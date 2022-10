EXPLAINER: Les jurés évaluent le coût des mensonges de Sandy Hook d’Alex Jones

WATERBURY, Conn. (AP) – Pendant une décennie, les parents et les frères et sœurs des personnes tuées dans la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook ont ​​été tourmentés et harcelés par des personnes qui croient que la fusillade de masse était un canular.

Comment mettre un prix sur leur souffrance ?

Cela fait partie de la tâche à laquelle est confronté un jury du Connecticut qui a été invité à décider combien l’hôte d’Infowars Alex Jones et sa société devraient payer pour diffuser une théorie du complot selon laquelle le massacre n’a jamais eu lieu.

Les six jurés ont délibéré pendant moins d’une heure jeudi avant de rompre pour la soirée. Leur travail devait reprendre vendredi.

Jones reconnaît maintenant que ses théories du complot sur la fusillade étaient fausses, mais dit qu’il n’est pas responsable des actions des personnes qui ont harcelé les familles. Ses avocats affirment également que les 15 plaignants ont des histoires exagérées de menaces et d’abus.

Voici quelques questions et réponses sur les délibérations.

LE JURY POURRAIT-IL DÉCIDER QUE CE QUE JONES A FAIT EST PROTÉGÉ PAR LE PREMIER AMENDEMENT ?

Non. Un juge a déjà statué que Jones est responsable de diffamation, d’infliction de détresse émotionnelle, d’atteinte à la vie privée et de violation de la loi sur les pratiques commerciales déloyales du Connecticut. Le travail du jury est de décider combien il doit pour avoir fait du mal aux personnes qui l’ont poursuivi pour ses mensonges.

COMBIEN JONES PEUT-IL PAYER ?

Jones, qui vit à Austin, au Texas, pourrait être condamné à payer aussi peu que 1 $ à chaque plaignant ou potentiellement des centaines de millions de dollars à eux. La décision sera basée sur la question de savoir si le jury détermine que le préjudice causé aux familles était minime ou important.

Christopher Mattei, un avocat des plaignants, a déclaré que le jury devrait accorder aux plaignants au moins 550 millions de dollars. L’avocat de Jones, Norm Pattis, a déclaré que les dommages-intérêts accordés devraient être minimes.

COMMENT LE JURY TROUVE-T-IL LES CHIFFRES EN DOLLARS ?

Dans ses instructions au jury, la juge Barbara Bellis a déclaré qu’il n’y avait pas de formule mathématique pour déterminer les montants en dollars. Les jurés, a-t-elle dit, devraient utiliser leurs expériences de vie et leur bon sens pour accorder des dommages-intérêts «équitables, justes et raisonnables».

Le jury, cependant, a entendu des preuves et des témoignages selon lesquels Jones et sa société, Free Speech Systems, ont gagné des millions de dollars en vendant des suppléments nutritionnels, des équipements de survie et d’autres articles. Un représentant de l’entreprise a déclaré avoir gagné au moins 100 millions de dollars au cours de la dernière décennie.

QUEL TYPE DE DOMMAGES LE JURY CONSIDÈRE-T-IL ?

Les jurés pouvaient accorder des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Les dommages-intérêts compensatoires sont souvent destinés à rembourser les coûts réels tels que les frais médicaux et la perte de revenu, mais ils comprennent également une indemnisation pour la détresse émotionnelle qui peut atteindre des millions de dollars.

Les dommages-intérêts punitifs visent à punir une personne pour sa conduite. Si le jury décide que Jones doit payer des dommages-intérêts punitifs, le juge déterminera le montant.

CONNECTICUT CAP DOMMAGE-T-IL ?

Non et oui. L’État ne limite pas les dommages-intérêts compensatoires, tandis que les dommages-intérêts punitifs sont limités dans de nombreux cas aux honoraires et frais d’avocat. Donc, si le jury dit que Jones devrait payer des dommages-intérêts punitifs, il devrait potentiellement débourser des centaines de milliers de dollars pour les frais d’avocats des familles Sandy Hook.

EST-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE JONES FAIT FACE À UN VERDICT COMME CELUI-CI ?

Non. Lors d’un procès similaire au Texas en août, un jury a ordonné à Jones de payer près de 50 millions de dollars aux parents de l’un des enfants tués dans la fusillade de l’école pour avoir poussé le canular dans son émission Infowars.

Mais les experts juridiques disent que Jones ne paiera probablement pas le montant total. Dans la plupart des affaires civiles, la loi du Texas limite le montant que les défendeurs doivent payer en dommages-intérêts «exemplaires» ou punitifs à deux fois les «dommages économiques» plus jusqu’à 750 000 $. Mais les jurés ne sont pas informés de ce plafond. Les verdicts époustouflants sont souvent piratés par les juges.

Un troisième procès au Texas impliquant les parents d’un autre enfant tué à Sandy Hook devrait commencer vers la fin de l’année.

Dave Collins, l’Associated Press