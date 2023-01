EXPLAINER: Les funérailles de Benoît seront simples, mais avec faste

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape Benoît XVI a occupé l’un des postes les plus en vue au monde, mais au cours de ses dernières années, il a exprimé le désir d’être “caché au monde”. Alors que son corps avait été exposé cette semaine pendant trois jours, ses obsèques jeudi respecteront au moins en partie ses souhaits de simplicité mais comporteront également une partie du faste réservé à un chef de l’Église catholique romaine.

Certains rites auront lieu à l’abri des regards du public. Il y aura d’autres formes de cérémonies chargées de tradition sur la place Saint-Pierre devant des dizaines de milliers de personnes, dont des dirigeants nationaux et des représentants des familles royales de divers pays.

Benoît est décédé à 95 ans le 31 décembre dans le monastère du Vatican où il avait passé presque toute sa décennie à la retraite, ses journées étant principalement consacrées à la prière et à la réflexion. Cette semaine, alors que l’Église catholique fait ses adieux à son 265e pontife, elle utilisera un mélange de rituels – certains anciens, d’autres modifiés pour les temps modernes.

Quelques détails sur les adieux officiels du Vatican.

QUELS CERCUEILS SERONT UTILISÉS ?

Mercredi soir, après le départ des derniers visiteurs de la basilique Saint-Pierre, où le corps de Benoît avait été exposé, il devait être placé dans un cercueil taillé dans des cyprès dans un moment strictement privé.

Avant que le couvercle ne soit placé sur le cercueil, des objets identifiés avec la papauté de près de huit ans de Benoît XVI seront placés à l’intérieur, a déclaré le Vatican. Ils comprennent des médaillons et des pièces du Vatican à son image qui ont été frappées pendant sa papauté et ont circulé dans les dominations de l’euro.

Un récit écrit d’une page de sa papauté – connu en italien sous le nom de “rogito”, un mot indiquant un acte officiel – est enroulé et glissé à l’intérieur d’un tube cylindrique, puis placé à l’intérieur du cercueil. Sont également enterrés avec Benoît les palliums, caractéristiques distinguées de sa carrière cléricale. Une étole élancée, confectionnée à partir de laine d’agneau par des religieuses dans un cloître de Rome, c’est un puissant symbole des papes, qui sont aussi l’évêque de Rome et, en tant que tels, les pasteurs du troupeau de fidèles catholiques.

Benoît avait une image d’un pallium intégré dans son emblème papal. L’étole est également accordée aux cardinaux et aux archevêques. Au cours de sa carrière, Benoît a été archevêque de Munich dans son Allemagne natale et a été élevé au rang de cardinal par le pape Paul VI en 1977.

À la fin des funérailles, le cercueil de Benoît retourne à la basilique et est descendu dans les grottes sous le rez-de-chaussée. Là, près de la crypte souterraine où il a choisi sa dernière demeure, le cercueil en cyprès sera placé à l’intérieur d’un cercueil en zinc. Ce cercueil sera à son tour placé à l’intérieur d’un troisième, en chêne.

COMMENT SE DÉROULERONT LES FUNÉRAILLES ?

Le cercueil reviendra à la vue du public vers 8h45 (07h45 GMT) jeudi lorsqu’il sera sorti de la basilique. Les fidèles de la place Saint-Pierre, qui devraient être au moins 60 000, ont été invités à réciter le chapelet à haute voix. Le pape François présidera les funérailles, prenant place devant un autel à baldaquin et prononçant l’homélie et les principales invocations.

Mais c’est le cardinal italien Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux, qui célébrera la messe à l’autel. Pour les funérailles de Benoît, François dirigera les derniers rites. Celles-ci impliquent de réciter un adieu formel connu en latin sous le nom de “Ultima Commendatio et Valedictio” et d’arroser les restes avec de l’eau bénite et de l’encens.

La majeure partie de la liturgie de la messe reflète celle des funérailles des pontifes régnants. Il y aura une exception notable : les funérailles passées, y compris celles de Jean-Paul en 2005, comprenaient des « suppliche » spéciales ou des implorations priantes – comportant une longue litanie de noms de saints – reflétant le rôle d’un pontife en tant qu’évêque de Rome et également chef de l’Orient. églises de rite.

Mais comme Benoît s’était retiré de la papauté avant sa mort, de telles implorations ne retentiront pas sur la place.

OÙ SE TROUVERA LA DERNIÈRE DEPOSE DE BENOÎT ?

La dépouille de Benoît ira dans une crypte où reposait le tombeau de Jean-Paul. Les restes de Jean-Paul ont été déplacés à l’étage des grottes et dans la basilique principale pour sa béatification en 2011 pendant la papauté de Benoît. Le pape François a déclaré le pontife polonais saint en 2014.

Nicole Winfield a contribué au reportage.

