimenté la spéculation selon laquelle le dirigeant tchétchène aurait pu forger une alliance avec d’autres membres bellicistes de l’élite russe contre la haute direction militaire.

Dans une déclaration franche, Kadyrov a également exhorté le Kremlin à envisager d’utiliser des armes nucléaires à faible rendement contre l’Ukraine pour inverser le cours de la guerre, un appel qui semblait refléter la popularité croissante de l’idée parmi les faucons du Kremlin.

Dans une démonstration de soutien continu à Kadyrov, Poutine l’a promu colonel général à l’occasion de son anniversaire, une décision qui ne manquera pas d’irriter les hauts gradés. Et tandis que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la déclaration de Kadyrov de trop émotionnelle, il a vivement loué le rôle du chef tchétchène dans les combats et la valeur de ses troupes.

Dans un autre signe d’intensification de la dissidence au sommet, Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires millionnaire surnommé “le chef de Poutine”, s’en est pris au gouverneur de Saint-Pétersbourg, accusant que son incapacité à fournir une assistance à la société de sécurité privée Wagner de Prigozhin équivaut à soutenir l’Ukraine.

D’autres membres de l’élite russe ont offert un soutien rapide à Kadyrov et Prigozhin, qui ont de plus en plus servi de porte-parole aux cercles bellicistes de Moscou.

Le lieutenant-général à la retraite Andrei Gurulev, membre éminent de la chambre basse du parlement russe, a fermement soutenu le dirigeant tchétchène, affirmant que la défaite russe à Lyman était enracinée dans le désir des hauts gradés de ne rapporter que de bonnes nouvelles à Poutine.

“C’est un problème de mensonges totaux et de rapports positifs de haut en bas”, a-t-il déclaré.

